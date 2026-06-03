Botafogo pode perder pontos no Brasileirão? Entenda o risco após novo transfer ban da FIFA

O Botafogo vive um momento de enorme preocupação fora das quatro linhas. Com quase R$ 300 milhões em dívidas reconhecidas pela FIFA e cinco transfer bans ativos, o clube enfrenta uma situação que já ultrapassa a impossibilidade de contratar jogadores e passa a levantar um questionamento mais sério: existe risco de perda de pontos no Campeonato Brasileiro?

A resposta é sim. Embora a punição ainda não tenha sido aplicada, o cenário preocupa internamente e coloca o clube em alerta para evitar consequências esportivas mais duras.

A mais recente sanção da FIFA foi aplicada por conta do não pagamento de multas administrativas impostas pela entidade. Como o Botafogo é reincidente, a punição foi estabelecida por tempo indeterminado, mantendo o clube impedido de registrar novos atletas.

Atualmente, as pendências financeiras somam aproximadamente R$ 287 milhões e envolvem contratações realizadas durante a gestão de John Textor. O principal débito é com o Atlanta United, que cobra cerca de R$ 120 milhões pela transferência de Thiago Almada.

Além desse processo, o Botafogo também responde por dívidas relacionadas às contratações de Rwan Cruz, junto ao Ludogorets, Santi Rodríguez, junto ao New York City, e Artur, adquirido do Zenit.