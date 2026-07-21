O BVB estaria de olho em Gilberto Mora, o “talento do século” do México. Pelo menos é o que afirma Lothar Matthäus, o jogador com mais partidas pela seleção alemã, na coluna “Lothar legt los” do jornal *Bild*.

“Mora, o mexicano de 17 anos, disputou quatro partidas nesta Copa do Mundo. Com 17 anos, esse grande talento do México já está na mira de muitos clubes europeus. Também ouvi dizer que o Borussia Dortmund já deu alguns sinais de interesse”, disse Matthäus.

Mora foi o mais jovem entre um total de 1.248 jogadores na Copa do Mundo, atuou quatro vezes pelo El Tri e teve um desempenho notável, especialmente nas oitavas de final contra o Equador. Ele é considerado um dos maiores talentos da história do futebol mexicano, pelo menos desde suas atuações excepcionais na fase eliminatória da Gold Cup, quando tinha apenas 16 anos. Com a conquista do título pelo México, ele chegou a bater um recorde mundial.

Mora tornou-se o jogador mais jovem a conquistar um troféu em nível de seleção nacional no futebol masculino — com 16 anos e 266 dias, ele era ainda mais jovem do que um certo Pelé em seu primeiro triunfo na Copa do Mundo de 1958 ou do que Lamine Yamal no título da Eurocopa de 2024 com a Espanha.

Já se fala em cerca de 20 milhões de euros como possível valor de transferência para Mora. Se depender de sua assessora, Rafaela Pimenta, essa quantia está longe de ser suficiente. “Por 15 milhões, você nem consegue comprar uma perna do Gilberto”, brincou ela já em outubro de 2025.

Mora tem contrato com o Club Tijuana até 2029, mas uma cláusula especial de rescisão deve possibilitar uma transferência para a Europa. No entanto, isso só seria possível quando Mora atingir a maioridade, em outubro de 2027, já que, de acordo com os regulamentos da UEFA, não são permitidas transferências internacionais de menores de idade.

O Real Madrid parece estar na pole position nesse sentido. “Ele tem um sonho: jogar pelo Real Madrid. Mas tem os pés bem no chão. Ele adora assistir ao Real Madrid e, com certeza, se imagina jogando lá”, disse Ignacio Ruvalcaba, diretor da base do Tijuana, à ESPN.

No Tijuana, Mora já se tornou titular há muito tempo e se destaca principalmente por sua versatilidade. Além da posição de meia-atacante, ele também atuou como centroavante, meia-armador e ponta esquerda na temporada 2025/26. Em 53 partidas oficiais, ele soma atualmente dez gols e duas assistências.