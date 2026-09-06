Calleri cobra meninos de Cotia e explica por que não se vê como ídolo no São Paulo

O São Paulo venceu o Atlético-MG por 2 a 0 neste sábado (5), no Morumbis, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, e ganhou um pouco mais de tranquilidade em meio ao momento turbulento vivido pelo clube. Reserva na partida após ser preservado por Dorival Júnior, Calleri falou sobre a situação do Tricolor e destacou a importância de os jogadores formados em Cotia assumirem mais protagonismo.

Em entrevista exclusiva à ESPN, o atacante reconheceu as dificuldades financeiras enfrentadas pelo São Paulo e apontou a utilização dos jovens como um dos caminhos para ajudar o clube a atravessar a crise.

“Os que estão dentro e fora do clube, vocês que cobrem o São Paulo, os torcedores, todo mundo sabe que o clube está passando por uma situação delicada economicamente. Por isso te falo: os meninos precisam dar um passo à frente para jogar e serem vendidos, para o São Paulo receber dinheiro por meio deles”, afirmou.

Calleri também citou Luciano e Rafael como referências do elenco e ressaltou que o papel dos jogadores mais experientes é ajudar os garotos de Cotia a evoluírem dentro do time.

“Acho que Luciano, Rafael e eu temos que começar a tomar mais à frente, ensinar o caminho aos que vêm de Cotia. Temos muitos meninos bons, meninos que merecem ter uma sequência importante e, com a realidade do clube, a gente precisa muito que esses meninos deem um passo para frente, que comecem a ser verdadeiros profissionais e que possam dar muitas alegrias aos torcedores são-paulinos”, disse.

O São Paulo atravessa uma grave crise financeira, com dívida superior a R$ 1 bilhão e pendências com jogadores. O clube também passou por um transfer ban durante a temporada. Em meio à turbulência extracampo, nomes experientes como Calleri ganharam ainda mais importância na tentativa de manter o elenco focado.