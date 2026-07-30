"É com grande pesar que observamos a controvérsia que cerca a carreira de Andrea, que coloca em dúvida a integridade e a trajetória de um homem que dedicou toda a sua vida ao futebol e ao amor pelo seu país. Naturalmente, continuamos a monitorar atentamente as notícias vindas da imprensa estrangeira e estamos preocupados com a quantidade de mentiras e desinformação que se espalham pela mídia ocidental na tentativa de difamar um dos maiores atletas da história do futebol".



