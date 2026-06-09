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Botafogo v Corinthians - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Botafogo sofre sexto transfer ban e amplia crise financeira nos bastidores

Botafogo
Brasileirão

Nova punição aplicada pela Fifa tem origem na contratação do zagueiro Lucas Villalba e aumenta a lista de pendências financeiras do clube carioca, que acumula sanções relacionadas a negociações internacionais

O Botafogo voltou a ser alvo de uma punição da Fifa e chegou ao sexto transfer ban em 2026. A nova sanção está ligada ao acordo firmado com o Nacional, do Uruguai, pela contratação do zagueiro Lucas Villalba, reforço anunciado no início da temporada.

Villalba foi adquirido por 3 milhões de dólares, valor que correspondia a aproximadamente R$ 16,3 milhões na época da negociação. A contratação marcou o primeiro movimento do Botafogo na janela de transferências do ano, mas o defensor já havia chegado ao clube em meio a restrições impostas pela própria Fifa, que impediam o registro de novos atletas.

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    Dívidas em série preocupam a diretoria

    A nova punição se soma a uma série de processos envolvendo clubes estrangeiros. O Botafogo já havia sido condenado por pendências financeiras relacionadas às contratações de Thiago Almada, junto ao Atlanta United, Rwan Cruz, do Ludogorets, Santi Rodríguez, do New York City, e Artur, adquirido junto ao Zenit.

    Entre os casos mais expressivos está o de Artur. A Fifa determinou o pagamento de três parcelas em atraso de 1,9 milhão de euros cada, totalizando 5,7 milhões de euros, cerca de R$ 34,1 milhões. Já a negociação de Rwan Cruz envolve um investimento de 8 milhões de euros, equivalente a aproximadamente R$ 48,3 milhões na cotação do período.

    Outro processo que pesa nas contas do clube é o de Santi Rodríguez. O acordo firmado com o New York City foi fechado por 5 milhões de dólares, montante que girava em torno de R$ 85 milhões quando a transferência foi concretizada.

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  • Reincidência agrava situação perante a Fifa

    A sequência de descumprimentos financeiros fez com que as punições se tornassem cada vez mais severas. Em alguns dos processos, a Fifa determinou restrições por prazo indeterminado, especialmente em razão da reincidência do clube e do não cumprimento de acordos firmados para quitação das dívidas.

    O caso de Thiago Almada é um dos exemplos mais emblemáticos. Após renegociar os valores devidos ao Atlanta United, o Botafogo deixou de cumprir uma das parcelas previstas no novo acordo, situação que levou a entidade máxima do futebol a endurecer a penalidade.

    Com seis transfer bans acumulados em poucos meses, o clube carioca vive um momento delicado fora das quatro linhas. Além da necessidade de regularizar os débitos para evitar novas sanções, a diretoria também busca impedir que as restrições comprometam o planejamento esportivo para a sequência da temporada.