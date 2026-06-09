Botafogo sofre sexto transfer ban e amplia crise financeira nos bastidores

O Botafogo voltou a ser alvo de uma punição da Fifa e chegou ao sexto transfer ban em 2026. A nova sanção está ligada ao acordo firmado com o Nacional, do Uruguai, pela contratação do zagueiro Lucas Villalba, reforço anunciado no início da temporada.
Villalba foi adquirido por 3 milhões de dólares, valor que correspondia a aproximadamente R$ 16,3 milhões na época da negociação. A contratação marcou o primeiro movimento do Botafogo na janela de transferências do ano, mas o defensor já havia chegado ao clube em meio a restrições impostas pela própria Fifa, que impediam o registro de novos atletas.