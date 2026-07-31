Casemiro desabafa sobre eliminação na Copa e se rende a Messi: "Deus do futebol"

Durante a apresentação, Casemiro destacou a admiração que sempre teve por Lionel Messi e afirmou que realizar o sonho de atuar ao lado do argentino representa um dos grandes desafios de sua carreira.

Segundo o volante, enfrentar o camisa 10 sempre foi uma missão extremamente complicada ao longo dos anos em que duelaram no futebol espanhol. Ele relembrou que, muitas vezes, precisou da ajuda dos companheiros para tentar conter o craque.

"A quantidade de problemas que o Messi me deu. É claro que eu sonhava em jogar com ele, sempre quis jogar com os melhores. Eu nunca conseguia pará-lo, sempre precisava da ajuda dos meus companheiros de equipe. Estou muito feliz por estar agora ao lado dele e quero continuar conquistando títulos com ele".

Na sequência, Casemiro foi ainda mais enfático ao definir a importância do argentino para a história do futebol.

"Quero aproveitar estar ao lado dele, ajudá-lo e torná-lo ainda maior. Ele é um dos deuses do futebol, se não for o próprio Deus do futebol, e quero ajudar".