Bruno Guimarães conta bastidores de pênalti perdido na Copa do Mundo

O pênalti perdido na eliminação do Brasil para a Noruega, nas oitavas de final da Copa do Mundo, ainda dói em Bruno Guimarães.
Convocado por Carlo Ancelotti para a primeira Data Fifa após o Mundial, o volante do Arsenal voltou a falar sobre o lance e explicou os bastidores da cobrança que poderia ter mudado o rumo da partida.
"É um sentimento muito ruim, definitivamente. Perder um pênalti faz parte do futebol, mas a gente nunca está pronto para isso acontecer. Obviamente, é uma ferida, é uma cicatriz. Está muito recente, ainda me magoa, ainda me dói muito isso ter acontecido. Mas faz parte do futebol. Que eu possa aprender com os meus erros, que é o mais importante."
No início das oitavas de final, Matheus Cunha sofreu falta dentro da área e Bruno assumiu a responsabilidade. O meio-campista bateu no canto direito de Nyland, mas o goleiro norueguês defendeu. A cobrança teve peso importante na partida. O Brasil acabou derrotado por 2 a 1, com dois gols de Erling Haaland no segundo tempo. Neymar ainda descontou de pênalti nos acréscimos, mas a seleção não conseguiu buscar o empate e foi eliminada.
"Você, muitas vezes, aprende com a vitória, mas normalmente a gente aprende com a derrota, com aquilo que não deu certo. Que eu possa aprender e seguir a minha luta diária, dos meus sonhos."