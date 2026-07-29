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Liverpool FC 2026-27 Away kitLiverpool FC
Renuka Odedra

Traduzido por

Camisa do Liverpool 2026-27: novos uniformes 1, 2, 3 e de goleiro, datas de lançamento, vazamentos e preços

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Liverpool FC Women

Tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Liverpool para a temporada 2026-27.

O Liverpool apresentou oficialmente seus uniformes titular e reserva para 2026-27 após a retomada da parceria do clube com a adidas. A nova camisa titular do Liverpool resgata as icônicas três listras em Anfield, enquanto o novo uniforme reserva busca inspiração em modelos marcantes de meados da década de 1980, com um design branco clean e detalhes em vermelho e cinza.

GOAL mostra tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Liverpool para 2026-27, incluindo as datas de lançamento, o preço, a inspiração do design e onde os torcedores podem comprá-los.

  • Liverpool 2026-27 home kitadidas

    Uniforme titular do Liverpool para 2026-27: data de lançamento e preço

    O novo uniforme titular da adidas do Liverpool para a temporada 2026-27 foi lançado oficialmente em 19 de maio de 2026.

    Inspirado na clássica camisa titular do Liverpool FC da adidas de 1989-91, instantaneamente reconhecível por seu padrão geométrico dinâmico, e usada durante um período de sucesso do clube, quando o time de Kenny Dalglish conquistou o título da liga de 1989/90. O novo design celebra um período marcante na história do clube. A base em vermelho escuro é valorizada por uma estampa contemporânea em toda a peça, que remete diretamente à linguagem visual do modelo original do fim dos anos 1980, ao mesmo tempo em que apresenta uma execução mais moderna e refinada.

    Os detalhes em branco no logo da adidas, no escudo do clube e nos acabamentos reforçam a estética clássica, enquanto a estampa redesenhada em toda a peça transmite a energia e a atitude da cultura do futebol dos anos 1980.

  • Liverpool FC away kitLiverpool FC

    Camisa 2 do Liverpool para 2026-27: data de lançamento e preço

    O uniforme 2 do Liverpool para 2026-27 foi oficialmente revelado pela adidas, com inspiração nas icônicas camisas de visitante do clube de meados da década de 1980.

    Sobre uma base branca nítida, a camisa traz detalhes em vermelho e cinza, enquanto o retorno do logo Trefoil da adidas aparece ao lado de um escudo retrô com o Liver bird, dando continuidade à estética retrô introduzida com a nova parceria com a adidas.

    Um padrão discreto incorporado ao tecido foi inspirado em ingressos históricos de jogos em Anfield, em homenagem a gerações de torcedores do Liverpool.

    Para a suposta camisa de visitante, a adidas mistura o apelo do streetwear com referências históricas, trocando principalmente seu logo de performance padrão pelo lendário Trefoil da adidas. Voltando a uma base branca limpa, em vez de um tom off-white, a camisa traz logos em bordô e é destacada por um acabamento listrado em vermelho, branco e cinza na gola e nos punhos das mangas.

  • Terceiro uniforme do Liverpool para 2026-27: data de lançamento e preço

    Completando a coleção está o terceiro uniforme, que foi apontado como o design mais abstrato e moderno dos três. Ele apresenta uma base preta lisa contrastada por um marcante padrão gráfico ondulado em bordô, que envolve o tronco e as mangas. De acordo com os vazamentos, esse padrão fluido tem a intenção de reproduzir a visão dinâmica das icônicas bandeiras quadriculadas sendo agitadas na Kop durante famosas noites europeias em Anfield.

    Atualmente, a expectativa é que o terceiro uniforme seja lançado em agosto de 2026.

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