Britânicos no exterior: Trent Alexander-Arnold finalmente prova seu valor ao Real Madrid, enquanto Harry Kane alcança 500 gols na carreira e Jarell Quansah leva o Bayer Leverkusen a uma grande vitória

Isso está se tornando bastante comum, não é, Ruben Loftus-Cheek? Ele marcou apenas três gols em toda a temporada pelo AC Milan, mas dois deles foram nos últimos dois jogos.
Depois de marcar o primeiro gol na impressionante vitória por 3 a 0 fora de casa contra o Bologna, Loftus-Cheek mais uma vez foi o responsável por quebrar o empate, quando o Rossoneri conquistou uma vitória por 2 a 1 em Pisa. Começando como um atacante sombra atrás de seu ex-companheiro do Chelsea, Christopher Nkunku, ele apareceu na área para cabecear com força o cruzamento de Zachary Athekame.
O verdadeiro drama aconteceu no final, com Luka Modric marcando o gol da vitória e Adrien Rabiot sendo expulso nos acréscimos, depois que Felipe Loyola parecia ter garantido um ponto para os donos da casa. Em entrevista ao DAZN após a partida, Loftus-Cheek, que aumentou muito suas chances de ser convocado para a seleção inglesa na Copa do Mundo nas últimas semanas, admitiu que o técnico Massimiliano Allegri o incentivou a invadir mais a área e se tornar mais perigoso no terço final do campo.
“Não havia muito espaço entre as linhas, o Pisa estava muito compacto e era difícil jogar”, disse ele. “Quando a bola estava aberta, tenho certeza de que você podia ouvir [Allegri] dizendo para entrar na área, atacar a área. Zack fez um ótimo cruzamento e eu aproveitei, então estou muito feliz.”
O Milan continua em segundo lugar na Serie A e, embora esteja oito pontos atrás do líder Inter, os jogadores de Allegri têm um jogo a menos que seus rivais.
“Acho que o mais importante é nos concentrarmos em nós mesmos”, disse Loftus-Cheek sobre a disputa pelo título. “Os jogos são muito difíceis para pensarmos no futuro, temos que levar um jogo de cada vez, pois, como você pode ver, todas as partidas são muito difíceis de vencer. Se tirarmos nosso foco de outros objetivos, de outros times, isso pode ser prejudicial. Vamos ver onde estamos.”