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Carlos Baleba, estrela do Brighton, "teria conversado com jogadores do Manchester United sobre uma possível transferência"
Meio-campista mantém conversas com as estrelas do United
O meio-campista do Brighton, Carlos Baleba, conversou com alguns jogadores do Manchester United sobre a possibilidade de se transferir para o clube. O jogador de 22 anos, que vem sendo observado pelo United há mais de um ano, conversou com Bruno Fernandes e Matheus Cunha após a vitória por 3 a 0 no Amex, na última rodada da temporada.
De acordo com o The Sun, Baleba foi direto ao encontro de Cunha, que não entrou em campo, após o apito final, e os dois conversaram longamente no túnel. Cunha já demonstrou apoio a Baleba no passado, tendo jogado contra ele duas vezes pelo Wolves.
O jogador da seleção de Camarões chamou a atenção do lateral-esquerdo do United, Patrick Dorgu, enquanto conversava com jornalistas na zona mista, embora Dorgu tenha se mostrado evasivo quando questionado de repente se o United deveria contratar Baleba.
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Laços fortes em Old Trafford
Os laços entre Baleba e o atual elenco do United são muito fortes, o que pode ser determinante em quaisquer negociações futuras.
Baleba é ex-companheiro de equipe do zagueiro do United Leny Yoro, da época em que ambos jogavam no Lille. Ele também é próximo do compatriota camaronês Mbeumo, enquanto o compatriota André Onana incentivou Baleba a buscar uma transferência para o United no ano passado, antes de sua transferência por empréstimo para o Trabzonspor.
Onana e Mbeumo devem se apresentar para os treinos de pré-temporada do United no mês que vem, já que Camarões não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo. Essas relações já existentes no vestiário sugerem que o jogador do Brighton teria uma transição tranquila caso os Red Devils finalmente concretizem seu interesse de longa data.
Distrações e preocupações relacionadas ao treinamento
O United demonstrou interesse em Baleba em agosto, mas não tinha chances reais de contratar o volante, já que a prioridade na época era reforçar o ataque. No entanto, os rumores parecem ter afetado o desempenho do jogador na Costa Sul. Baleba parecia distraído com o interesse do United e foi substituído no intervalo em três das sete primeiras partidas do Brighton.
O técnico do Brighton, Fabian Hurzeler, escalou Baleba como titular 23 vezes na Premier League — oito a menos do que na temporada anterior — e Baleba completou os 90 minutos em apenas quatro ocasiões. Após o início de temporada difícil de Baleba, Hurzeler admitiu que “pode haver alguns ruídos em sua cabeça”, uma referência ao contato do United.
- AFP
Uma campanha difícil para o jogador do Brighton
Não tem sido uma temporada fácil para o meio-campista sob o comando de Hurzeler. O técnico deixou Baleba de fora da partida contra o United no mês passado, alegando que ele havia “enfrentado dificuldades” na derrota para o Leeds United na semana anterior e parecia “bastante cansado”. Foi um final decepcionante para uma temporada que prometia muito para o ex-jovem talento do Lille.
A experiência de Baleba contra o United nesta temporada foi igualmente difícil; ele recebeu um cartão amarelo e ficou em campo por 59 minutos na derrota do Brighton por 4 a 2 em Old Trafford, em outubro, sendo substituído quando o Seagulls perdia por 3 a 0. Apesar dessas dificuldades, o interesse do United permanece firme, já que o clube busca reforçar suas opções no meio-campo para a próxima temporada, após conquistar a dobradinha nacional contra o Seagulls.