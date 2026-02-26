Bruno Fernandes NÃO é uma lenda do Manchester United! O capitão dos Red Devils disse que falta uma coisa para ele garantir seu legado em Old Trafford

Tem-se questionado regularmente onde estaria o United sem Fernandes, dada a sua importância para a causa coletiva ao longo de um período de seis anos, mas ele só ajudou o clube a conquistar dois troféus importantes: a Taça da Liga em 2023 e a Taça de Inglaterra em 2024.

Os melhores que passaram pelo chamado “Teatro dos Sonhos” possuem currículos consideravelmente mais brilhantes do que isso, o que pode acabar prejudicando Fernandes quando se trata de conquistar um lugar entre os imortais.

Questionado sobre se Fernandes será lembrado como uma lenda do United, o ex-ala dos Red Devils Sharpe - falando em parceria com a BetBrain - disse ao GOAL: “Acho que ele sempre será lembrado como um grande jogador do United. A parte dos troféus conquistados é o que tem faltado.

“Se você começasse a escolher o time ideal de todos os tempos do Man United, ele entraria nele por não ter ganho muito? Mas os gols que ele criou, os gols que marcou e os jogos que ganhou sozinho são incalculáveis. Um jogador incrível para o clube, mas que simplesmente não tem o número de troféus necessário.”