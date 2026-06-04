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Flamengo v Vasco Da Gama - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Chegadas e saídas: como o Flamengo deve agir na janela de transferências do meio do ano

Mercado da bola
Flamengo
L. Jardim
G. De Arrascaeta
Pedro
Danilo
Brasileirão
Copa Libertadores

Rubro-Negro planeja reforços pontuais para o segundo semestre e também avalia negociações para abrir espaço e equilibrar as contas

As férias durante a pausa da Copa do Mundo não significam descanso nos bastidores do Flamengo. Enquanto o elenco aproveita o período de recesso, diretoria e comissão técnica já trabalham no planejamento para a segunda metade da temporada, com reforços pontuais e possíveis saídas no radar.

A estratégia rubro-negra está longe de uma reformulação. Depois dos investimentos pesados realizados no início do ano, especialmente para reforçar o setor criativo, o clube adota uma postura mais cautelosa no mercado e busca oportunidades que se encaixem no perfil traçado internamente.

O cenário financeiro também influencia diretamente os movimentos. Sem realizar vendas expressivas até aqui, o Flamengo tem margem mais limitada para investir e prioriza contratações que ofereçam bom custo-benefício.

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  • Atletico Mineiro v Flamengo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Busca no mercado

    O perfil desejado pela comissão técnica é claro: jogadores com qualidade técnica, intensidade física e capacidade de aumentar a competitividade do elenco. Além disso, a diretoria procura atletas que agreguem características diferentes das já existentes no grupo e que apresentem histórico físico mais confiável.

    A tendência é que o clube priorize jogadores jovens, preferencialmente abaixo dos 26 anos, com potencial de evolução e valorização futura.

    As principais carências identificadas estão no meio-campo e no ataque. Internamente, o entendimento é que o elenco precisa de uma alternativa para Arrascaeta na criação das jogadas e de um centroavante capaz de disputar espaço com Pedro ao longo da temporada.

    A preocupação passa também pela condição física. Arrascaeta ainda convive com um histórico recente de problemas musculares e retornou há pouco tempo de uma fratura na clavícula. Já Pedro atravessa boa fase, mas segue sendo monitorado após lesões que o afastaram por longos períodos nos últimos anos.

    Leonardo Jardim já deixou claro que deseja aumentar o nível competitivo do elenco, sem simplesmente acumular peças.

    "Não vamos trocar por trocar. Precisamos trazer jogadores que realmente acrescentem qualidade ao grupo. Hoje dependemos muito do Arrascaeta em determinados momentos, e é uma posição que pode ser fortalecida", afirmou o treinador recentemente.

    O comandante também indicou que gostaria de contar com um atacante de características diferentes das opções atuais.

    "Se pudesse escolher, buscaria um jogador que ficasse entre as características do Pedro e do Bruno Henrique. Um atleta diferente, que amplie nossas soluções ofensivas", explicou.

    Entre os nomes monitorados, o volante Danilo surge como uma possibilidade que agrada ao departamento de futebol. O jogador está com a seleção brasileira na Copa do Mundo, mas uma eventual negociação promete ser complicada. Além da concorrência europeia, o Palmeiras também acompanha de perto a situação do meio-campista.

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  • Flamengo v Botafogo - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Possíveis saídas

    Se por um lado o Flamengo busca reforços pontuais, por outro sabe que o mercado pode gerar movimentações importantes no elenco.

    A prioridade da diretoria é manter a espinha dorsal montada por Leonardo Jardim, principalmente os atletas considerados fundamentais para o restante da temporada. Ainda assim, alguns jogadores podem ser negociados caso apareçam propostas consideradas interessantes.

    Um dos casos mais evidentes é o de Everton Cebolinha. Com contrato próximo do fim e sem renovação encaminhada, o atacante pode deixar o clube para evitar uma saída sem compensação financeira no futuro.

    Outros nomes que despertam atenção do mercado são Wallace Yan e Luiz Araújo. Ambos perderam espaço em determinados momentos da temporada e podem ser envolvidos em negociações.

    Wallace Yan, inclusive, esteve próximo de uma transferência para o Red Bull Bragantino recentemente. Internamente, existe a avaliação de que o atacante ainda não conseguiu se firmar sob o comando de Leonardo Jardim.

    No sistema defensivo, o jovem zagueiro João Vitor também aparece entre os atletas considerados negociáveis.

    Já a situação de Carrascal é diferente. O Flamengo investiu cerca de 12 milhões de euros para contratá-lo na última temporada e não pretende facilitar uma eventual saída.

    Outro caso monitorado é o de Pulgar. Embora seja peça importante no elenco, o volante chileno passará a ter uma multa rescisória mais acessível, o que pode despertar interesse de outros clubes durante a janela.

  • Flamengo 2026Getty/GOAL

    Férias e intertemporada

    Depois de uma primeira metade de temporada intensa, com 34 partidas disputadas, o Flamengo entrou oficialmente de férias após a vitória sobre o Coritiba, na última rodada antes da paralisação para a Copa do Mundo.

    A reapresentação está marcada para o dia 19 de junho, no CT George Helal. Na sequência, o clube embarca para Portugal, onde realizará uma intertemporada no Algarve. A delegação ficará inicialmente em Lagos entre os dias 29 de junho e 5 de julho, antes de seguir para Estoi, onde permanecerá até 12 de julho.

    Durante o período em solo europeu, o Flamengo pretende disputar três amistosos preparatórios. Os adversários ainda não foram divulgados, mas os jogos serão fundamentais para Leonardo Jardim ajustar a equipe antes da retomada das competições.

    Vice-líder do Brasileirão e classificado às oitavas de final da Libertadores, o Rubro-Negro vê a janela como uma oportunidade para corrigir carências pontuais sem abrir mão da base que o mantém vivo nas principais disputas da temporada.