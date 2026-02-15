Chaveamento do Campeonato Mineiro de 2026: os cruzamentos do mata-mata até a final

Em 2026, a primeira fase do Campeonato Mineiro foi dividida em três grupos com quatro equipes em cada. Desta forma, cada time joga apenas contra os de outros grupos.

Ao fim das oito rodadas, quatro equipes avançaram para as semifinais: os três líderes de cada grupo e o segundo colocado da campanha geral, considerando todos os grupos.

Para definir os confrontos, usando a tabela geral, o melhor dos classificados pega o quarto, enquanto o segundo melhor pega o terceiro. As semifinais serão definidas em jogos de ida e volta.