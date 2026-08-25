Bournemouth conclui contratação do goleiro da Juventus Michele Di Gregorio

O Bournemouth anunciou oficialmente a chegada de Di Gregorio, vindo da Juventus, em um importante sinal de intenção no mercado de transferências. Os Cherries negociaram com sucesso um acordo que faz com que o jogador de 29 anos se transfira para o Vitality Stadium inicialmente por empréstimo, dando ao elenco experiência imediata de alto nível no gol.

"Estou muito feliz por estar aqui. Este é um momento muito importante para mim e é por isso que acho que a decisão de vir para cá, para o Bournemouth, foi a certa", disse Di Gregorio. "Senti o desejo do clube de me ter aqui e senti a ambição que este clube tem para continuar crescendo e fazer grandes coisas. A Premier League é a liga mais bonita do mundo. É uma honra para mim estar aqui e ter a chance de jogar e atuar em um nível tão alto."