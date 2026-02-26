Getty
Bruno Fernandes NÃO é uma lenda do Manchester United! O capitão dos Red Devils disse que falta uma coisa para ele garantir seu legado em Old Trafford
O recorde de Fernandes no Manchester United é impressionante
Fernandes revelou que o United estava disposto a vendê-lo durante o verão de 2025, com o interesse demonstrado pela Liga Profissional Saudita. Ele se sentiu “magoado” ao saber que as ofertas estavam sendo consideradas, mas nenhum acordo foi fechado.
Outra campanha produtiva foi desfrutada em 2025-26, com seis gols e 12 assistências registrados, e os livros de história foram reescritos em Old Trafford. Fernandes preparou mais jogadas para seus gratos companheiros de equipe do que o grande Paul Scholes, do United, conseguiu na Premier League.
Fernandes marcou mais gols de pênalti do que o artilheiro de todos os tempos, Wayne Rooney, e ultrapassou 300 partidas pelo clube em todas as competições, tendo se juntado ao time vindo do Sporting em janeiro de 2020.
Fernandes será lembrado como uma lenda do Manchester United?
Tem-se questionado regularmente onde estaria o United sem Fernandes, dada a sua importância para a causa coletiva ao longo de um período de seis anos, mas ele só ajudou o clube a conquistar dois troféus importantes: a Taça da Liga em 2023 e a Taça de Inglaterra em 2024.
Os melhores que passaram pelo chamado “Teatro dos Sonhos” possuem currículos consideravelmente mais brilhantes do que isso, o que pode acabar prejudicando Fernandes quando se trata de conquistar um lugar entre os imortais.
Questionado sobre se Fernandes será lembrado como uma lenda do United, o ex-ala dos Red Devils Sharpe - falando em parceria com a BetBrain - disse ao GOAL: “Acho que ele sempre será lembrado como um grande jogador do United. A parte dos troféus conquistados é o que tem faltado.
“Se você começasse a escolher o time ideal de todos os tempos do Man United, ele entraria nele por não ter ganho muito? Mas os gols que ele criou, os gols que marcou e os jogos que ganhou sozinho são incalculáveis. Um jogador incrível para o clube, mas que simplesmente não tem o número de troféus necessário.”
O Manchester United pode se dar ao luxo de se separar do capitão Fernandes?
Fernandes deve gerar rumores de transferência novamente neste verão, com seu contrato - que inclui a opção de prorrogação por 12 meses - previsto para expirar em 2027. O United pode se abrir para ofertas por um jogador que completará 32 anos em setembro.
O ex-zagueiro do Red Devils, Wes Brown, disse recentemente aoGOAL, quando questionado se o United pode se dar ao luxo de se separar de Fernandes: “Independentemente do que acontecer com Bruno, sei que ele adoraria ficar. Ao mesmo tempo, se ofertas absurdas forem feitas, o que você pode fazer?
Ele está chegando àquela idade em que ainda quer fazer parte do time, mas você não pode simplesmente descartar tudo, porque não é assim que o mundo funciona. Acho que ninguém levaria para o lado pessoal se isso acontecesse. Ele fez tudo o que podia para tentar ajudar o time.
Em algum momento, chegaremos a esse ponto crítico se alguém aparecer — provavelmente a Arábia Saudita, com todo aquele dinheiro. Se isso acontecer novamente, não se pode culpar Bruno, aconteça o que acontecer. É preciso aceitar que ele fez o que precisava fazer e seguir em frente.”
Fernandes permanecerá para disputar a Liga dos Campeões?
A qualificação para a Liga dos Campeões pode ajudar a convencer Fernandes de que ele deve permanecer em seu atual clube por pelo menos mais um ano, com o United de volta à briga por uma vaga entre os quatro primeiros sob o comando do técnico interino Michael Carrick.
Fernandes tem liderado a equipe como capitão durante uma sequência de seis jogos sem derrotas, com cinco vitórias. Assim que a temporada nacional chegar ao fim, o jogador da seleção de Portugal partirá — ao lado de seu ex-companheiro de equipe em Old Trafford, Cristiano Ronaldo — para a Copa do Mundo de 2026 na América do Norte.
