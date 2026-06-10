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Brasil Copa do MundoGetty Images
Luis Felipe Gonçalves

Brasil tranquilo? O ranking das seleções que mais viajarão na Copa

Copa do Mundo
Brasil

Seleção brasileira aparece entre as equipes com menor quilometragem na fase de grupos e ganha vantagem logística importante para a disputa do Mundial

A Copa do Mundo de 2026 será a maior da história. Com 48 seleções, 16 cidades-sede e partidas distribuídas entre Estados Unidos, Canadá e México, a logística passou a ocupar papel central no planejamento das equipes. Em um torneio disputado em dimensões continentais, viajar menos pode representar uma vantagem importante dentro de campo.

Pensando nisso, a ESPN realizou um levantamento com todas as distâncias que cada seleção percorrerá durante a fase de grupos do Mundial. O cálculo considera os centros de treinamento escolhidos pelas equipes como base durante a competição e soma os deslocamentos de ida e volta até os estádios dos três jogos da primeira fase.

Dentro desse cenário, a seleção brasileira aparece em situação confortável. A equipe comandada por Carlo Ancelotti figura apenas na 31ª posição entre as seleções que mais viajarão durante a fase de grupos, o que significa menos desgaste físico e mais tempo de recuperação entre uma partida e outra.

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  • Carlo Ancelotti BrasilGetty Images

    Brasil entre os beneficiados

    Em uma Copa marcada por longos deslocamentos e pouco tempo de recuperação, a escolha da base de treinamento se tornou uma decisão estratégica. E, nesse aspecto, a seleção brasileira largou em vantagem ao garantir uma das logísticas mais favoráveis entre as 48 participantes.

    A base da seleção brasileira durante a Copa será o Columbia Park Training Facility, centro de treinamento do New York Red Bulls, localizado em Morristown, no estado de Nova Jersey.

    A estreia contra o Marrocos acontecerá praticamente ao lado da concentração brasileira. O MetLife Stadium, palco da partida, fica a apenas 34 quilômetros do CT escolhido pela CBF. O segundo compromisso será diante do Haiti, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, distante cerca de 115 quilômetros da base brasileira. Já a viagem mais longa acontecerá na terceira rodada, quando o Brasil enfrentará a Escócia no Hard Rock Stadium, em Miami. Neste caso, a delegação precisará percorrer aproximadamente 1.733 quilômetros.

    Somando todos os deslocamentos de ida e volta da fase de grupos, a seleção brasileira viajará 3.766 quilômetros durante a primeira etapa da Copa.

    Quem terá a rotina mais tranquila será justamente um dos anfitriões. O México lidera o ranking das equipes com menor quilometragem no torneio.

    A seleção mexicana ficará concentrada no Centro de Alto Rendimento (CAR), na Cidade do México, e disputará duas das três partidas da fase de grupos no Estádio Azteca, localizado a menos de 15 quilômetros do local de treinamento. A única viagem será para Guadalajara, onde enfrentará a Coreia do Sul.

    Logo atrás aparece o Paraguai. A equipe sul-americana escolheu como base o Spartan Soccer Complex, em San Francisco, e percorrerá apenas 1.030 quilômetros durante toda a primeira fase.

    Além de México e Paraguai, outras cinco seleções terão menos de dois mil quilômetros de deslocamento na fase de grupos: Costa do Marfim, Coreia do Sul, Panamá, França e Senegal.

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  • Curaçao Copa do MundoGetty Images

    Desgaste preocupa outras seleções

    Se alguns países foram beneficiados pela logística, outros terão uma verdadeira maratona pela frente.

    A seleção de Curaçao lidera o ranking das equipes que mais viajarão na Copa do Mundo. Estreante no torneio, a equipe caribenha percorrerá impressionantes 10.118 quilômetros apenas na fase de grupos — quase dez vezes mais do que o México.

    A base escolhida pelos curaçauenses fica em Boca Raton, na Flórida. A estreia será diante da Alemanha, em Houston, no Texas, a mais de 1.500 quilômetros de distância. Depois, a equipe viajará até Kansas City para enfrentar o Equador e encerrará sua participação inicial na Filadélfia contra a Costa do Marfim.

    Nenhuma outra seleção supera a marca dos 10 mil quilômetros. Completam o top 5 das maiores quilometragens do Mundial: Áustria (9.599km), Bósnia (9.508km), Inglaterra (8.971km) e Jordânia (8.828km).

  • Troféu Copa do Mundo Getty Images

    Ranking das distâncias totais

    Abaixo, a GOAL te mostra o ranking geral de distância que cada seleção percorrerá na Copa do Mundo:

    1. Curaçao - 10.118 km

    2. Áustria - 9.599 km

    3. Bósnia - 9.508 km

    4. Inglaterra - 8.971 km

    5. Jordânia - 8.828 km

    6. República Tcheca - 8.276 km

    7. Nova Zelândia - 7.938 km

    8. Japão - 7.537 km

    9. Turquia - 7.363 km

    10. Equador - 7.317 km

    11. Qatar - 7.093 km

    12. Uruguai - 7.070 km

    13. Canadá - 6.718 km

    14. Uzbequistão - 6.667 km

    15. Arábia Saudita - 6.659 km

    16. Escócia - 6.574 km

    17. Alemanha - 6.347 km

    18. Portugal - 6.325 km

    19. Colômbia - 5.818 km

    20. África do Sul - 5.624 km

    21. Suíça - 5.487 km

    22. Espanha - 5.438 km

    23. Noruega - 5.425 km

    24. Croácia - 5.389 km

    25. Argélia - 4.936 km

    26. RD Congo - 4.892 km

    27. Austrália - 4.844 km

    28. Cabo Verde - 4.503 km

    29. Irã - 4.289 km

    30. Iraque - 4.131 km

    31. Brasil - 3.766 km

    32. Holanda - 3.649 km

    33. Bélgica - 3.528 km

    34. Estados Unidos - 3.408 km

    35. Tunísia - 3.300 km

    36. Marrocos - 3.275 km

    37. Haiti - 3.113 km

    38. Argentina - 3.012 km

    39. Suécia - 2.405 km

    40. Egito - 2.392 km

    41. Gana - 2.288 km

    42. Senegal - 1.837 km

    43. França - 1.516 km

    44. Panamá - 1.415 km

    45. Coreia do Sul - 1.311 km

    46. Costa do Marfim - 1.146 km

    47. Paraguai - 1.030 km

    48. México - 1.004 km

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