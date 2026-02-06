Goal.com
EA FC 26
Gabriel Marin

Brasileirão de volta ao EA FC? O que sabemos sobre o retorno de times brasileiros ao game de futebol

Rumores de acordo com a CBF, vazamentos de leakers e aparições no mobile indicam que o futebol brasileiro pode, enfim, retornar à franquia da Electronic Arts

Os rumores sobre o retorno do Campeonato Brasileiro ao EA Sports FC estão cada vez mais fortes. Após anos de ausência, vazamentos recentes apontam para um possível acordo entre a Electronic Arts e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), reacendendo o sonho dos fãs de ver clubes e jogadores do Brasileirão novamente licenciados no game de futebol mais popular do mundo.

Segundo o leaker FGZ, referência quando o assunto é EA FC, os primeiros passos desse retorno já estão prestes a acontecer. Ainda nesta semana, atletas do futebol brasileiro devem ser adicionados ao EA Sports FC Mobile, versão gratuita do jogo para Android e iOS. Já para consoles e PC, a espera será um pouco maior.

  • FBL-BRA-FLAMENGO-CEARAAFP

    Quando o Brasileirão chega ao EA FC?

    O EA FC Mobile funciona de maneira diferente das versões principais do jogo. Em vez de lançamentos anuais, o título para celulares recebe atualizações constantes, acompanhando acontecimentos do futebol real. Além disso, o foco em menos modos de jogo facilita a inclusão rápida de novos conteúdos, como ligas e jogadores.

    De acordo com FGZ, a Electronic Arts não pretende adicionar o Brasileirão ao EA FC 26, atual edição do game disponível para PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Switch 2 e PC. A estratégia da empresa seria guardar o retorno completo dos clubes e atletas brasileiros como um dos grandes destaques do EA FC 27, previsto para setembro deste ano.

  • President Lula Da Silva Meets Wit FIFA President Gianni Infantino In BrasiliaGetty Images Sport

    Negociações

    Nos últimos dias, o portal Lance! revelou que jogadores do futebol brasileiro participaram de um media day com a Electronic Arts, voltado à captura de imagens que serão usadas no jogo e em materiais promocionais. Procurada pelo TechTudo, a EA se limitou a afirmar que "não comenta rumores ou especulações".

    Nos bastidores, o retorno do Campeonato Brasileiro ao EA FC é tratado como prioridade pela CBF desde meados de 2025, já durante a gestão de Samir Xaud. Ainda assim, o acordo está longe de ser simples. Diferentemente de outros países, a desenvolvedora precisa negociar individualmente os direitos de imagem de cada atleta, o que torna o processo longo e burocrático.

  • Botafogo x Bahia 2025Vitor Silva/Botafogo

    Evento 'Ginga' marca estreia dos atletas

    A expectativa dos fãs aumentou ainda mais após a adição de alguns jogadores da Série A no EA FC Mobile na última quarta-feira (4). Os atletas estarão disponíveis como parte de um evento chamado 'Ginga', contudo, apenas jogadores de Bahia e Botafogo.

    Os nomes da equipe baiana são: Éverton Ribeiro, Jean Lucas, Willian José, Luciano Juba, Erick Pulga, Ademir, Ramos Mingo, Acevedo, Gilberto, Kanu e Ronaldo. Já os representantes do Glorioso são: Alex Telles, Joaquín Correa, Allan, Arthur Cabral, Montoro, Alexander Barboza, Vitinho, Newton, Léo Linck e Mateo Ponte.

    A presença desses jogadores no mobile é vista como um forte indício de que eles também estarão disponíveis nas versões de console e PC, ainda que apenas no EA FC 27, segundo os vazamentos.

  • Por que os jogadores do Brasileirão sumiram do EA FC?

    Desde 2016, os atletas do Campeonato Brasileiro não aparecem oficialmente na franquia. O principal entrave está na Lei nº 9.615/98, a Lei Pelé, que exige negociações individuais de direitos de imagem no Brasil.

    Em ligas como a Premier League, na Inglaterra, os direitos são gerenciados coletivamente por entidades como a Premier League Players Ltd (PLP), o que simplifica bastante o licenciamento. Por aqui, a existência de dois blocos, Liga Forte União (LFU) e Libra, dificulta ainda mais a criação de um modelo unificado.

  • Escudos e uniformes seguem presentes no game

    Se os jogadores ainda são genéricos, os escudos e uniformes de alguns clubes brasileiros seguem aparecendo no EA FC. Desde 2020, com a criação de uma DLC da Libertadores e da Sul-Americana, times participantes dessas competições passaram a contar com licenciamento oficial via Conmebol.

    Por isso, clubes como Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Atlético-MG aparecem regularmente no jogo, com camisas e logos reais, mas elencos fictícios. A Seleção Brasileira, por sua vez, também segue fora do game. Sua última aparição completa foi na DLC da Copa do Mundo do FIFA 23.

