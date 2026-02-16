Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Brits Abroad GFXGetty/GOAL
Sean Walsh

Traduzido por

Britânicos no exterior: Trent Alexander-Arnold finalmente prova seu valor ao Real Madrid, enquanto Harry Kane alcança 500 gols na carreira e Jarell Quansah leva o Bayer Leverkusen a uma grande vitória

A GOAL analisa os jogadores britânicos que ganham a vida longe de sua terra natal, com muitas outras estrelas decidindo deixar suas zonas de conforto em busca de uma vida melhor no futebol em outros lugares. A Premier League ainda é, obviamente, uma das divisões mais divertidas do mundo, e o Campeonato pode ser fantástico para o desenvolvimento, mas há mais opções por aí.

É improvável que vejamos Jude Bellingham em campo novamente nos próximos meses, após sofrer uma lesão, enquanto o incansável Scott McTominay foi retirado da equipe titular do Napoli esta semana, após ter jogado mesmo com um problema no tendão recentemente. No entanto, houve muitos outros britânicos que foram manchete em todo o mundo.

Todas as segundas-feiras desta temporada, a GOAL traz para você as últimas notícias sobre as estrelas britânicas no exterior, o que elas estão fazendo, quem está alcançando o auge e quem precisa voltar para casa. Vamos mergulhar...

  • Real Madrid CF v Real Sociedad - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    O Real Madrid tem a “sorte” de contar com Trent

    Até agora, a temporada de estreia de Trent Alexander-Arnold no Real Madrid tem sido decepcionante. O ex-lateral direito do Liverpool teve que lidar com duas lesões musculares diferentes e, como resultado, perdeu 21 jogos, tendo participado apenas em 18 partidas pelo Los Blancos - incluindo a Copa do Mundo de Clubes do verão passado, que tecnicamente fazia parte da temporada passada.

    Lentamente, mas com segurança, Alexander-Arnold está recuperando sua forma física. Depois de voltar aos gramados saindo do banco na vitória por 2 a 0 sobre o Valencia na semana passada, ele foi titular pela primeira vez desde dezembro na goleada por 4 a 1 sobre o Real Sociedad no sábado.

    O Real Madrid abriu o placar aos cinco minutos graças a uma jogada clássica de Alexander-Arnold, cujo cruzamento deliciosamente curvado pela linha defensiva do Real Sociedad encontrou o atacante Gonzalo Garcia, que desviou a bola com delicadeza para o canto oposto. O jogador de 27 anos recebeu uma calorosa ovação por seus esforços quando foi substituído aos 30 minutos do segundo tempo.

    “Não vamos descobrir nada de novo sobre Trent”, disse o técnico Álvaro Arbeloa à imprensa. “Foi uma surpresa agradável ver como ele entende o jogo, como vê os espaços. Essas coisas são muito importantes para um técnico, ter jogadores que entendem o que queremos. Não apenas os passes para fazer a equipe funcionar, mas tudo o que queremos dele.

    “Trabalhando com ele, ele me parece um cara muito inteligente, que entende muito bem o jogo e compreende rapidamente o que queremos dele. Ele não é o típico lateral que fica sempre na lateral, ele também pode jogar no meio. Queremos jogadores que sejam capazes de trocar de posição. Temos sorte de ter um jogador assim.”

    Enquanto isso, Bellingham assistiu da arquibancada com sua parceira, Ashlyn Castro, em um encontro especial de Dia dos Namorados. Porque nada diz “eu te amo” como torcer pelos seus companheiros.

    • Publicidade
  • SV Werder Bremen v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    Kane persegue o recorde de Lewandowski

    Marcar gols não é novidade para Harry Kane. Afinal, ele já marcou 500 gols: 280 pelo Tottenham, 126 pelo Bayern de Munique, nove pelo Millwall, cinco pelo Leyton Orient, dois pelo Leicester City e 78 pela seleção inglesa.

    Kane marcou dois gols na vitória do Bayern por 3 a 0 sobre o Werder Bremen no sábado, chegando a 500 gols na carreira, um feito nunca antes alcançado por um inglês no futebol profissional.

    “Pessoalmente, estou muito orgulhoso por ter alcançado 500 gols na carreira”, disse Kane em um vídeo publicado em suas redes sociais. “Todos esses marcos são algo de que me orgulho muito. Tento absorver isso, tento apreciar isso. Um grande obrigado a todos os meus companheiros de equipe ao longo dos anos, a todos os treinadores, a toda a equipe que me ajudou a alcançar isso.”

    Dos 500 gols da carreira de Kane, 26 foram marcados na Bundesliga desta temporada, o que significa que ele precisa de 15 gols nos últimos 12 jogos da campanha para empatar o recorde da competição de 41 gols estabelecido por Robert Lewandowski.

    “Tudo é possível!”, disse Kane à Sky Sports Deutschland quando questionado sobre atingir esse número. “É claro que ainda há um longo caminho a percorrer e é um recorde incrível. Estou em boa forma e feliz por ter marcado novamente hoje e ajudado a equipe.”

    O técnico do Bayern, Vincent Kompany, não ficou muito impressionado quando questionado sobre o recorde na coletiva de imprensa pós-jogo, mas acabou vendo o lado engraçado de sua própria mentalidade firme.

    “Presumo que o título do campeonato seja muito mais importante para ele do que o recorde. Mas talvez eu esteja errado, porque eu era zagueiro, não atacante!”, disse o belga, rindo. “Ele é Harry Kane, ele sempre marcou e sempre marcará gols.”

  • Jarell Quansah Bayer Leverkusen 2025-26Getty Images

    Quansah no alvo

    Longe dos holofotes da Premier League, Jarell Quansah está discretamente desfrutando de uma excelente primeira temporada no exterior com o Bayer Leverkusen, especialmente considerando as circunstâncias. Contratado pelo ex-técnico do Manchester United, Erik ten Hag, o ano de Quansah mergulhou na incerteza quando o holandês foi brutalmente demitido após apenas dois jogos na Bundesliga, com o ex-técnico da Dinamarca, Kasper Hjulmand, sendo contratado como seu sucessor.

    Compreensivelmente, esta tem sido uma temporada de transição para o Leverkusen, que se despediu do técnico Xabi Alonso, vencedor do título, e do craque Florian Wirtz durante o verão. Mas Quansah ainda assim teve um desempenho decente, atuando 29 vezes pelo time em todas as competições. No sábado, ele marcou seu terceiro gol pelo clube.

    Quansah abriu o placar e o Leverkusen aumentou suas esperanças de se classificar para a Liga dos Campeões com uma vitória por 4 a 0 em casa contra o St. Pauli. Na segunda jogada após um escanteio, o ex-zagueiro do Liverpool apareceu para cabecear o cruzamento de Ernest Poku na parte de baixo da trave.

    “É muito bom ter contribuído para essa vitória também no ataque”, disse Quansah aos canais do clube Leverkusen. “Precisávamos dominar o jogo assim hoje. Foi uma boa atuação, agora temos 10 jogos em rápida sucessão e queremos vencer o máximo possível.”

    Quansah também observou como esta temporada de várias mudanças atrapalhou o progresso do Leverkusen. “Tenho a sensação de que as pessoas às vezes se esquecem disso”, acrescentou. “É por isso que tenho respeito por todos os rapazes que não jogam todas as semanas, mas ainda assim têm um desempenho excelente quando são necessários.”

  • Pisa SC v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    Loftus-Cheek marca novamente

    Isso está se tornando bastante comum, não é, Ruben Loftus-Cheek? Ele marcou apenas três gols em toda a temporada pelo AC Milan, mas dois deles foram nos últimos dois jogos.

    Depois de marcar o primeiro gol na impressionante vitória por 3 a 0 fora de casa contra o Bologna, Loftus-Cheek mais uma vez foi o responsável por quebrar o empate, quando o Rossoneri conquistou uma vitória por 2 a 1 em Pisa. Começando como um atacante sombra atrás de seu ex-companheiro do Chelsea, Christopher Nkunku, ele apareceu na área para cabecear com força o cruzamento de Zachary Athekame.

    O verdadeiro drama aconteceu no final, com Luka Modric marcando o gol da vitória e Adrien Rabiot sendo expulso nos acréscimos, depois que Felipe Loyola parecia ter garantido um ponto para os donos da casa. Em entrevista ao DAZN após a partida, Loftus-Cheek, que aumentou muito suas chances de ser convocado para a seleção inglesa na Copa do Mundo nas últimas semanas, admitiu que o técnico Massimiliano Allegri o incentivou a invadir mais a área e se tornar mais perigoso no terço final do campo.

    “Não havia muito espaço entre as linhas, o Pisa estava muito compacto e era difícil jogar”, disse ele. “Quando a bola estava aberta, tenho certeza de que você podia ouvir [Allegri] dizendo para entrar na área, atacar a área. Zack fez um ótimo cruzamento e eu aproveitei, então estou muito feliz.”

    O Milan continua em segundo lugar na Serie A e, embora esteja oito pontos atrás do líder Inter, os jogadores de Allegri têm um jogo a menos que seus rivais.

    “Acho que o mais importante é nos concentrarmos em nós mesmos”, disse Loftus-Cheek sobre a disputa pelo título. “Os jogos são muito difíceis para pensarmos no futuro, temos que levar um jogo de cada vez, pois, como você pode ver, todas as partidas são muito difíceis de vencer. Se tirarmos nosso foco de outros objetivos, de outros times, isso pode ser prejudicial. Vamos ver onde estamos.”

  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-STRASBOURGAFP

    O Marselha de Greenwood e Nwaneri mergulhou em uma crise ainda maior

    O Marselha está normalmente a apenas um jogo de entrar em colapso como equipe, clube e instituição. Após perder por 5 a 0 para o Paris Saint-Germain no Le Classique na semana passada, o técnico Roberto De Zerbi deixou o OM, encerrando seu dramático mandato de dois anos e meio.

    Antes do confronto de sábado com o clube irmão do Chelsea, o Strasbourg — comandado por Gary O'Neil e com Ben Chilwell no time titular —, os ultras do Marselha deixaram seus lugares vazios, deixando toda a arquibancada deserta, exceto por faixas dirigidas à diretoria do clube. “Arquibancadas vazias em protesto. Por um clube que se autodestrói. Todos os seus projetos vão por água abaixo durante esses anos perdidos”, diziam elas.

    Sob a orientação do técnico interino Jacques Abardonado, o Marselha chegou a abrir uma vantagem de dois gols, com Mason Greenwood marcando o primeiro. Então, no estilo típico do OM, tudo desandou.

    Sebastian Nanasi descontou para o Strasbourg no meio do segundo tempo e, aos quatro minutos do tempo adicional, o ex-zagueiro do Chelsea e do West Ham, Emerson Palmieri, cometeu um pênalti. Após um atraso de três minutos, Joaquin Panichelli cobrou e converteu, salvando um ponto para o Strasbourg.

    Os torcedores do Arsenal ficarão desapontados ao saber que Ethan Nwaneri, cujo empréstimo não está indo muito bem, ficou no banco e está tendo que tentar se concentrar em um ambiente nada ideal. O La Provence informou que os torcedores tentaram invadir a suíte presidencial do Stade Velodrome quando a tensão aumentou, antes que o diretor esportivo Mehdi Benatia se demitisse no domingo. Nunca há um momento de tédio em Marselha.

  • RCD Espanyol de Barcelona v RC Celta de Vigo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Dolan negou cruelmente o momento da vitória

    O Espanyol, o irmão mais novo e rival do Barcelona, busca retornar às competições europeias pela primeira vez desde 2020, ocupando a sexta posição na La Liga após 24 rodadas. Tyrhys Dolan, contratado no verão após deixar o Blackburn Rovers, da Championship, disputou 23 dessas partidas, sendo titular em 17 delas.

    O habilidoso ponta vem se destacando na Espanha, embora ainda não tivesse marcado nenhum gol na La Liga até o fim de semana — mas isso mudou contra o Celta Vigo, outro time com chances de se classificar para a Europa. Com o placar empatado em 1 a 1 a cinco minutos do fim, Dolan fez uma arrancada pelo meio e aproveitou para empurrar para o gol o passe de Ramon Terrats. Obviamente eufórico, Dolan comemorou com uma acrobacia, pensando que seu primeiro gol pelo Espanyol seria o gol da vitória em um momento importante da temporada.

    Mas não foi o que aconteceu. Aos três minutos do tempo adicional, Borja Iglesias se infiltrou na defesa do time da casa e empurrou a bola para o gol após um passe de calcanhar de Pablo Duran, pegando o Espanyol desprevenido. Assim, os pontos foram divididos no Estádio RCDE.

    “É agridoce não ter conquistado os três pontos, mas estou muito feliz por marcar meu primeiro gol por este clube especial. Espero que venham mais a partir deste momento”, escreveu Dolan no Instagram. “Obrigado pelo apoio incrível.”

0