O Botafogo trabalha nos bastidores para tentar repatriar Luiz Henrique, atualmente no Zenit. O clube carioca já apresentou uma proposta salarial ao atacante, mas os valores ainda estão abaixo do que é considerado ideal pelo jogador e seus representantes.
Botafogo tenta repatriar Luiz Henrique e pode envolver Danilo na negociação
- Getty Images Sport
Viabilidade do negócio
A diretoria alvinegra, entretanto, mantém o interesse e estuda alternativas para viabilizar a operação. Uma delas envolve Danilo, que também desperta interesse do clube russo. O jovem Kadir, de 19 anos, aparece como outro nome que pode ser incluído nas tratativas.
A possível participação de Danilo é um dos principais pontos de dificuldade. O meio-campista já manifestou anteriormente o desejo de atuar na Inglaterra e não demonstrava interesse em uma mudança para o futebol russo. O cenário, porém, pode ter mudado, e o jogador estaria mais disposto a analisar uma eventual proposta do Zenit.
Ainda assim, seus representantes esperam uma melhora significativa nas condições oferecidas pelo clube europeu. O Botafogo, por sua vez, tinha a expectativa de receber uma negociação na faixa de 30 a 40 milhões de euros pelo atleta.
Interesse em Luiz Henrique
O retorno de Luiz Henrique ganhou força dentro do Botafogo. O atacante teve papel importante na campanha vitoriosa de 2024, quando o clube conquistou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores.
A possibilidade de contar novamente com o jogador também agrada ao novo investidor Gabriel de Alba e ao presidente do clube associativo, João Paulo Magalhães, que são favoráveis à operação.
No Zenit, Luiz Henrique disputou cinco partidas nesta temporada e ainda não participou diretamente de nenhum gol.
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