O Chelsea é uma bagunça! Saída bizarra de Enzo Maresca mostra como o projeto dos Blues é amador e sem direção

No fim das contas, as melhores equipes têm os melhores jogadores. Para simplificar a visão geral, o Chelsea simplesmente não tem estrelas de qualidade suficiente, especialmente quando se leva em consideração que eles gastaram bilhões tentando reconstruir seu caminho de volta a se tornar um time competitivo.
Existem muitos jogadores medianos que não fazem diferença. Cole Palmer e Caicedo se destacam em suas posições, Estêvão é um prospecto extremamente empolgante, e Reece James (quando em forma) e Marc Cucurella também são excelentes opções, mas além deles, grande parte do plantel de Maresca está em um padrão semelhante.
Liam Delap e João Pedro são realmente melhores no ataque do que o despejado Nicolas Jackson? Qual é a diferença entre Pedro Neto, Alejandro Garnacho e Jamie Gittens? Eles são sequer melhores do que Noni Madueke, que foi vendido ao Arsenal aparentemente sem grande alarde, mas já é popular em um time melhor? Quem é o melhor zagueiro central do Chelsea? Por que alocar tanto dinheiro em jogadores que não irão melhorar imediatamente o time titular por pelo menos alguns anos?
Ao longo de 18 meses no comando, Maresca nunca pareceu saber qual era o melhor 11 inicial do Chelsea. A BBC Sport calculou que ele fez substituições mais rapidamente do que qualquer outro técnico da Premier League e fez o maior número de mudanças em suas escalações iniciais nesta temporada. Era uma tarefa ingrata tentar manter todos felizes.
O Chelsea costumava lutar por títulos ano após ano. Isso porque, em grande parte, não importava quem era o treinador - Roberto Di Matteo ganhou a Liga dos Campeões e Avram Grant estava a um deslize de conseguir o mesmo feito -, porque eles tinham talentos incríveis para levá-los adiante. É um contraste gritante com o estado atual do clube.