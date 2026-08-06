CBF abre debate sobre estaduais e admite mudanças no calendário brasileiro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) voltou a discutir o futuro do calendário do futebol nacional. Durante participação na Rio Innovation Week, nesta quinta-feira (6), o diretor de competições da entidade, Julio Avellar, afirmou que a CBF não defende o fim dos campeonatos estaduais, mas admitiu que o modelo atual seguirá sendo avaliado diante dos desafios impostos pelo crescimento das competições nacionais e internacionais.
Segundo o dirigente, a entidade promoveu mudanças importantes nos últimos anos para equilibrar o calendário entre clubes das diferentes divisões do país. Apesar disso, reconheceu que ainda existem dificuldades para conciliar estaduais, Brasileirão, Copa do Brasil, torneios continentais e as datas Fifa.