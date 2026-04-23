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Niko KovacGetty Images
Jochen Tittmar

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BVB, notícias e rumores: Niko Kovac terá de cumprir duas metas claras na reta final da temporada

Bundesliga
Borussia Dortmund
N. Kovac

O segundo lugar no campeonato está lentamente ficando em risco; por isso, Niko Kovac aparentemente recebeu orientações claras da diretoria do Borussia Dortmund para a reta final da temporada. Notícias e rumores sobre o BVB.

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    BVB, rumor: Ricken e companhia teriam feito duas exigências claras a Niko Kovac

    No Borussia Dortmund, a temporada está atualmente perdendo fôlego, para grande descontentamento dos torcedores e da diretoria do clube. Por isso, o técnico Niko Kovac está cada vez mais sob pressão para atender às principais expectativas. 

    Ainda por volta da Páscoa, a situação parecia confortável: com onze pontos de vantagem sobre o terceiro colocado, o vice-campeonato parecia praticamente garantido; pelo menos na Bundesliga, muitos sinais apontavam para um desfecho bem-sucedido. Duas semanas e duas derrotas depois, porém, o quadro mudou significativamente.

    A vantagem antes confortável encolheu para cinco pontos e, a quatro rodadas do fim da temporada, nem mesmo o segundo lugar está mais garantido. Após atuações pouco convincentes contra o Bayer Leverkusen (0 a 1) e o TSG Hoffenheim (1 a 2), o clima também ameaça se deteriorar novamente. 

    A revista “kicker” já escreveu sobre “tendências preocupantes” entre os amarelos e pretos. Com isso, a pressão sobre Kovac volta a aumentar na reta final.

    Embora o croata não tenha que temer imediatamente por seu cargo, os dirigentes formularam expectativas claras. De acordo com a Sport Bild, os dirigentes do clube, liderados pelo diretor esportivo Lars Ricken, exigem principalmente duas coisas: por um lado, o jogo deve se tornar visivelmente mais atraente — um aspecto que muitos torcedores sentem falta, apesar dos resultados satisfatórios. Por outro lado, a formação de jovens jogadores deve ganhar maior destaque.

    O técnico de 54 anos terá que se mostrar à altura dessas metas no futuro. Aparentemente, ele conta com apoio: segundo a reportagem, o treinador está intimamente envolvido na planejamento do elenco e pode participar das decisões sobre o elenco. Ao mesmo tempo, porém, isso também aumenta as expectativas e, a cada derrota até o final da temporada, a pressão deve continuar aumentando.

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  • Borussia Dortmund v SV Werder Bremen - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, rumor: demissão de Niko Kovac não está em pauta em Dortmund

    De acordo com o Funke Mediengruppe, a diretoria do BVB não considera a possibilidade de existir um conflito entre Niko Kovac, como técnico, e as expectativas do clube, nem se uma separação seria a decisão mais sensata a longo prazo. Diz-se que Kovac é parte integrante dos planos para o futuro.

    Lars Ricken e Kovac têm uma relação excepcionalmente próxima. Ricken valoriza o trabalho do croata, que está intimamente envolvido no planejamento de transferências.

    Mas as diretrizes são claras. Já na janela de transferências de inverno, Kovac foi instado a não se concentrar apenas na estabilidade defensiva, mas também a apresentar desempenhos espetaculares. Sobretudo se a equipe vier a carregar a marca do novo diretor esportivo Ole Book no futuro.

  • BVB, calendário: os próximos jogos do Borussia Dortmund

    DataJogo
    26/04, 17h30BVB x Freiburg
    03/05, 17h30Mönchengladbach x BVB
    08/05, 20h30BVB x Frankfurt
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