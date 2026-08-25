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Bournemouth conclui contratação do goleiro da Juventus Michele Di Gregorio
Bournemouth acerta a contratação de Di Gregorio por empréstimo inicial
O Bournemouth anunciou oficialmente a chegada de Di Gregorio, vindo da Juventus, em um importante sinal de intenção no mercado de transferências. Os Cherries negociaram com sucesso um acordo que faz com que o jogador de 29 anos se transfira para o Vitality Stadium inicialmente por empréstimo, dando ao elenco experiência imediata de alto nível no gol.
"Estou muito feliz por estar aqui. Este é um momento muito importante para mim e é por isso que acho que a decisão de vir para cá, para o Bournemouth, foi a certa", disse Di Gregorio. "Senti o desejo do clube de me ter aqui e senti a ambição que este clube tem para continuar crescendo e fazer grandes coisas. A Premier League é a liga mais bonita do mundo. É uma honra para mim estar aqui e ter a chance de jogar e atuar em um nível tão alto."
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Detalhes financeiros do acordo por Di Gregorio são revelados
A Juventus foi transparente em relação aos detalhes financeiros do acordo. O gigante italiano confirmou que o clube inglês pagou € 1,3 milhão pelo empréstimo de um ano de Di Gregorio, valor que garante aos Bianconeri uma compensação imediata pela saída. Além disso, o contrato inclui cláusulas para que essa taxa inicial seja aumentada em mais € 800 mil, desde que o goleiro atinja metas específicas relacionadas ao desempenho durante seu período na Premier League.
Além do período inicial de empréstimo, o acordo contém uma opção de compra permanente substancial que pode fazer com que Di Gregorio permaneça na Inglaterra a longo prazo. O negócio também inclui uma opção de compra ao fim da temporada por € 12,7 milhões, quantia que seria paga ao longo de três exercícios financeiros, além de um possível adicional de € 1,5 milhão em bônus.
Tiago Pinto elogia chegada "excelente" ao elenco do Bournemouth
A chegada de Di Gregorio é vista como um grande golpe de mercado para o diretor do Bournemouth, Tiago Pinto. Falando no anúncio oficial da transferência, Pinto expressou sua satisfação por garantir a contratação do italiano, destacando que ele traz uma vasta bagagem de conhecimento de sua passagem pela Itália.
"Michele é um goleiro com excelentes qualidades e experiência valiosa no mais alto nível", destacou Pinto.
Pinto continuou sua avaliação do jogador ao ressaltar sua consistência durante sua passagem pelo Allianz Stadium, onde frequentemente esteve sob o mais alto nível de escrutínio. "Ele demonstrou de forma consistente sua capacidade na Serie A e em competições europeias, e acreditamos que será um excelente reforço para o nosso elenco", acrescentou o diretor.
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Guglielmo Vicario lidera reformulação da Juventus
A saída de Di Gregorio não é um caso isolado, mas sim um componente-chave de uma reformulação massiva do elenco de goleiros da Juventus. A diretoria bianconera decidiu seguir uma nova direção, afastando-se de sua hierarquia anterior para instalar um novo grupo de camisas 1. A principal chegada nessa transformação é Guglielmo Vicario, que se juntou ao clube por empréstimo vindo do Tottenham Hotspur. O acordo pelo internacional italiano inclui uma opção de compra, sinalizando que a Juve o vê como sua solução de longo prazo para o gol.
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