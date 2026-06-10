Brasil tranquilo? O ranking das seleções que mais viajarão na Copa

Em uma Copa marcada por longos deslocamentos e pouco tempo de recuperação, a escolha da base de treinamento se tornou uma decisão estratégica. E, nesse aspecto, a seleção brasileira largou em vantagem ao garantir uma das logísticas mais favoráveis entre as 48 participantes.

A base da seleção brasileira durante a Copa será o Columbia Park Training Facility, centro de treinamento do New York Red Bulls, localizado em Morristown, no estado de Nova Jersey.

A estreia contra o Marrocos acontecerá praticamente ao lado da concentração brasileira. O MetLife Stadium, palco da partida, fica a apenas 34 quilômetros do CT escolhido pela CBF. O segundo compromisso será diante do Haiti, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, distante cerca de 115 quilômetros da base brasileira. Já a viagem mais longa acontecerá na terceira rodada, quando o Brasil enfrentará a Escócia no Hard Rock Stadium, em Miami. Neste caso, a delegação precisará percorrer aproximadamente 1.733 quilômetros.

Somando todos os deslocamentos de ida e volta da fase de grupos, a seleção brasileira viajará 3.766 quilômetros durante a primeira etapa da Copa.

Quem terá a rotina mais tranquila será justamente um dos anfitriões. O México lidera o ranking das equipes com menor quilometragem no torneio.

A seleção mexicana ficará concentrada no Centro de Alto Rendimento (CAR), na Cidade do México, e disputará duas das três partidas da fase de grupos no Estádio Azteca, localizado a menos de 15 quilômetros do local de treinamento. A única viagem será para Guadalajara, onde enfrentará a Coreia do Sul.

Logo atrás aparece o Paraguai. A equipe sul-americana escolheu como base o Spartan Soccer Complex, em San Francisco, e percorrerá apenas 1.030 quilômetros durante toda a primeira fase.

Além de México e Paraguai, outras cinco seleções terão menos de dois mil quilômetros de deslocamento na fase de grupos: Costa do Marfim, Coreia do Sul, Panamá, França e Senegal.