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Carlos Baleba Manchester United crestGetty/GOAL
Mohamed Saeed

Traduzido por

Carlos Baleba, estrela do Brighton, "teria conversado com jogadores do Manchester United sobre uma possível transferência"

C. Baleba
Manchester United
Premier League
Brighton
Mercado da bola

A busca do Manchester United pelo craque do Brighton & Hove Albion, Carlos Baleba, parece estar ganhando força, com o meio-campista supostamente mantendo conversas com vários membros do elenco dos Red Devils. O jogador da seleção de Camarões é um alvo de longa data da equipe de contratações do Old Trafford, e suas interações recentes só serviram para alimentar ainda mais os rumores sobre uma possível transferência neste verão.

  • Meio-campista mantém conversas com as estrelas do United

    O meio-campista do Brighton, Carlos Baleba, conversou com alguns jogadores do Manchester United sobre a possibilidade de se transferir para o clube. O jogador de 22 anos, que vem sendo observado pelo United há mais de um ano, conversou com Bruno Fernandes e Matheus Cunha após a vitória por 3 a 0 no Amex, na última rodada da temporada.

    De acordo com o The Sun, Baleba foi direto ao encontro de Cunha, que não entrou em campo, após o apito final, e os dois conversaram longamente no túnel. Cunha já demonstrou apoio a Baleba no passado, tendo jogado contra ele duas vezes pelo Wolves.

    O jogador da seleção de Camarões chamou a atenção do lateral-esquerdo do United, Patrick Dorgu, enquanto conversava com jornalistas na zona mista, embora Dorgu tenha se mostrado evasivo quando questionado de repente se o United deveria contratar Baleba.


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  • Brighton & Hove Albion v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Laços fortes em Old Trafford

    Os laços entre Baleba e o atual elenco do United são muito fortes, o que pode ser determinante em quaisquer negociações futuras.

    Baleba é ex-companheiro de equipe do zagueiro do United Leny Yoro, da época em que ambos jogavam no Lille. Ele também é próximo do compatriota camaronês Mbeumo, enquanto o compatriota André Onana incentivou Baleba a buscar uma transferência para o United no ano passado, antes de sua transferência por empréstimo para o Trabzonspor.

    Onana e Mbeumo devem se apresentar para os treinos de pré-temporada do United no mês que vem, já que Camarões não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo. Essas relações já existentes no vestiário sugerem que o jogador do Brighton teria uma transição tranquila caso os Red Devils finalmente concretizem seu interesse de longa data.

  • Distrações e preocupações relacionadas ao treinamento

    O United demonstrou interesse em Baleba em agosto, mas não tinha chances reais de contratar o volante, já que a prioridade na época era reforçar o ataque. No entanto, os rumores parecem ter afetado o desempenho do jogador na Costa Sul. Baleba parecia distraído com o interesse do United e foi substituído no intervalo em três das sete primeiras partidas do Brighton.

    O técnico do Brighton, Fabian Hurzeler, escalou Baleba como titular 23 vezes na Premier League — oito a menos do que na temporada anterior — e Baleba completou os 90 minutos em apenas quatro ocasiões. Após o início de temporada difícil de Baleba, Hurzeler admitiu que “pode haver alguns ruídos em sua cabeça”, uma referência ao contato do United.

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    Uma campanha difícil para o jogador do Brighton

    Não tem sido uma temporada fácil para o meio-campista sob o comando de Hurzeler. O técnico deixou Baleba de fora da partida contra o United no mês passado, alegando que ele havia “enfrentado dificuldades” na derrota para o Leeds United na semana anterior e parecia “bastante cansado”. Foi um final decepcionante para uma temporada que prometia muito para o ex-jovem talento do Lille.

    A experiência de Baleba contra o United nesta temporada foi igualmente difícil; ele recebeu um cartão amarelo e ficou em campo por 59 minutos na derrota do Brighton por 4 a 2 em Old Trafford, em outubro, sendo substituído quando o Seagulls perdia por 3 a 0. Apesar dessas dificuldades, o interesse do United permanece firme, já que o clube busca reforçar suas opções no meio-campo para a próxima temporada, após conquistar a dobradinha nacional contra o Seagulls.