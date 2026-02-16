Britânicos no exterior: Trent Alexander-Arnold finalmente prova seu valor ao Real Madrid, enquanto Harry Kane alcança 500 gols na carreira e Jarell Quansah leva o Bayer Leverkusen a uma grande vitória

Até agora, a temporada de estreia de Trent Alexander-Arnold no Real Madrid tem sido decepcionante. O ex-lateral direito do Liverpool teve que lidar com duas lesões musculares diferentes e, como resultado, perdeu 21 jogos, tendo participado apenas em 18 partidas pelo Los Blancos - incluindo a Copa do Mundo de Clubes do verão passado, que tecnicamente fazia parte da temporada passada.

Lentamente, mas com segurança, Alexander-Arnold está recuperando sua forma física. Depois de voltar aos gramados saindo do banco na vitória por 2 a 0 sobre o Valencia na semana passada, ele foi titular pela primeira vez desde dezembro na goleada por 4 a 1 sobre o Real Sociedad no sábado.

O Real Madrid abriu o placar aos cinco minutos graças a uma jogada clássica de Alexander-Arnold, cujo cruzamento deliciosamente curvado pela linha defensiva do Real Sociedad encontrou o atacante Gonzalo Garcia, que desviou a bola com delicadeza para o canto oposto. O jogador de 27 anos recebeu uma calorosa ovação por seus esforços quando foi substituído aos 30 minutos do segundo tempo.

“Não vamos descobrir nada de novo sobre Trent”, disse o técnico Álvaro Arbeloa à imprensa. “Foi uma surpresa agradável ver como ele entende o jogo, como vê os espaços. Essas coisas são muito importantes para um técnico, ter jogadores que entendem o que queremos. Não apenas os passes para fazer a equipe funcionar, mas tudo o que queremos dele.

“Trabalhando com ele, ele me parece um cara muito inteligente, que entende muito bem o jogo e compreende rapidamente o que queremos dele. Ele não é o típico lateral que fica sempre na lateral, ele também pode jogar no meio. Queremos jogadores que sejam capazes de trocar de posição. Temos sorte de ter um jogador assim.”

Enquanto isso, Bellingham assistiu da arquibancada com sua parceira, Ashlyn Castro, em um encontro especial de Dia dos Namorados. Porque nada diz “eu te amo” como torcer pelos seus companheiros.