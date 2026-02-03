Com brasileiros mais tímidos e lei do ex, Arsenal alcança final da Copa a Liga Inglesa após bater o Chelsea

A melhor chance do Arsenal em um primeiro tempo monótono viu Gabriel Magalhães encontrar o xará Gabriel Martinelli com uma bola por cima, apenas para o ponta brasileiro permitir ao defensor do Chelsea, Malo Gusto, tempo suficiente para recuar e bloquear seu eventual chute. Não houve muita ação nas áreas no segundo tempo também, com exceção de uma cabeçada de Magalhães bloqueada de perto por Marc Cucurella enquanto o Arsenal tentava matar o jogo de vez.

O Chelsea tentou a sorte em algumas bolas paradas no final - a cobrança de falta de Cole Palmer bateu na barreira e Wesley Fofana desviou para fora no canto seguinte -, mas nada deu certo no ataque dos Blues. Enquanto isso, do outro lado, os Gunners reclamaram de um pênalti de Trevoh Chalobah em Martinelli, com o zagueiro inglês deslizando para afastar a bola para fora da área, mas o árbitro não marcou.

No final dos seis minutos de acréscimo, o Arsenal garantiu sua vaga na final, a primeira desde 2020. Declan Rice liderou um contra-ataque com todos os homens do Chelsea no ataque, e lançando a bola para o ex-jogador dos Blues, Kai Havertz, que driblou o goleiro e deu a vitória ao seu clube. O Emirates veio abaixo, e agora a torcida espera quem será seu adversário, entre Manchester City ou Newcastle, na final em Wembley.

A GOAL avalia os jogadores do Arsenal do Emirates...