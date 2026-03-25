Brandt na Série A? A Roma tenta: custos e viabilidade da contratação a custo zero

Também para amenizar as tensões dentro do clube, a diretoria da Roma decidiu agir antecipadamente no mercado e está avaliando a possibilidade de contratar o jogador, que, dentro de algumas semanas, ficará sem contrato. A Roma já teria estabelecido os primeiros contatos com a equipe do jogador, sondando a viabilidade da negociação. O agente na Itália, Francesco Randazzo, teria atualizado várias vezes o diretor esportivo Massara sobre a situação contratual do jogador nascido em 1996, que decidiu não renovar com o Dortmund e estaria aberto a uma transferência para a Itália. A Roma seria um destino bem-vindo para ele, assim como gostaria de trabalhar com Gasperini, um treinador e um ambiente técnico que poderiam valorizar suas características. No entanto, na Itália, a Juventus e o Como também permanecem atentos a ele.