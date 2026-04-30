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Botafogo v Cruzeiro - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

Botafogo espera valorizar Danilo com Copa do Mundo e sonha com venda milionária

Danilo
Botafogo
Copa do Mundo

Clube alvinegro vê no volante seu principal ativo em meio à crise e espera lucrar até 40 milhões de euros com negociação futura

Em meio a um cenário de instabilidade financeira e política sob a gestão de John Textor, o Botafogo enxerga em Danilo uma oportunidade estratégica para equilibrar as contas. Contratado em julho de 2025 por 22 milhões de euros (a maior aquisição da história do clube), o volante se tornou peça-chave dentro e fora de campo.

A diretoria trabalha com a expectativa de praticamente dobrar o valor investido. Internamente, a projeção gira entre 35 e 40 milhões de euros (cerca de R$ 205 a R$ 235 milhões na cotação atual), montante que transformaria o jogador em uma das maiores vendas da história do futebol brasileiro.

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  • Danilo BrazilGetty/GOAL

    Convocação e destaque elevam expectativa

    O crescimento de Danilo dentro de campo tem sido determinante para essa valorização. Aos 24 anos, ele é o principal nome do Botafogo na temporada, acumulando 10 gols e três assistências, números expressivos para um volante.

    O desempenho chamou a atenção da seleção brasileira. Na última lista antes da Copa do Mundo, sob o comando de Carlo Ancelotti, Danilo foi convocado e ganhou minutos importantes. Entrou na partida contra a França e foi titular no amistoso diante da Croácia, quando marcou um gol na vitória por 3 a 1.

    A possível presença na Copa é tratada como fator decisivo para inflacionar ainda mais seu valor de mercado. O clube aposta no torneio como vitrine global.

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  • FBL-SUDAMERICANA-BOTAFOGO-CARACASAFP

    Mercado atento, mas sem pressa para negociar

    Apesar de ainda não haver propostas oficiais, o assédio já é realidade. Nas últimas semanas, clubes como Fulham, Zenit e Palmeiras demonstraram interesse concreto no jogador junto ao seu estafe.

    Fulham e Zenit sinalizaram valores próximos de 30 milhões de euros (cerca de R$ 176 milhões), abaixo do patamar desejado pelo Botafogo. Já o Palmeiras, clube formador de Danilo, sabe que precisará fazer um investimento alto para repatriar o atleta.

    A decisão, no entanto, não será imediata. O Botafogo adota cautela e pretende aguardar o desfecho da Copa do Mundo antes de avançar em qualquer negociação. O desejo do jogador também será levado em consideração no momento da escolha.

  • Brazil v France - International FriendlyGetty Images Sport

    Copa do Mundo como vitrine e trunfo na negociação

    Internamente, a leitura é clara: uma boa participação de Danilo na Copa pode elevar seu preço ao teto esperado de 40 milhões de euros. O clube entende que o torneio representa a melhor oportunidade de maximizar o retorno financeiro em um momento delicado.

    Assim, o Botafogo mantém a estratégia de valorização e aposta no protagonismo do volante para transformar um investimento recorde em uma venda histórica.

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