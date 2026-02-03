Goal.com
Kai Havertz Arsenal HICGetty Images
Sean Walsh

Com brasileiros mais tímidos e lei do ex, Arsenal alcança final da Copa a Liga Inglesa após bater o Chelsea

O Arsenal está na final da Copa da Liga Inglesa após vencer o Chelsea por 1 a 0 na terça-feira, com um placar agregado de 4 a 2. Os Gunners mostraram pouco apetite ofensivo no Emirates, já que entraram na partida com uma vantagem a proteger, mas seus visitantes não fizeram ameaças significativas para tirar a vaga do time de Mikel Arteta da final em Wembley

A melhor chance do Arsenal em um primeiro tempo monótono viu Gabriel Magalhães encontrar o xará Gabriel Martinelli com uma bola por cima, apenas para o ponta brasileiro permitir ao defensor do Chelsea, Malo Gusto, tempo suficiente para recuar e bloquear seu eventual chute. Não houve muita ação nas áreas no segundo tempo também, com exceção de uma cabeçada de Magalhães bloqueada de perto por Marc Cucurella enquanto o Arsenal tentava matar o jogo de vez.

O Chelsea tentou a sorte em algumas bolas paradas no final - a cobrança de falta de Cole Palmer bateu na barreira e Wesley Fofana desviou para fora no canto seguinte -, mas nada deu certo no ataque dos Blues. Enquanto isso, do outro lado, os Gunners reclamaram de um pênalti de Trevoh Chalobah em Martinelli, com o zagueiro inglês deslizando para afastar a bola para fora da área, mas o árbitro não marcou.

No final dos seis minutos de acréscimo, o Arsenal garantiu sua vaga na final, a primeira desde 2020. Declan Rice liderou um contra-ataque com todos os homens do Chelsea no ataque, e lançando a bola para o ex-jogador dos Blues, Kai Havertz, que driblou o goleiro e deu a vitória ao seu clube. O Emirates veio abaixo, e agora a torcida espera quem será seu adversário, entre Manchester City ou Newcastle, na final em Wembley.

A GOAL avalia os jogadores do Arsenal do Emirates...

  • Arsenal v Chelsea - Carabao Cup Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Goleiro e Defesa

    Kepa Arrizabalaga (6/10):

    Pouco ameaçado por seu antigo clube, mesmo quando estavam em ascendência e precisavam marcar um gol desde o primeiro minuto.

    Jurrien Timber (7/10):

    O Chelsea lançou Cucurella, Estêvão e Garnacho contra o lateral-direito do Arsenal, mas ele saiu vitorioso contra cada oponente.

    William Saliba (7/10):

    Suficientemente sólido defensivamente, mas não teve muito espaço para avançar.

    Gabriel Magalhães (6/10):

    Igualmente firme, mas foi mais uma notável responsabilidade ao ter a posse, com o Chelsea restringindo as opções do brasileiro ao jogar desde a defesa.

    Piero Hincapié (6/10):

    A maioria dos ataques do Chelsea veio pelo lado de Hincapié, mas ele se saiu muito bem ao lidar com o bombardeio aéreo em sua ala, especialmente com o físico atacante Delap começando na ala direita.

  • Arsenal v Chelsea - Carabao Cup Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Meio-campo

    Martín Zubimendi (6/10):

    Manteve a posse de bola circulando, mas não tentou nada muito ousado, devido à eficácia da pressão do Chelsea.

    Declan Rice (7/10):

    Da mesma forma, achou difícil quebrar as linhas com passes, embora isso pouco importasse no grande esquema do confronto. Deu a assistência para Havertz no final.

    Eberechi Eze (5/10):

    Teve a chance de impressionar em um papel central na ausência do Martin Ødegaard, mas desapareceu do jogo rapidamente.

  • FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-CHELSEAAFP

    Ataque

    Noni Madueke (5/10):

    Sofreu algumas entradas duras do ex-companheiro de equipe, Marc Cucurella. Não conseguiu oferecer o impulso suficiente e foi substituído por Trossard.

    Viktor Gyökeres (5/10):

    Tocou na bola três vezes em um primeiro tempo difícil. Animou-se após o intervalo antes de ser substituído por Havertz.

    Gabriel Martinelli (5/10):

    Fez algumas corridas excelentes e se posicionou muito bem, mas seu produto final deixou muito a desejar.

  • FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-CHELSEAAFP

    Substitutos e Treinador

    Kai Havertz (7/10):

    Substituído por Gyokeres. Marcou o gol final do confronto, apontando para o emblema do Arsenal enquanto aumentava a tristeza de seu ex-time.

    Leandro Trossard (6/10):

    Substituído por Madueke. Mais envolvido do que os outros atacantes do Arsenal, mas ainda assim ofereceu pouco.

    Mikel Arteta (6/10):

    Tudo o que o Arsenal precisava fazer era não perder. Missão cumprida, mesmo que não tenha sido bonito.

