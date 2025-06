O chaveamento do Flamengo no Mundial de Clubes 2025 da oitavas até a final e os adversários de cada fase

Rubro-Negro estreia contra o Espérance e pode enfrentar Real Madrid, PSG e até fazer clássico contra o Botafogo no caminho até a grande decisão

O Flamengo está pronto para disputar o novo Mundial de Clubes da Fifa, que acontece entre os dias 15 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos. O torneio, com 32 equipes divididas em oito grupos, estreia o formato inspirado na Copa do Mundo de seleções. Representante brasileiro por ter vencido a Libertadores de 2022, o Rubro-Negro caiu no Grupo D e terá pela frente Chelsea, Espérance de Tunis e Los Angeles FC na primeira fase.

Comandado por Filipe Luís, o time carioca sonha alto na competição. Caso avance, o chaveamento já indica possíveis encontros com gigantes como Bayern de Munique, Boca Juniors, PSG e Atlético de Madrid, além dos rivais brasileiros Botafogo, Fluminense e Palmeiras.

A seguir, entenda os detalhes do grupo do Flamengo e o caminho que o clube pode percorrer desde as oitavas de final até uma eventual final histórica.