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Pedro Augusto Dias

Camisa de Pelé bate R$ 25 milhões em leilão e entra para o top 2 das mais valiosas da história

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Uniforme usado pelo Rei na conquista da Copa do Mundo de 1958 foi arrematado em Nova Iorque e ficou atrás apenas da icônica camisa de Diego Maradona no ranking histórico

A camisa usada por Pelé durante a campanha do primeiro título mundial do Brasil, na Copa do Mundo de 1958, entrou para a história também fora dos gramados.

O uniforme azul do Rei foi vendido por US$ 4,8 milhões (cerca de R$ 25 milhões) em um leilão realizado em Nova Iorque, tornando-se a segunda camisa de futebol mais cara já comercializada.

O item estava disponível para lances desde 29 de junho, e a disputa foi encerrada nesta quinta-feira (16). O valor alcançado colocou a peça entre os objetos esportivos mais valiosos já vendidos em leilões.

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  • A camisa número 1

    Apesar da marca histórica, a camisa de Pelé ficou atrás apenas de outro uniforme emblemático do futebol mundial: a camisa vestida por Diego Maradona na vitória da Argentina sobre a Inglaterra, nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986.

    A peça do craque argentino foi arrematada em 2022 por 7,1 milhões de libras (cerca de R$ 44 milhões na cotação atual), mantendo o posto de camisa de futebol mais cara da história. O uniforme ficou famoso por ter sido usado no jogo em que Maradona marcou o lendário gol da "Mão de Deus" e também um dos gols mais memoráveis de todos os tempos.

    A camisa permaneceu por décadas com Steve Hodge, ex-meio-campista da seleção inglesa, que trocou o uniforme com Maradona após a partida disputada no Estádio Azteca, no México.

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