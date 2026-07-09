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Gabriel Pec - CruzeiroGustavo Aleixo/Cruzeiro
Gabriel Marin

Com chegada de Gabriel Pec, Cruzeiro reforça estratégia para o ataque

G. Pec
Cruzeiro

Contratação de R$ 60 milhões amplia perfil buscado pela diretoria, que prioriza atletas em fase de evolução e com potencial esportivo e de mercado

O Cruzeiro oficializou a contratação do atacante Gabriel Pec e deu mais um passo em uma estratégia que vem sendo consolidada nas últimas janelas de transferências. Comprado junto ao LA Galaxy por cerca de 12 milhões de dólares (aproximadamente R$ 60 milhões), o atacante assinou contrato por cinco temporadas e chega para reforçar um perfil cada vez mais presente no elenco celeste: jogadores jovens, com potencial de crescimento técnico e valorização no mercado.

Aos 25 anos, Pec desembarcou em Belo Horizonte no último domingo (5), realizou exames médicos e avaliações na Toca da Raposa e deve iniciar os treinamentos com o grupo ao longo da semana. A expectativa é que o atacante faça sua primeira partida com a camisa celeste no amistoso diante do Grêmio, no próximo domingo (12), às 17h (de Brasília), no Mané Garrincha, em Brasília.

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  • Gabriel Pec - CruzeiroGustavo Aleixo/Cruzeiro

    Gabriel Pec amplia perfil adotado pelo Cruzeiro no mercado

    A chegada de Gabriel Pec reforça um planejamento que já pode ser observado na formação do setor ofensivo. Com o novo reforço, o Cruzeiro passa a contar com seis atacantes de até 25 anos, reduzindo a média de idade do setor para 25,1 anos.

    A intenção da diretoria é clara: montar um ataque com mais intensidade, capacidade física e margem de evolução, sem abrir mão da possibilidade de futuras negociações que gerem retorno financeiro ao clube.

    O movimento também acompanha uma tendência recente no futebol brasileiro, em que atletas mais jovens são vistos como ativos importantes tanto dentro de campo quanto no mercado internacional.

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  • Gabriel Pec - CruzeiroGustavo Aleixo/Cruzeiro

    Investimento mira rendimento imediato e valorização futura

    Gabriel Pec chega ao Cruzeiro após viver bom momento no futebol norte-americano. Nesta temporada pelo LA Galaxy, disputou 20 partidas, marcou 11 gols e distribuiu quatro assistências, mantendo o protagonismo ofensivo que já havia demonstrado no Vasco.

    Em 2023, o atacante foi um dos destaques da equipe carioca ao balançar as redes 14 vezes em 50 jogos. O desempenho chamou a atenção do clube norte-americano, que investiu cerca de 10 milhões de dólares para contratá-lo no ano seguinte. Agora, o Cruzeiro desembolsa aproximadamente 12 milhões de dólares para trazer o jogador de volta ao futebol brasileiro.

    O investimento elevado reforça a confiança da diretoria no potencial esportivo do atacante e na capacidade de retorno técnico para a equipe comandada por Artur Jorge.

  • Cruzeiro v Boca Juniors - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    Juventude domina o ataque celeste

    A contratação de Pec amplia um grupo ofensivo que já possui forte presença de jovens jogadores. Além do novo reforço, o Cruzeiro conta com Keny Arroyo e Kaique Kenji, ambos de 20 anos, Néiser Villarreal, de 21, Marquinhos, de 23, e Kaio Jorge, de 24.

    Na sequência aparecem atletas em fase mais madura da carreira, como Luis Sinisterra, de 27 anos, e Bruno Rodrigues, de 29. Já os jogadores mais experientes do setor são Wanderson e Chico da Costa, ambos com 31 anos.

    Curiosamente, os dois perderam espaço desde a chegada do técnico Artur Jorge e não aparecem como peças de longo prazo dentro do planejamento do clube, cenário que reforça ainda mais a renovação promovida pela diretoria.

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  • Al Nassr v Al Okhdood: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Mercado mostra continuidade da estratégia

    A política de rejuvenescimento não deve parar em Gabriel Pec. Recentemente, o Cruzeiro também demonstrou interesse na contratação de Wesley, atacante do Al Nassr revelado pelo Corinthians. Aos 21 anos, o jogador se encaixa exatamente no perfil buscado pela diretoria.

    Outro exemplo é o meia Christian, de 25 anos, contratado junto ao Athletico-PR. Embora esteja próximo de uma transferência para o Krasnodar, da Rússia, em uma negociação estimada em cerca de US$ 10 milhões (R$ 51,7 milhões), sua contratação também seguiu a lógica de investir em atletas jovens e valorizados no mercado.

    A estratégia não se restringe ao setor ofensivo. Na defesa, o Cruzeiro também aposta em jogadores de pouca idade, como o goleiro Otávio, de 20 anos, o zagueiro Jonathan Jesus, de 22, e o lateral-esquerdo Kauã Moraes, de apenas 19.

  • Gabriel Pec - CruzeiroGustavo Aleixo/Cruzeiro

    Pec pode estrear antes da retomada do Campeonato Brasileiro

    Enquanto finaliza sua adaptação ao novo clube, Gabriel Pec trabalha para ficar à disposição de Artur Jorge já no amistoso contra o Grêmio, que encerra a preparação da equipe durante a intertemporada.

    No último compromisso, o Cruzeiro venceu o Defensor-URU por 2 a 0, no Independência, com gols de Kaio Jorge e Felipe Morais.

    Após o duelo diante dos gaúchos, a Raposa voltará suas atenções para o reinício das competições oficiais. O próximo compromisso valendo pontos será no dia 22, diante do Internacional, no Beira-Rio, pelo Brasileirão, quando Gabriel Pec poderá iniciar oficialmente sua trajetória em um projeto que aposta na juventude como um dos pilares para o futuro do clube.

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