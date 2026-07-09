Com chegada de Gabriel Pec, Cruzeiro reforça estratégia para o ataque

O Cruzeiro oficializou a contratação do atacante Gabriel Pec e deu mais um passo em uma estratégia que vem sendo consolidada nas últimas janelas de transferências. Comprado junto ao LA Galaxy por cerca de 12 milhões de dólares (aproximadamente R$ 60 milhões), o atacante assinou contrato por cinco temporadas e chega para reforçar um perfil cada vez mais presente no elenco celeste: jogadores jovens, com potencial de crescimento técnico e valorização no mercado.

Aos 25 anos, Pec desembarcou em Belo Horizonte no último domingo (5), realizou exames médicos e avaliações na Toca da Raposa e deve iniciar os treinamentos com o grupo ao longo da semana. A expectativa é que o atacante faça sua primeira partida com a camisa celeste no amistoso diante do Grêmio, no próximo domingo (12), às 17h (de Brasília), no Mané Garrincha, em Brasília.