A Fonbet, a operadora de apostas russa ligada a Andrea Pirlo por um contrato de patrocínio, rompeu o silêncio sobre o caso que custou ao ex-meio-campista o comando da seleção italiana. Em uma nota oficial obtida para a Itália por Casinos.com, a empresa defende seu garoto-propaganda e ataca frontalmente a mídia ocidental, acusada de ter construído um caso político.
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Caso Pirlo, Fonbet quebra o silêncio: "Mentiras da mídia ocidental"
A NOTA OFICIAL
"É com grande pesar que observamos a controvérsia que cerca a carreira de Andrea, que coloca em dúvida a integridade e a trajetória de um homem que dedicou toda a sua vida ao futebol e ao amor pelo seu país. Naturalmente, continuamos a monitorar atentamente as notícias vindas da imprensa estrangeira e estamos preocupados com a quantidade de mentiras e desinformação que se espalham pela mídia ocidental na tentativa de difamar um dos maiores atletas da história do futebol".
Fora a política do esporte
"Mais uma vez, todos nós vimos como a política vem sendo usada no esporte para alcançar fins egoístas. Desejamos a Andrea uma rápida resolução da situação e acreditamos que uma avaliação justa e imparcial de todos os fatos e circunstâncias permitirá que ele defenda sua reputação". A posição foi tomada enquanto a imagem de Pirlo ainda está visível nos canais da operadora, com a qual a colaboração não parece ter sido interrompida.
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