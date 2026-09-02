Fabregas consolidou seu status como um dos jovens treinadores mais empolgantes da Europa após ser eleito o Técnico do Ano da Serie A na temporada 2025/26. O espanhol recebeu o principal prêmio individual durante o 'Gran Gala del Calcio AIC', cerimônia que celebra o que há de melhor no futebol italiano.

O prêmio serve como reconhecimento oficial do notável trabalho tático que Fabregas implementou no Stadio Giuseppe Sinigaglia. Depois de encerrar a carreira como jogador no Como, na Serie B, no verão de 2023, ele desempenhou um papel fundamental como técnico interino ao conduzir o clube ao acesso antes de ser oficialmente nomeado treinador principal no verão de 2024. Desde que assumiu o comando de forma definitiva, ele transformou o Como de um time tradicionalmente limitado às expectativas das divisões inferiores em uma verdadeira força da elite do futebol italiano.