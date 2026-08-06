CBF abre debate sobre estaduais e admite mudanças no calendário brasileiro

Julio Avellar afirmou que os campeonatos estaduais continuam desempenhando papel importante na estrutura do futebol brasileiro e descartou a possibilidade de defender sua extinção.

Para o diretor, comparar o calendário brasileiro ao modelo europeu exige cautela, já que a dimensão territorial e a organização do futebol nacional tornam a realidade bastante diferente.

"Não acho que o estadual tenha que acabar. Se você comparar o Brasil com a Europa, é quase do mesmo tamanho. Se pegarmos nossos 27 estados, temos basicamente 27 países com sua importância para o futebol brasileiro".

Avellar destacou que as recentes alterações promovidas pela CBF reduziram o número de datas dos estaduais para os clubes da Série A, ao mesmo tempo em que ampliaram o calendário para equipes das divisões inferiores, aumentando oportunidades esportivas e profissionais em todo o país.



