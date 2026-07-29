O novo uniforme titular da adidas do Liverpool para a temporada 2026-27 foi lançado oficialmente em 19 de maio de 2026.

Inspirado na clássica camisa titular do Liverpool FC da adidas de 1989-91, instantaneamente reconhecível por seu padrão geométrico dinâmico, e usada durante um período de sucesso do clube, quando o time de Kenny Dalglish conquistou o título da liga de 1989/90. O novo design celebra um período marcante na história do clube. A base em vermelho escuro é valorizada por uma estampa contemporânea em toda a peça, que remete diretamente à linguagem visual do modelo original do fim dos anos 1980, ao mesmo tempo em que apresenta uma execução mais moderna e refinada.

Os detalhes em branco no logo da adidas, no escudo do clube e nos acabamentos reforçam a estética clássica, enquanto a estampa redesenhada em toda a peça transmite a energia e a atitude da cultura do futebol dos anos 1980.