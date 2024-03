Botafogo indica proposta de R$ 65 milhões por Maurício, do Internacional

Meia-atacante é cobiçado por outros clubes do futebol brasileiro — Bahia, Corinthians, Flamengo, Palmeiras e Red Bull Bragantino também têm interesse

O Botafogo está disposto a desembolsar € 12 milhões (R$ 65,4 milhões na cotação atual) pela totalidade dos direitos econômicos de Maurício, meia-atacante do Internacional, como soube a GOAL. Os cariocas ainda não formalizaram uma oferta, mas pretendem enviá-la aos gaúchos ao término dos estaduais.

O clube do Rio de Janeiro está à procura de um meio-campista e entende que o jovem do Colorado é um nome interessante para o decorrer da temporada. A ideia é que o jogador de 22 anos chegue a General Severiano durante o período de inscrições para atletas que disputam os estaduais — entre os dias 1º e 19 de abril.

Maurício é tratado como um nome promissor no Beira-Rio. A diretoria do Internacional não está disposta a negociá-lo com clubes brasileiros — Bahia, Corinthians, Flamengo, Palmeiras e Red Bull Bragantino já demonstraram interesse no atleta, mas não conseguiram tirá-lo de Porto Alegre.

