Bruno Duarte revela meta em chegada ao Vasco: “deixar ao menos um gol por partida”

Na apresentação, ele disse: “Minha meta é deixar ao menos um gol por partida”, afirmou o atacante durante sua apresentação no Centro de Treinamento Moacyr Barbosa.

Apesar de ter como principal característica a atuação como camisa 9, Bruno também destacou sua versatilidade. O jogador afirmou estar preparado para ocupar outras posições no setor ofensivo caso seja necessário.

“Eu acho que estou preparado para jogar em qualquer uma dessas posições (do ataque). Minhas características ajudam, que obviamente a minha principal é ser o número nove, é fazer gol, é estar na área e ajudar a equipe com isso, mas também gosto de jogar em outras posições do ataque E isso nos ajuda a ser um jogador melhor, um atleta melhor e entender vários momentos da partida”, disse.