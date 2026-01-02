O Chelsea é uma bagunça! Saída bizarra de Enzo Maresca mostra como o projeto dos Blues é amador e sem direção

A vitória do Chelsea por 3 a 0 em casa contra o Barcelona pela Liga dos Campeões, no final de novembro, era pra ser o início de uma nova era. O empate por 1 a 1 com o líder da Premier League, Arsenal, jogando com um homem a menos durante a maior parte do jogo, apenas reforçou essa suposição. Os jovens Blues pareciam estar amadurecendo, mas foi apenas mais uma falsa esperança.

Após um dezembro miserável, o Chelsea atualmente está em quinto lugar na tabela da Premier League. Isso não seria um desastre isoladamente, mas dadas as expectativas colocadas sobre eles ao entrar no mês final de 2025, foi extremamente decepcionante. Os homens de Maresca também caíram para o 13º lugar na classificação da Liga dos Campeões, abaixo de Tottenham e Newcastle, após perder fora de casa contra a Atalanta duas semanas depois de derrubar o Barcelona.

Desde que venceram o Burnley por 2 a 0 no Turf Moor no dia 22 de novembro, o Chelsea embarcou em uma sequência negativa de apenas uma vitória em sete jogos da Premier League, somando sete pontos em 21 possíveis. A diferença para o Arsenal, que alguns torcedores dos Blues acreditavam estar no mesmo nível após seu encontro mais recente, agora é de 15 pontos.

Os dois empates do Chelsea com o Bournemouth representaram bem a extensão dos problemas em campo. O empate por 0 a 0 no Vitality Stadium foi um jogo totalmente esquecível em que ambos os lados falharam em criar algo digno de análise, enquanto o 2 a 2 de volta em Stamford Bridge foi frenético além da conta. Para uma equipe montada com tanto custo, ainda oscila entre bons e maus momentos com muita frequência.