Chegadas e saídas: como o Flamengo deve agir na janela de transferências do meio do ano

O perfil desejado pela comissão técnica é claro: jogadores com qualidade técnica, intensidade física e capacidade de aumentar a competitividade do elenco. Além disso, a diretoria procura atletas que agreguem características diferentes das já existentes no grupo e que apresentem histórico físico mais confiável.

A tendência é que o clube priorize jogadores jovens, preferencialmente abaixo dos 26 anos, com potencial de evolução e valorização futura.

As principais carências identificadas estão no meio-campo e no ataque. Internamente, o entendimento é que o elenco precisa de uma alternativa para Arrascaeta na criação das jogadas e de um centroavante capaz de disputar espaço com Pedro ao longo da temporada.

A preocupação passa também pela condição física. Arrascaeta ainda convive com um histórico recente de problemas musculares e retornou há pouco tempo de uma fratura na clavícula. Já Pedro atravessa boa fase, mas segue sendo monitorado após lesões que o afastaram por longos períodos nos últimos anos.

Leonardo Jardim já deixou claro que deseja aumentar o nível competitivo do elenco, sem simplesmente acumular peças.

"Não vamos trocar por trocar. Precisamos trazer jogadores que realmente acrescentem qualidade ao grupo. Hoje dependemos muito do Arrascaeta em determinados momentos, e é uma posição que pode ser fortalecida", afirmou o treinador recentemente.

O comandante também indicou que gostaria de contar com um atacante de características diferentes das opções atuais.

"Se pudesse escolher, buscaria um jogador que ficasse entre as características do Pedro e do Bruno Henrique. Um atleta diferente, que amplie nossas soluções ofensivas", explicou.

Entre os nomes monitorados, o volante Danilo surge como uma possibilidade que agrada ao departamento de futebol. O jogador está com a seleção brasileira na Copa do Mundo, mas uma eventual negociação promete ser complicada. Além da concorrência europeia, o Palmeiras também acompanha de perto a situação do meio-campista.