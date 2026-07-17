Camisa de Pelé bate R$ 25 milhões em leilão e entra para o top 2 das mais valiosas da história

A camisa usada por Pelé durante a campanha do primeiro título mundial do Brasil, na Copa do Mundo de 1958, entrou para a história também fora dos gramados.

O uniforme azul do Rei foi vendido por US$ 4,8 milhões (cerca de R$ 25 milhões) em um leilão realizado em Nova Iorque, tornando-se a segunda camisa de futebol mais cara já comercializada.

O item estava disponível para lances desde 29 de junho, e a disputa foi encerrada nesta quinta-feira (16). O valor alcançado colocou a peça entre os objetos esportivos mais valiosos já vendidos em leilões.