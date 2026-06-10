Brasil tranquilo? O ranking das seleções que mais viajarão na Copa

A Copa do Mundo de 2026 será a maior da história. Com 48 seleções, 16 cidades-sede e partidas distribuídas entre Estados Unidos, Canadá e México, a logística passou a ocupar papel central no planejamento das equipes. Em um torneio disputado em dimensões continentais, viajar menos pode representar uma vantagem importante dentro de campo.
Pensando nisso, a ESPN realizou um levantamento com todas as distâncias que cada seleção percorrerá durante a fase de grupos do Mundial. O cálculo considera os centros de treinamento escolhidos pelas equipes como base durante a competição e soma os deslocamentos de ida e volta até os estádios dos três jogos da primeira fase.
Dentro desse cenário, a seleção brasileira aparece em situação confortável. A equipe comandada por Carlo Ancelotti figura apenas na 31ª posição entre as seleções que mais viajarão durante a fase de grupos, o que significa menos desgaste físico e mais tempo de recuperação entre uma partida e outra.