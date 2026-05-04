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Gabriel Marin

Casemiro abre o jogo sobre Neymar na reserva e coloca decisão nas mãos de Ancelotti: "Essa bomba é dele"

Casemiro
Neymar
Copa do Mundo

Volante defende presença do craque na Copa do Mundo, mesmo com papel reduzido, e destaca importância da condição física

Um dos pilares da seleção brasileira, Casemiro não fugiu do assunto mais debatido às vésperas da convocação para a Copa do Mundo de 2026: a presença de Neymar. Em entrevista exclusiva à ESPN, o volante foi direto ao analisar a possibilidade de o camisa 10 ir ao Mundial mesmo sem status de titular absoluto.

Para Casemiro, a trajetória de Neymar com a camisa do Brasil fala por si só, inclusive no aspecto de comportamento dentro do grupo.

"Na minha opinião, o Neymar nunca teve problema assim. Inclusive ele tem a idade e tem experiência para ser um dos capitães da seleção. E ele nunca ligou para isso na seleção. Ele sempre quis: 'dá a bola no meu pé, vamos se divertir e jogar futebol'. E o Neymar sempre demonstrou isso".

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    Neymar na reserva?

    Questionado sobre a possibilidade de Neymar começar jogos no banco, Casemiro adotou um tom pragmático. Para ele, o cenário não seria um problema, desde que haja transparência entre comissão técnica e jogador.

    "Se você conversar com ele, na minha opinião, o desejo dele de jogar uma Copa do Mundo… se o Ancelotti propor isso (ficar no banco), eu acho que ele vai querer ir para a seleção, porque ele quer jogar uma Copa do Mundo".

    O volante detalhou como essa gestão poderia acontecer na prática: "Você chegar e conversar: 'olha, você não vai jogar tantos jogos, mas em determinado jogo você vai ser crucial nesses 20, 30 minutos'. Acho que é apenas uma conversa".

    Casemiro ainda reforçou que a decisão final está nas mãos do treinador, a quem classificou como o mais preparado para lidar com a situação: "Essa bomba é do Ancelotti. E não tem melhor treinador no mundo, com mais experiência, para lidar com uma situação dessa. Tenho certeza que a decisão que ele tomar vai ser sempre em prol do grupo".

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    "Neymar não precisa provar nada"

    Apesar de reconhecer o desgaste do tema, Casemiro foi enfático ao defender o histórico do companheiro, com quem joga desde as categorias de base.

    "É chato porque todo mundo fala disso, todo mundo pergunta… principalmente eu. Eu sou um amigo do Neymar, jogo com ele desde os 12 anos. Mas está muito claro: o Neymar não tem que provar nada a ninguém".

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    A condição física como fator decisivo

    Se o talento é indiscutível, a questão física segue como principal ponto de interrogação para a convocação. Casemiro reconheceu que esse é o critério central na avaliação da comissão técnica.

    "A grande questão aqui é a parte física. Se ele vai conseguir chegar no mais próximo da sua condição ideal. Porque talento, a gente não precisa nem falar".

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    "Se estiver bem, não te discussão"

    Por fim, Casemiro deixou clara sua posição pessoal: Neymar deve estar na Copa do Mundo, desde que em boas condições físicas.

    "Sou um grande fã do Neymar, tenho um carinho imenso por ele. Mas cabe ao Ancelotti tomar essa decisão. Agora, se ele estiver bem fisicamente, aí não tem nem discussão. Tem que ir. É o craque do time. É o cara do time".

    Com a convocação marcada para o dia 18 de maio, a presença de Neymar, seja como titular ou arma estratégica no banco, segue como o grande enigma da seleção rumo ao hexa.