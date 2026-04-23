BVB, notícias e rumores: Niko Kovac terá de cumprir duas metas claras na reta final da temporada

No Borussia Dortmund, a temporada está atualmente perdendo fôlego, para grande descontentamento dos torcedores e da diretoria do clube. Por isso, o técnico Niko Kovac está cada vez mais sob pressão para atender às principais expectativas.

Ainda por volta da Páscoa, a situação parecia confortável: com onze pontos de vantagem sobre o terceiro colocado, o vice-campeonato parecia praticamente garantido; pelo menos na Bundesliga, muitos sinais apontavam para um desfecho bem-sucedido. Duas semanas e duas derrotas depois, porém, o quadro mudou significativamente.

A vantagem antes confortável encolheu para cinco pontos e, a quatro rodadas do fim da temporada, nem mesmo o segundo lugar está mais garantido. Após atuações pouco convincentes contra o Bayer Leverkusen (0 a 1) e o TSG Hoffenheim (1 a 2), o clima também ameaça se deteriorar novamente.

A revista “kicker” já escreveu sobre “tendências preocupantes” entre os amarelos e pretos. Com isso, a pressão sobre Kovac volta a aumentar na reta final.

Embora o croata não tenha que temer imediatamente por seu cargo, os dirigentes formularam expectativas claras. De acordo com a Sport Bild, os dirigentes do clube, liderados pelo diretor esportivo Lars Ricken, exigem principalmente duas coisas: por um lado, o jogo deve se tornar visivelmente mais atraente — um aspecto que muitos torcedores sentem falta, apesar dos resultados satisfatórios. Por outro lado, a formação de jovens jogadores deve ganhar maior destaque.

O técnico de 54 anos terá que se mostrar à altura dessas metas no futuro. Aparentemente, ele conta com apoio: segundo a reportagem, o treinador está intimamente envolvido na planejamento do elenco e pode participar das decisões sobre o elenco. Ao mesmo tempo, porém, isso também aumenta as expectativas e, a cada derrota até o final da temporada, a pressão deve continuar aumentando.