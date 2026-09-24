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Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Bruno Guimarães conta bastidores de pênalti perdido na Copa do Mundo

Brasil
B. Guimaraes
C. Ancelotti
Vinicius Junior
Copa do Mundo
Austrália x Brasil
Amistosos

Meia desabafou sobre momento vivido após perder a cobrança e falou sobre futuro na seleção

O pênalti perdido na eliminação do Brasil para a Noruega, nas oitavas de final da Copa do Mundo, ainda dói em Bruno Guimarães.

Convocado por Carlo Ancelotti para a primeira Data Fifa após o Mundial, o volante do Arsenal voltou a falar sobre o lance e explicou os bastidores da cobrança que poderia ter mudado o rumo da partida.

"É um sentimento muito ruim, definitivamente. Perder um pênalti faz parte do futebol, mas a gente nunca está pronto para isso acontecer. Obviamente, é uma ferida, é uma cicatriz. Está muito recente, ainda me magoa, ainda me dói muito isso ter acontecido. Mas faz parte do futebol. Que eu possa aprender com os meus erros, que é o mais importante."

No início das oitavas de final, Matheus Cunha sofreu falta dentro da área e Bruno assumiu a responsabilidade. O meio-campista bateu no canto direito de Nyland, mas o goleiro norueguês defendeu. A cobrança teve peso importante na partida. O Brasil acabou derrotado por 2 a 1, com dois gols de Erling Haaland no segundo tempo. Neymar ainda descontou de pênalti nos acréscimos, mas a seleção não conseguiu buscar o empate e foi eliminada.

"Você, muitas vezes, aprende com a vitória, mas normalmente a gente aprende com a derrota, com aquilo que não deu certo. Que eu possa aprender e seguir a minha luta diária, dos meus sonhos."

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  • FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP

    Vini deveria ter batido?

    Após a eliminação, a escolha de Bruno para a cobrança gerou questionamentos, principalmente pela presença de Vini Jr. em campo. O volante explicou que a definição havia sido feita antes da partida e que o atacante não era o responsável pelo pênalti naquele momento.

    "Sempre antes do jogo a gente tem a nossa preleção, e o professor determina quem vai bater. Eu fui o cara escolhido para bater. Ali na hora, teve jogadores que quiseram pegar a bola. Um jogador pega, passa para o outro, até para tentar enganar o goleiro. E foi isso que aconteceu, nada demais. O Vini não era. Quem tinha que bater o pênalti era eu."

    Bruno também lamentou que Vini tenha sido envolvido nos questionamentos e reforçou que a responsabilidade pela cobrança era exclusivamente dele.

    "Fica triste pela cobrança sobre o Vini, mas, no momento, o pênalti delegado foi a mim. Acho que essa é a resposta que eu posso te dar. Fica triste o que aconteceu, não só pelo Vini, pelos outros jogadores, pela nossa torcida, por todo mundo que estava torcendo."

    Apesar da dor, o jogador garantiu que não pretende fugir de uma nova cobrança. Caso tenha outra oportunidade, Bruno afirmou que assumiria novamente a responsabilidade.

    "Se tivesse outro pênalti e fosse delegado a mim, eu não vou me esconder. Eu vou bater de novo mil vezes se tiver que fazer, porque representar essa camisa representa tudo para mim, sempre foi o maior sonho da minha vida."

    O volante reconhece que o episódio ainda incomoda, mas tenta transformar o erro em aprendizado para o novo ciclo.

    "Obviamente, não foi um momento legal. Sofri muito, como eu disse, mas é bola para frente, é pensar. Não dá para mudar o passado, e sim o futuro."

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  • imago-sport-1083683823.jpgSports Press Photo

    Continuidade de projeto

    Bruno Guimarães também defendeu a continuidade do trabalho na seleção até a Copa do Mundo de 2030. O jogador lembrou as constantes mudanças enfrentadas pelo Brasil no ciclo anterior, com trocas de treinadores e alterações no comando da CBF.

    "Sem dúvida, o mais importante é a continuidade. A gente sabe que no último ciclo de Copa do Mundo a gente acabou trocando de treinadores muitas vezes, muitas ideias diferentes. Obviamente que a gente, jogador, tem que fazer o balanço nosso e ver o que não foi bom a última Copa, reconhecer que a gente poderia ter feito muito melhor, mas agora a gente precisa, do meu ponto de vista, trazer a torcida brasileira junto com a gente."

    O meio-campista reconheceu a frustração dos torcedores após a eliminação, mas pediu apoio à equipe.

    "Sabemos que eles (torcedores) estão muito magoados depois de tudo o que aconteceu. A gente só vai conseguir fazer isso jogando bem, com boas atuações, ganhando jogos. A gente conta muito com o apoio da nossa torcida, que as pessoas acreditem na gente."

  • Brazil Training SessionGetty Images Sport

    Renovação e início de ciclo

    Com Ancelotti iniciando o processo de renovação da seleção, Bruno ressaltou a importância de integrar os jogadores mais jovens e destacou o papel dos atletas que permaneceram no grupo após a Copa.

    "Acho que o mais importante é passar confiança para os mais jovens, para quem está chegando a primeira vez. Minha primeira convocação foi em 2020 e desde lá muita coisa aconteceu na minha vida até aqui. Quando eu cheguei, todos os mais velhos me passaram confiança para que eu pudesse me sentir o mais à vontade e em casa possível, para desempenhar o meu melhor futebol. Eu acho que agora eu estou nessa missão."

    Bruno reconheceu que a renovação precisa acontecer de forma gradual e valorizou a presença de novos nomes nos primeiros amistosos do ciclo.

    "Não dá para mudar tudo da noite para o dia", afirmou o volante, que vê a comissão técnica utilizando os próximos jogos para ampliar as opções de Ancelotti.

    O jogador também citou o papel de liderança dos remanescentes da Copa, como Gabriel Magalhães, Vini Jr., Raphinha, Douglas Santos e Marquinhos.

    "Os que ficaram da última Copa do Mundo, eu, o Gabriel (Magalhães), o Vini Jr, o Raphinha, o Douglas (Santos), o Marquinhos, a gente tem um papel diferente, tem um papel de liderança, obviamente. Se você pegar os novos jogadores aí, tem jogadores de 18, 19, 20 anos. Eu tenho 28 e estou me sentindo velho perto dos caras. Mas acho que a gente tem um papel diferente, é ajudar eles bastante."

    Bruno Guimarães inicia, assim, um novo ciclo com a Amarelinha nesta Data Fifa, que terá dois amistosos contra a Austrália, nos dias 25 e 29 de novembro - no primeiro deles, o volante foi confirmado como titular por Ancelotti -, além do duelo com a Índia, marcado para 3 de outubro.

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