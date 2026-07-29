O Liverpool apresentou oficialmente seus uniformes titular e reserva para 2026-27 após a retomada da parceria do clube com a adidas. A nova camisa titular do Liverpool resgata as icônicas três listras em Anfield, enquanto o novo uniforme reserva busca inspiração em modelos marcantes de meados da década de 1980, com um design branco clean e detalhes em vermelho e cinza.
GOAL mostra tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Liverpool para 2026-27, incluindo as datas de lançamento, o preço, a inspiração do design e onde os torcedores podem comprá-los.