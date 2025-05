Os brasileiros em atividade que Carlo Ancelotti comandou em times da Europa

O novo técnico do Brasil tem um retrospecto extenso e favorável com brasileiros pelos clubes em que passou

Carlo Ancelotti, técnico do Brasil para a Copa do Mundo de 2026, é um dos maiores vencedores de títulos da história do futebol, com cinco conquistas da Champions League e troféus em todas as "cinco grandes ligas da Europa". No entanto, um grande motivo para o torcedor acreditar no sucesso com a Amarelinha é o bom histórico de relacionamentos que o italiano teve com jogadores brasileiros ao longo de sua carreira.

Ancelotti já treinou 43 atletas brasileiros, principalmente durante suas passagens por Milan e Real Madrid. Nomes como Kaká e Dida estão entre os aposentados que mais se destacaram sob o comando do técnico, enquanto Rodrygo e Vinícius Júnior, ainda em atividade, vêm de boas temporadas e seguem como opções para a seleção a partir de junho de 2025.

Atualmente, 16 dos 43 brasileiros seguem atuando em clubes e estão à disposição de Ancelotti para as próximas convocações. Oito deles retornaram da Europa e disputam o Brasileirão em 2025, o que favorece o contato do comandante com a liga local.

Confira, a seguir, todos os jogadores brasileiros em atividade que já foram comandados pelo treinador italiano, além de mais informações sobre seu histórico com o Brasil.