Bruno Guimarães conta bastidores de pênalti perdido na Copa do Mundo

Após a eliminação, a escolha de Bruno para a cobrança gerou questionamentos, principalmente pela presença de Vini Jr. em campo. O volante explicou que a definição havia sido feita antes da partida e que o atacante não era o responsável pelo pênalti naquele momento.

"Sempre antes do jogo a gente tem a nossa preleção, e o professor determina quem vai bater. Eu fui o cara escolhido para bater. Ali na hora, teve jogadores que quiseram pegar a bola. Um jogador pega, passa para o outro, até para tentar enganar o goleiro. E foi isso que aconteceu, nada demais. O Vini não era. Quem tinha que bater o pênalti era eu."

Bruno também lamentou que Vini tenha sido envolvido nos questionamentos e reforçou que a responsabilidade pela cobrança era exclusivamente dele.

"Fica triste pela cobrança sobre o Vini, mas, no momento, o pênalti delegado foi a mim. Acho que essa é a resposta que eu posso te dar. Fica triste o que aconteceu, não só pelo Vini, pelos outros jogadores, pela nossa torcida, por todo mundo que estava torcendo."

Apesar da dor, o jogador garantiu que não pretende fugir de uma nova cobrança. Caso tenha outra oportunidade, Bruno afirmou que assumiria novamente a responsabilidade.

"Se tivesse outro pênalti e fosse delegado a mim, eu não vou me esconder. Eu vou bater de novo mil vezes se tiver que fazer, porque representar essa camisa representa tudo para mim, sempre foi o maior sonho da minha vida."

O volante reconhece que o episódio ainda incomoda, mas tenta transformar o erro em aprendizado para o novo ciclo.

"Obviamente, não foi um momento legal. Sofri muito, como eu disse, mas é bola para frente, é pensar. Não dá para mudar o passado, e sim o futuro."