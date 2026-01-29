A camisa escolhida por Lucas Paquetá em nova etapa pelo Flamengo

Lucas Paquetá está de volta ao Flamengo e já definiu o seu novo número: o meia vestirá a camisa 20. A escolha, revelada pelo clube nas redes sociais, vai além de uma simples numeração. Trata-se de uma homenagem a Vinicius Junior, atacante do Real Madrid e outro cria do Ninho do Urubu, com quem Paquetá brilhou no início da carreira rubro-negra, há quase dez anos.
O número 20 marcou o início da trajetória de Vini Jr no profissional do Flamengo e foi usado pelo atacante até 2018, ano em que se transferiu para o futebol espanhol. Agora, Paquetá resgata esse símbolo em seu retorno à Gávea.
