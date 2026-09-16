Após uma enorme campanha global de divulgação com nomes como Justin Rose e Madonna, o tão aguardado uniforme 1 do Chelsea para 2026-27 foi lançado oficialmente, e a Nike apostou forte em uma grande referência ao passado. Centrado em um escudo retrô renovado do leão empinado em amarelo-dourado, o Chelsea mistura a nostalgia dos anos 1970 com a tecnologia Aero-FIT de ponta para a nova campanha.
Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre os uniformes do Chelsea para 2026-27, incluindo data de lançamento, preço, vazamentos e detalhes do design.