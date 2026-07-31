Casemiro desabafa sobre eliminação na Copa e se rende a Messi: "Deus do futebol"

Casemiro foi oficialmente apresentado como novo reforço do Inter Miami na última quinta-feira (30) e, logo em sua primeira entrevista, protagonizou declarações que chamaram a atenção. Ex-companheiro de Cristiano Ronaldo nos tempos de Real Madrid, o volante brasileiro não poupou elogios a Lionel Messi, principal estrela da equipe norte-americana, chegando a definir o argentino como o "Deus do futebol".
Além disso, o jogador também abriu o coração ao falar sobre a eliminação da seleção brasileira na última Copa do Mundo, classificando o episódio como um dos momentos mais dolorosos de sua carreira.