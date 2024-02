Palmeiras tem interesse em Maurício, do Internacional

Verdão avalia a possibilidade de investimento em meia-atacante, mas entende que valor pedido pelo Colorado é elevado

O Palmeiras mantém interesse na contratação de Maurício, do Internacional, como soube a GOAL. A brincadeira de Endrick com o meia-atacante durante o Pré-Olímpico, na Venezuela, reacendeu o desejo do Verdão de contar com o atleta no elenco comandado por Abel Ferreira.

Ainda não foi apresentada uma nova proposta pela contratação do meia-atacante no mercado da bola, mas os paulistas vão tentar reduzir o montante pedido pelo Colorado para negociá-lo. Os gaúchos exigem € 8 milhões (R$ 42,8 milhões) pelo percentual que detêm do jogador — 50% dos direitos econômicos.

Maurício é tratado como um jogador promissor na Academia de Futebol, mas a diretoria é cautelosa em relação ao negócio por causa da quantia exigida pelo Internacional. A diretoria não vai pagar o que o Colorado pede neste momento.

Mais artigos abaixo