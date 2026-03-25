Julian Brandt na Série A. Segundo o que foi divulgado pelo La Gazzetta dello Sport, a possibilidade de o alemão chegar ao nosso campeonato está se tornando uma possibilidade concreta. E o time que está de olho no meia-atacante, cujo contrato com o Borussia Dortmund está chegando ao fim, é a Roma.
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Brandt na Série A? A Roma tenta: custos e viabilidade da contratação a custo zero
Também para amenizar as tensões dentro do clube, a diretoria da Roma decidiu agir antecipadamente no mercado e está avaliando a possibilidade de contratar o jogador, que, dentro de algumas semanas, ficará sem contrato. A Roma já teria estabelecido os primeiros contatos com a equipe do jogador, sondando a viabilidade da negociação. O agente na Itália, Francesco Randazzo, teria atualizado várias vezes o diretor esportivo Massara sobre a situação contratual do jogador nascido em 1996, que decidiu não renovar com o Dortmund e estaria aberto a uma transferência para a Itália. A Roma seria um destino bem-vindo para ele, assim como gostaria de trabalhar com Gasperini, um treinador e um ambiente técnico que poderiam valorizar suas características. No entanto, na Itália, a Juventus e o Como também permanecem atentos a ele.
Trazer o jogador nascido em 1996 de Bremen para Roma representaria um grande golpe para os giallorossi, uma transação que, do ponto de vista econômico, pode ser viável. O alemão, de fato, deveria aceitar um salário em torno de 4 milhões de euros, próximo ao teto salarial estabelecido pelo clube. E Gasperini poderia assim reviver a dupla com Malen, que brilhou durante 4 anos com a camisa amarela e preta. Brandt está no Borussia Dortmund desde 2019 e, com essa camisa, disputou quase 300 partidas, marcando 56 gols e dando 68 assistências. Aos 30 anos, também neste ano já disputou mais de 30 partidas e marcou 10 gols.