Flamengo v Internacional - Brasileirao Series A 2018Getty Images Sport
Gabriel Marin

A camisa escolhida por Lucas Paquetá em nova etapa pelo Flamengo

Meia volta ao clube do coração após quase uma década, é recebido por torcida e pode estrear já na decisão da Supercopa do Brasil

Lucas Paquetá está de volta ao Flamengo e já definiu o seu novo número: o meia vestirá a camisa 20. A escolha, revelada pelo clube nas redes sociais, vai além de uma simples numeração. Trata-se de uma homenagem a Vinicius Junior, atacante do Real Madrid e outro cria do Ninho do Urubu, com quem Paquetá brilhou no início da carreira rubro-negra, há quase dez anos.

O número 20 marcou o início da trajetória de Vini Jr no profissional do Flamengo e foi usado pelo atacante até 2018, ano em que se transferiu para o futebol espanhol. Agora, Paquetá resgata esse símbolo em seu retorno à Gávea.

  • Flamengo v Bahia - Brasileirao Series A 2018Getty Images Sport

    Foi e voltou

    Antes de deixar o Flamengo em 2018, rumo ao Milan, da Itália, Lucas Paquetá utilizou diferentes números no elenco profissional: 39, 29 e 11. Após passagem pelo futebol europeu, o meia retorna mais experiente e com status de reforço de peso para o elenco rubro-negro.

    A nova numeração reforça a ligação afetiva entre Paquetá e Vinícius Junior, jogadores formados no Ninho do Urubu, que desbravaram o mundo após passagem pelo time carioca.

  • Recepção da torcida

    A chegada de Paquetá no Brasil foi marcada por emoção e calor da torcida. Na manhã desta quinta-feira, o jogador foi recebido por centenas de torcedores no Aeroporto do Galeão. Conhecido pela forte identificação com o clube, o meia fez questão de retribuir o carinho.

    Paquetá foi até a grade, pegou celulares para fotos e vídeos, vestiu camisa e boné de uma das torcidas organizadas e passou cerca de 20 minutos interagindo com os rubro-negros.

    "Talvez o Flamengo não precisasse de mim, mas eu precisava do Flamengo. Fico muito feliz por ver todo o carinho, porque eu me sinto muito identificado. Sou um de vocês em campo, e posso prometer que isso não vai mudar. Meu coração é rubro-negro, e vou demonstrar isso dentro de campo", afirmou o jogador à Flamengo TV.

  • Corinthians v Flamengo - Brasileirao Series A 2018Getty Images Sport

    Já pode jogar domingo?

    Após deixar o aeroporto, Lucas Paquetá seguiu para uma clínica particular para a realização de exames médicos e, na sequência, vai ao Ninho do Urubu. Caso tenha o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até esta sexta-feira, o meia estará liberado para estrear já neste domingo.

    O possível primeiro jogo do retorno seria em grande estilo: contra o Corinthians, na decisão da Supercopa do Brasil, colocando Paquetá novamente no palco de decisões com a camisa rubro-negra.

