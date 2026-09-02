AFP
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Cesc Fàbregas é eleito técnico do ano da Serie A após ascensão impressionante do Como
Reconhecimento histórico para ex-maestro do meio-campo
Fabregas consolidou seu status como um dos jovens treinadores mais empolgantes da Europa após ser eleito o Técnico do Ano da Serie A na temporada 2025/26. O espanhol recebeu o principal prêmio individual durante o 'Gran Gala del Calcio AIC', cerimônia que celebra o que há de melhor no futebol italiano.
O prêmio serve como reconhecimento oficial do notável trabalho tático que Fabregas implementou no Stadio Giuseppe Sinigaglia. Depois de encerrar a carreira como jogador no Como, na Serie B, no verão de 2023, ele desempenhou um papel fundamental como técnico interino ao conduzir o clube ao acesso antes de ser oficialmente nomeado treinador principal no verão de 2024. Desde que assumiu o comando de forma definitiva, ele transformou o Como de um time tradicionalmente limitado às expectativas das divisões inferiores em uma verdadeira força da elite do futebol italiano.
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Uma temporada de desafio e sonhos de Champions League
O principal motivo por trás deste reconhecimento foi a campanha sensacional do Como na temporada passada, em que garantiu um histórico quarto lugar e conquistou sua primeira classificação para a Liga dos Campeões. Dando sequência a uma sólida primeira campanha na elite sob o comando de Fabregas, que os levou ao 10º lugar em 2024-25, a equipe da Lombardia superou todas as expectativas para desafiar a elite tradicional. Fabregas comandou uma sequência que rompeu a ordem estabelecida do futebol italiano, provando que projetos ambiciosos podem render resultados imediatos sob a liderança certa.
O Como levou esse bom momento para a nova temporada da Serie A e começou sua campanha de forma impressionante. O time de Fabregas conquistou um empate por 1 a 1 fora de casa contra a Udinese na estreia, antes de garantir uma vitória marcante por 2 a 1 sobre o Napoli, reforçando ainda mais sua crescente força entre a elite italiana.
Construindo em torno da juventude e da inovação tática
Uma das marcas da era Fabregas tem sido seu compromisso inabalável com o desenvolvimento de jovens talentos. O espanhol construiu de forma notável seu projeto tático em torno das capacidades criativas de Nico Paz, que realmente floresceu sob seu comando. O jovem meia teve uma temporada passada brilhante, atuando em 40 partidas em todas as competições, marcando 13 gols e dando oito assistências.
No entanto, a recompensa final para Fabregas e o Como é sua histórica entrada na Liga dos Campeões, em que terá pela frente uma empolgante fase de liga de oito jogos. A equipe italiana receberá Paris Saint-Germain, Manchester United, Leipzig e AEK Atenas no Stadio Giuseppe Sinigaglia, enquanto fará exigentes viagens para enfrentar Barcelona, Real Betis, Feyenoord e Lens.
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Ambição imparável
Ainda assim, as ambições de Fabregas no Como vão muito além de simplesmente competir entre a elite. O técnico está determinado a buscar voos ainda maiores nesta temporada, uma intenção claramente sinalizada por sua movimentação na janela de transferências, liderada por tirar o goleiro Robert Sanchez de Stamford Bridge ao lado de seu ex-companheiro de Chelsea Trevoh Chalobah. O foco agora se volta para a próxima viagem para enfrentar o Genoa na sexta-feira, quando Fabregas buscará outra vitória para seguir subindo na tabela da Serie A.
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