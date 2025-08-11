Goal.com
Corinthians v Cruzeiro - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Luigi Vargas

Cássio cita Neymar e dispara contra arbitragem em derrota de virada do Cruzeiro para o Santos: "Jogamos contra 12"

Goleiro da Raposa não gostou nada da atuação do árbitro Wilton Pereira Sampaio no revés por 2 a 1 para o Peixe

  • Cruzeiro perdeu de virada para o Santos
  • Cássio disparou contra atuação da arbitragem
  • Citou Neymar em entrevista
  • Cássio, Cruzeiro, 2025Gustavo Aleixo/Cruzeiro

    O QUE ACONTECEU?

    O Cruzeiro saiu na frente em seu último jogo do primeiro turno do Brasileirão, contra o Santos, mas sofreu a virada e perdeu por 2 a 1 para os paulistas. Após a partida, em entrevista aos repórteres, o goleiro Cássio, da Raposa, criticou a arbitragem comandada por Wilton Pereira Sampaio.

  • Cruzeiro v Santos - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    O QUE CÁSSIO DISSE?

    Na entrevista pós-jogo, perguntado a quem atribuiria a dificuldade da partida, Cássio respondeu: "Ah, acho que hoje a gente jogou contra 12: o árbitro e mais o time do Santos. O Wilton, para mim, é um dos melhores árbitros do Brasil, mas hoje ele brincou com tudo possível."

    "E outra, será que a gente está preparado para ter um craque como o Neymar jogando no Brasil? No alto nível? O árbitro tem medo de marcar as coisas. Respeito muito o Wilton, mas o que ele fez hoje, com todo respeito, foi difícil. Irreconhecível, pela qualidade que ele tem, pelo nível que ele apita, ele deixar se levar pelo nível muito abaixo que apitou hoje."

    "A gente fala muito: 'nós queremos chegar num nível Premier League, Campeonato Italiano', pelo amor de Deus! (...) O jogo do Santos era bem organizado, eles foram efetivos, mas acho que o árbitro hoje foi muito mal e tendenciou para a equipe do Santos."

  • O CONTEXTO

    Após o gol de empate do Peixe, o Cabuloso chegou a marcar o segundo gol, mas o lance foi anulado pelo árbitro após revisão do VAR. Na jogada, foi marcada falta de Matheus Pereira em Zé Rafael na origem do ataque.

  • Cruzeiro v Santos - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    VOCÊ SABIA?

    Comentarista de arbitragem da transmissão da Record, o ex-árbitro Fifa Sálvio Spínola discordou de Wilton:"Para mim, há um contato na perna que não é faltoso. Não vejo, em nenhum momento, o Matheus Pereira cometendo falta. O árbitro de vídeo entendeu que foi falta, mas Wilton estava próximo do lance e não marcou em campo. É uma disputa entre dois jogadores tentando ganhar a bola."

  • Cruzeiro v Santos - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    O QUE VEM POR AÍ?

    Com a derrota, o Cruzeiro desperdiça a chance de igualar os 40 pontos do Flamengo na liderança do Brasileirão. Já o Santos se afasta da zona de rebaixamento, alcançando a 14ª colocação, com 21 pontos, após conquistar sua segunda vitória consecutiva.

Brasileirão
Mirassol crest
Mirassol
MIR
Cruzeiro crest
Cruzeiro
CRU
Brasileirão
Athletico Paranaense crest
Athletico Paranaense
APR
Santos crest
Santos
SAN
