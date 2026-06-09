O meio-campista do Brighton, Carlos Baleba, conversou com alguns jogadores do Manchester United sobre a possibilidade de se transferir para o clube. O jogador de 22 anos, que vem sendo observado pelo United há mais de um ano, conversou com Bruno Fernandes e Matheus Cunha após a vitória por 3 a 0 no Amex, na última rodada da temporada.

De acordo com o The Sun, Baleba foi direto ao encontro de Cunha, que não entrou em campo, após o apito final, e os dois conversaram longamente no túnel. Cunha já demonstrou apoio a Baleba no passado, tendo jogado contra ele duas vezes pelo Wolves.

O jogador da seleção de Camarões chamou a atenção do lateral-esquerdo do United, Patrick Dorgu, enquanto conversava com jornalistas na zona mista, embora Dorgu tenha se mostrado evasivo quando questionado de repente se o United deveria contratar Baleba.



