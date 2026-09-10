Cebolinha admite incômodo no Flamengo e vê Santos como chance de recomeço

Everton Cebolinha começou uma nova etapa da carreira nesta quinta-feira (10), ao ser apresentado oficialmente como jogador do Santos. Aos 30 anos, o atacante chega à Vila Belmiro depois de cinco temporadas no Flamengo e deixou claro que a busca por mais espaço teve peso importante na decisão de mudar de clube. Segundo ele, o período final no Rubro-Negro gerou frustração pela falta de oportunidades que considerava merecer.

A saída, porém, não aconteceu de forma repentina. Cebolinha já havia indicado durante a temporada que não pretendia permanecer no Flamengo em 2027 e, em julho, afirmou que precisava de “novos ares”.

Agora no Santos, o jogador vê a possibilidade de dividir espaço com nomes como Neymar e Gabriel Barbosa, além de jovens que ganharam espaço no elenco, como uma oportunidade para voltar a ter protagonismo.