Botafogo sofre sexto transfer ban e amplia crise financeira nos bastidores

A nova punição se soma a uma série de processos envolvendo clubes estrangeiros. O Botafogo já havia sido condenado por pendências financeiras relacionadas às contratações de Thiago Almada, junto ao Atlanta United, Rwan Cruz, do Ludogorets, Santi Rodríguez, do New York City, e Artur, adquirido junto ao Zenit.

Entre os casos mais expressivos está o de Artur. A Fifa determinou o pagamento de três parcelas em atraso de 1,9 milhão de euros cada, totalizando 5,7 milhões de euros, cerca de R$ 34,1 milhões. Já a negociação de Rwan Cruz envolve um investimento de 8 milhões de euros, equivalente a aproximadamente R$ 48,3 milhões na cotação do período.

Outro processo que pesa nas contas do clube é o de Santi Rodríguez. O acordo firmado com o New York City foi fechado por 5 milhões de dólares, montante que girava em torno de R$ 85 milhões quando a transferência foi concretizada.