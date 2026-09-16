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Reese James Chelsea 2026-27 home kitNike
Renuka Odedra

Traduzido por

Camisa do Chelsea 2026-27: novas camisas 1, 2 e 3, uniforme de goleiro, datas de lançamento, vazamentos e preços

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Camisas de futebol
Chelsea
Chelsea FC Women
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Uniforme 1 do Chelsea é revelado com escudo de leão empinado.

Após uma enorme campanha global de divulgação com nomes como Justin Rose e Madonna, o tão aguardado uniforme 1 do Chelsea para 2026-27 foi lançado oficialmente, e a Nike apostou forte em uma grande referência ao passado. Centrado em um escudo retrô renovado do leão empinado em amarelo-dourado, o Chelsea mistura a nostalgia dos anos 1970 com a tecnologia Aero-FIT de ponta para a nova campanha.

Uniformes do Chelsea 2026-27 na NikeCompre agora 

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre os uniformes do Chelsea para 2026-27, incluindo data de lançamento, preço, vazamentos e detalhes do design.


  • Chelsea 26/27 home kit hero imageNike

    Camisa titular do Chelsea para 2026-27: data de lançamento e preço

    O uniforme titular do Chelsea para 2026-27 está aqui e, após consulta aos torcedores, o escudo do clube foi renovado e incorporado com orgulho ao tecido na parte frontal da camisa. O tecido em azul brilhante apresenta gola e fechamento por botões, com detalhes em dourado Midwest no leão desenfreado e no swoosh da Nike.  

    O icônico leão desenfreado faz parte do escudo do Chelsea desde a chegada de Ted Drake ao Chelsea, há 75 temporadas, e as marcas de suas garras ganham o centro das atenções neste ano. Aparecendo em paredes, murais de praia e em shows, uma série de avistamentos ao redor do mundo aumentou o burburinho além dos limites da narrativa tradicional.

    O uniforme réplica custa £89,99, enquanto a versão autêntica está disponível por £134,99.

    Uniformes 2026-27 do Chelsea na NikeCompre agora

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  • Chelsea 26-27 away kit Nike

    Camisa 2 do Chelsea para 2026-27: data de lançamento e preço

    O uniforme reserva do Chelsea para 2026/27, feito pela Nike, marca um retorno marcante a uma base preta sólida, a primeira camisa reserva preta do clube desde a campanha vitoriosa do título da Premier League de 2016/17. Desenvolvido em torno do conceito "Unleash The Lion", o uniforme traz detalhes vibrantes em "Midwest Gold", incluindo nervuras trabalhadas nos ombros e um escudo com o leão do Chelsea isolado no lugar do distintivo completo do clube. Um motivo de coroa de louros contorna a gola redonda e os punhos das mangas, criando continuidade de design com o uniforme principal, enquanto calção preto e meiões dourados completam o conjunto.

    O uniforme réplica custa £89,99, com a versão autêntica disponível por £134,99.

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  • Chelsea 2026-27 third kit Nike

    Terceiro uniforme do Chelsea para 2026-27: data de lançamento e preço

    O terceiro uniforme do Chelsea para 2026-27 está aqui, com a cor branca dominando a nova camisa, que tem um padrão geométrico sombreado. Há detalhes em azul na gola e nas mangas, além de finas listras verticais vermelhas. O tema remete aos populares uniformes reserva e terceiros uniformes das décadas de 1980 e 1990, e um elemento de destaque nesta nova camisa é um escudo retrô do Chelsea. 

    Uniformes 2026-27 do Chelsea na NikeCompre agora

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