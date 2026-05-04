Casemiro abre o jogo sobre Neymar na reserva e coloca decisão nas mãos de Ancelotti: "Essa bomba é dele"

Um dos pilares da seleção brasileira, Casemiro não fugiu do assunto mais debatido às vésperas da convocação para a Copa do Mundo de 2026: a presença de Neymar. Em entrevista exclusiva à ESPN, o volante foi direto ao analisar a possibilidade de o camisa 10 ir ao Mundial mesmo sem status de titular absoluto.

Para Casemiro, a trajetória de Neymar com a camisa do Brasil fala por si só, inclusive no aspecto de comportamento dentro do grupo.

"Na minha opinião, o Neymar nunca teve problema assim. Inclusive ele tem a idade e tem experiência para ser um dos capitães da seleção. E ele nunca ligou para isso na seleção. Ele sempre quis: 'dá a bola no meu pé, vamos se divertir e jogar futebol'. E o Neymar sempre demonstrou isso".