Brasileirão de volta ao EA FC? O que sabemos sobre o retorno de times brasileiros ao game de futebol

Os rumores sobre o retorno do Campeonato Brasileiro ao EA Sports FC estão cada vez mais fortes. Após anos de ausência, vazamentos recentes apontam para um possível acordo entre a Electronic Arts e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), reacendendo o sonho dos fãs de ver clubes e jogadores do Brasileirão novamente licenciados no game de futebol mais popular do mundo.

Segundo o leaker FGZ, referência quando o assunto é EA FC, os primeiros passos desse retorno já estão prestes a acontecer. Ainda nesta semana, atletas do futebol brasileiro devem ser adicionados ao EA Sports FC Mobile, versão gratuita do jogo para Android e iOS. Já para consoles e PC, a espera será um pouco maior.