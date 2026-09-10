Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Everton Cebolinha em sua apresentação no Santos, 2026Raul Baretta/ Santos FC
Pedro Augusto Dias

Cebolinha admite incômodo no Flamengo e vê Santos como chance de recomeço

Santos
Copa Sul-Americana
Brasileirão
Everton

Atacante de 30 anos diz que buscava mais espaço no clube carioca e chega ao Peixe com contrato até o fim do ano, motivado pela possibilidade de recuperar protagonismo

Everton Cebolinha começou uma nova etapa da carreira nesta quinta-feira (10), ao ser apresentado oficialmente como jogador do Santos. Aos 30 anos, o atacante chega à Vila Belmiro depois de cinco temporadas no Flamengo e deixou claro que a busca por mais espaço teve peso importante na decisão de mudar de clube. Segundo ele, o período final no Rubro-Negro gerou frustração pela falta de oportunidades que considerava merecer.

A saída, porém, não aconteceu de forma repentina. Cebolinha já havia indicado durante a temporada que não pretendia permanecer no Flamengo em 2027 e, em julho, afirmou que precisava de “novos ares”.

Agora no Santos, o jogador vê a possibilidade de dividir espaço com nomes como Neymar e Gabriel Barbosa, além de jovens que ganharam espaço no elenco, como uma oportunidade para voltar a ter protagonismo.

Veja a GOAL direto do Whatsapp, de graçaEntre já!

  • Mudança de ares

    “Eu senti que era meu momento de buscar novos ares, e vi que no Flamengo não teria essa oportunidade. Eu creio que precisava jogar e não teria oportunidade de buscar protagonismo, e aqui no Santos teria essa oportunidade”, afirmou Cebolinha durante a apresentação.

    Premier League, Série B e maisAssine já!

    O atacante também negou a avaliação feita por José Boto, diretor técnico do Flamengo, de que teria se “excluído” do clube. Cebolinha explicou que pediu para não ser relacionado para a partida contra o Remo justamente porque já discutia seu futuro e não queria correr o risco de uma lesão durante as negociações.

    “Eu pedi para o Boto e o professor Leonardo Jardim para que não me colocassem contra o Remo, porque tinha negociações com clubes brasileiros e poderia me prejudicar. Vi, sim, a entrevista do Boto, mas não teve exclusão.”

    • Publicidade

  • Santos ganhou força durante a negociação

    Antes de fechar com o Santos, Cebolinha tinha uma negociação encaminhada com um clube da Rússia. O jogador revelou que também recebeu uma proposta do Botafogo, mas acabou escolhendo o Peixe diante da possibilidade de iniciar um novo ciclo em um clube pelo qual se sentiu desejado.

    “Meu desejo era voltar para a Europa, mas não se concretizou, e entre o Santos e outros clubes, decidi pelo Santos pela história do clube, vim para jogar, para representar e mostrar meu futebol.”

    O Santos já monitorava o atacante desde o ano passado, mas chegou a considerar difícil a contratação diante do interesse de equipes brasileiras e estrangeiras. A situação mudou na reta final da janela, quando o clube avançou nas conversas e conseguiu convencer o jogador.

    Cebolinha assinou contrato somente até o fim de 2026, em um modelo semelhante ao utilizado pelo Santos com outros reforços da janela. Existe, porém, a possibilidade de renovação por mais dois anos caso as partes tenham interesse na continuidade do vínculo.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Brasileirão
Santos crest
Santos
SAN
Cruzeiro crest
Cruzeiro
CRU