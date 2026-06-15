Cardinale e Ibrahimovic no evento da UFC na Casa Branca. Semana decisiva para o Milan

Para o cargo de diretor técnico, o primeiro nome da lista é o de Markus Krosche, que parece ter chegado a um acordo entre o presidente da RedBird, Massimo Calvelli, e Zlatan Ibrahimovic. O Milan está tentando liberar o técnico, cujo contrato com o Eintracht de Frankfurt vence em 2028, pagando uma indenização ao clube alemão. Se também for alcançado um acordo com ele, como diretor esportivo ele poderia trazer Timmo Hardung ou Devin Ozek, sendo o primeiro o favorito.





AS EXIGÊNCIAS DE KROSCHE, O DIRETOR GERAL QUE AGRADA AO MILAN