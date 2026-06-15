Compromissos institucionais para Gerry Cardinale, presidente da RedBird e proprietário do Milan, e Zlatan Ibrahimovic. No domingo à noite, os dois executivos e empresários foram convidados para a noite de lutas do UFC no gramado da Casa Branca, no âmbito das comemorações do 250º aniversário dos Estados Unidos. O presidente Donald Trump assistiu às lutas de um lugar ao lado do ringue no gramado sul, sentado entre a primeira-dama Melania Trump e o CEO do UFC, Dana White. Conforme destacam os meios de comunicação norte-americanos, o evento contou com a presença de vários empresários importantes e funcionários do governo. A imagem pública dos dois, avistados ao lado do ringue durante a vitória de Ciryl Gane sobre Alex Pereira, põe fim aos rumores sobre supostas tensões.
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Cardinale e Ibrahimovic no evento da UFC na Casa Branca. Semana decisiva para o Milan
AMORIM É A PRIMEIRA ESCOLHA PARA O BANCO DE RESERVAS
A notícia veio a público poucas horas antes do início da semana decisiva para o Milan. Para substituir Massimiliano Allegri, o primeiro nome da lista é o de Ruben Amorim, ex-Manchester United e Sporting Lisboa. As negociações, impulsionadas também pela cláusula de 6 milhões de euros para liberar Jaissle do Al Ahli, já estão bem avançadas: Cardinale propôs diretamente a ele e ao seu representante, Costa, um contrato de dois anos com opção de renovação por uma terceira temporada, no valor de 3,5 milhões de euros, mais bônus vinculados à classificação para a Liga dos Campeões e ao desempenho do Diavolo na Liga Europa. O ex-Crystal Palace Oliver Glasner está fora da disputa.
NEGOCIAÇÕES COM O EINTRACHT POR KROSCHE
Para o cargo de diretor técnico, o primeiro nome da lista é o de Markus Krosche, que parece ter chegado a um acordo entre o presidente da RedBird, Massimo Calvelli, e Zlatan Ibrahimovic. O Milan está tentando liberar o técnico, cujo contrato com o Eintracht de Frankfurt vence em 2028, pagando uma indenização ao clube alemão. Se também for alcançado um acordo com ele, como diretor esportivo ele poderia trazer Timmo Hardung ou Devin Ozek, sendo o primeiro o favorito.
AS EXIGÊNCIAS DE KROSCHE, O DIRETOR GERAL QUE AGRADA AO MILAN