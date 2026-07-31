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Inter Miami CF Unveils CasemiroGetty Images Sport
Gabriel Marin

Casemiro desabafa sobre eliminação na Copa e se rende a Messi: "Deus do futebol"

Casemiro
Inter Miami CF
L. Messi
Copa do Mundo

Apresentado pelo Inter Miami, volante brasileiro lamenta queda do Brasil no Mundial, exalta o craque argentino e revela entusiasmo por atuar ao lado do camisa 10

Casemiro foi oficialmente apresentado como novo reforço do Inter Miami na última quinta-feira (30) e, logo em sua primeira entrevista, protagonizou declarações que chamaram a atenção. Ex-companheiro de Cristiano Ronaldo nos tempos de Real Madrid, o volante brasileiro não poupou elogios a Lionel Messi, principal estrela da equipe norte-americana, chegando a definir o argentino como o "Deus do futebol".

Além disso, o jogador também abriu o coração ao falar sobre a eliminação da seleção brasileira na última Copa do Mundo, classificando o episódio como um dos momentos mais dolorosos de sua carreira.

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    Casemiro exalta Messi e celebra oportunidade inédita

    Durante a apresentação, Casemiro destacou a admiração que sempre teve por Lionel Messi e afirmou que realizar o sonho de atuar ao lado do argentino representa um dos grandes desafios de sua carreira.

    Segundo o volante, enfrentar o camisa 10 sempre foi uma missão extremamente complicada ao longo dos anos em que duelaram no futebol espanhol. Ele relembrou que, muitas vezes, precisou da ajuda dos companheiros para tentar conter o craque.

    "A quantidade de problemas que o Messi me deu. É claro que eu sonhava em jogar com ele, sempre quis jogar com os melhores. Eu nunca conseguia pará-lo, sempre precisava da ajuda dos meus companheiros de equipe. Estou muito feliz por estar agora ao lado dele e quero continuar conquistando títulos com ele".

    Na sequência, Casemiro foi ainda mais enfático ao definir a importância do argentino para a história do futebol.

    "Quero aproveitar estar ao lado dele, ajudá-lo e torná-lo ainda maior. Ele é um dos deuses do futebol, se não for o próprio Deus do futebol, e quero ajudar".

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    Eliminação na Copa do Mundo ainda machuca

    Outro tema abordado pelo brasileiro foi a eliminação do Brasil na última Copa do Mundo. Casemiro admitiu que ainda sente o peso da campanha encerrada antes do esperado e classificou o torneio como um sonho pessoal.

    O volante destacou que disputar três edições do Mundial pela seleção brasileira representa uma conquista que jamais imaginou alcançar quando era criança, mas confessou que o desfecho da competição continua sendo difícil de aceitar.

    "O que aconteceu na Copa do Mundo... estamos falando de uma equipe que tem um dos melhores camisas 9 do mundo, o Haaland, e ele marcou duas vezes. Dói falar sobre a Copa do Mundo porque, no fim das contas, era um sonho que eu tinha na minha carreira. Mas tenho a sorte de ter disputado três Copas do Mundo pelo Brasil, o que é incrível, porque quando era criança nunca sonhei que isso aconteceria. Aproveitei muito".

  • CF Montreal v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Novo desafio na MLS e ambição por mais títulos

    Apesar da frustração com a Copa, Casemiro deixou claro que seu foco agora está totalmente voltado para o novo desafio nos Estados Unidos. O brasileiro afirmou que escolheu o Inter Miami por acreditar no projeto esportivo e, principalmente, pela oportunidade de dividir o vestiário com Messi.

    O volante revelou que recebeu propostas de outros mercados após deixar o Manchester United como agente livre, incluindo ofertas do futebol italiano, mas garantiu que sua decisão sempre foi atuar na Major League Soccer ao lado do astro argentino.

    "A Copa do Mundo já passou e agora estou no Miami, e quero vencer aqui. Para mim, sem dúvida, estou vindo para jogar com o melhor jogador de todos os tempos. Quero aproveitar, quero ajudá-lo a continuar vencendo, porque ele é um vencedor. Outro jogador está chegando e também quer vencer, quer competir. No fim, ganhar e perder estão muito próximos, mas queremos competir".

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