Chaveamento do Campeonato Mineiro de 2026: os cruzamentos do mata-mata até a final
Como funciona o chaveamento
Em 2026, a primeira fase do Campeonato Mineiro foi dividida em três grupos com quatro equipes em cada. Desta forma, cada time joga apenas contra os de outros grupos.
Ao fim das oito rodadas, quatro equipes avançaram para as semifinais: os três líderes de cada grupo e o segundo colocado da campanha geral, considerando todos os grupos.
Para definir os confrontos, usando a tabela geral, o melhor dos classificados pega o quarto, enquanto o segundo melhor pega o terceiro. As semifinais serão definidas em jogos de ida e volta.
Times classificados
Atlético-MG se classificou no Grupo A com 14 pontos, América-MG se classificou no Grupo B com 15 pontos, enquanto o Cruzeiro se classificou no Grupo C também com 15 pontos. O último classificado foi o Pouso Alegre, que ficou com 13 pontos no Grupo B.
Semifinais
- Semifinal 1: Cruzeiro x Pouso Alegre
- Semifinal 2: Atlético-MG x América-MG
Final
- Vencedor Semifinal 1 x Vencedor Semifinal 2