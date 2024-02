Palmeiras sinaliza com até R$ 38 milhões, mas Inter exige mais por Maurício

Meia-atacante é desejo do técnico Abel Ferreira no Palmeiras; ele é tratado como potencial sucessor de Raphael Veiga na Academia de Futebol

O Palmeiras sugeriu pagar entre € 6 milhões (R$ 32,2 milhões na cotação atual) e € 7 milhões (R$ 37,6 milhões) por 70% dos direitos econômicos de Maurício, como soube a GOAL. O Internacional, contudo, insiste na pedida de € 8 milhões (R$ 43 milhões) pelo percentual que detém do jogador — 50% dos direitos econômicos.

As conversas foram informais, sem a apresentação de uma oferta formal por parte dos paulistas. No entanto, o Inter não sinalizou com a possibilidade de recuar em relação à pedida inicial. Os gaúchos exigem os € 8 milhões pelo percentual que detêm.

Maurício toparia defender as cores do Palmeiras, conforme apurado pela GOAL, mas não vai forçar uma saída do Internacional para jogar por um clube do futebol brasileiro. Os representantes do atleta entendem que um movimento neste sentido seria maléfico para o futuro da carreira.

