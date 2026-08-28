Botafogo tenta repatriar Luiz Henrique e pode envolver Danilo na negociação

A diretoria alvinegra, entretanto, mantém o interesse e estuda alternativas para viabilizar a operação. Uma delas envolve Danilo, que também desperta interesse do clube russo. O jovem Kadir, de 19 anos, aparece como outro nome que pode ser incluído nas tratativas.

A possível participação de Danilo é um dos principais pontos de dificuldade. O meio-campista já manifestou anteriormente o desejo de atuar na Inglaterra e não demonstrava interesse em uma mudança para o futebol russo. O cenário, porém, pode ter mudado, e o jogador estaria mais disposto a analisar uma eventual proposta do Zenit.

Ainda assim, seus representantes esperam uma melhora significativa nas condições oferecidas pelo clube europeu. O Botafogo, por sua vez, tinha a expectativa de receber uma negociação na faixa de 30 a 40 milhões de euros pelo atleta.