Apresentado pelo Vasco nesta segunda-feira (31), Bruno Duarte chega ao clube com a responsabilidade de ser uma das opções para o comando do ataque. Aos 30 anos, o centroavante não escondeu a expectativa de balançar as redes com frequência e estabeleceu uma meta pessoal para sua passagem por São Januário.
Bruno Duarte revela meta em chegada ao Vasco: “deixar ao menos um gol por partida”
Meta ousada
Na apresentação, ele disse: “Minha meta é deixar ao menos um gol por partida”, afirmou o atacante durante sua apresentação no Centro de Treinamento Moacyr Barbosa.
Apesar de ter como principal característica a atuação como camisa 9, Bruno também destacou sua versatilidade. O jogador afirmou estar preparado para ocupar outras posições no setor ofensivo caso seja necessário.
“Eu acho que estou preparado para jogar em qualquer uma dessas posições (do ataque). Minhas características ajudam, que obviamente a minha principal é ser o número nove, é fazer gol, é estar na área e ajudar a equipe com isso, mas também gosto de jogar em outras posições do ataque E isso nos ajuda a ser um jogador melhor, um atleta melhor e entender vários momentos da partida”, disse.
Futebol europeu
Com passagens nas categorias de base do Palmeiras, São Paulo e Portuguesa, Bruno chega ao Vasco após três temporadas no Estrela Vermelha, da Sérvia. Pelo clube europeu, disputou 97 partidas, marcou 42 gols e deu 14 assistências. Durante o período no futebol sérvio, também teve experiências atuando em diferentes setores do ataque.
A estreia de Bruno Duarte pelo Vasco ainda não deve acontecer na próxima partida. O time carioca enfrenta o Vitória nesta quarta-feira (2), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A tendência é que o centroavante fique à disposição para o clássico contra o Fluminense, marcado para sábado (5), pelo Campeonato Brasileiro.
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