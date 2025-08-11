Cássio cita Neymar e dispara contra arbitragem em derrota de virada do Cruzeiro para o Santos: "Jogamos contra 12"

Na entrevista pós-jogo, perguntado a quem atribuiria a dificuldade da partida, Cássio respondeu: "Ah, acho que hoje a gente jogou contra 12: o árbitro e mais o time do Santos. O Wilton, para mim, é um dos melhores árbitros do Brasil, mas hoje ele brincou com tudo possível."

"E outra, será que a gente está preparado para ter um craque como o Neymar jogando no Brasil? No alto nível? O árbitro tem medo de marcar as coisas. Respeito muito o Wilton, mas o que ele fez hoje, com todo respeito, foi difícil. Irreconhecível, pela qualidade que ele tem, pelo nível que ele apita, ele deixar se levar pelo nível muito abaixo que apitou hoje."

"A gente fala muito: 'nós queremos chegar num nível Premier League, Campeonato Italiano', pelo amor de Deus! (...) O jogo do Santos era bem organizado, eles foram efetivos, mas acho que o árbitro hoje foi muito mal e tendenciou para a equipe do Santos."