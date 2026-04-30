Botafogo espera valorizar Danilo com Copa do Mundo e sonha com venda milionária

O crescimento de Danilo dentro de campo tem sido determinante para essa valorização. Aos 24 anos, ele é o principal nome do Botafogo na temporada, acumulando 10 gols e três assistências, números expressivos para um volante.

O desempenho chamou a atenção da seleção brasileira. Na última lista antes da Copa do Mundo, sob o comando de Carlo Ancelotti, Danilo foi convocado e ganhou minutos importantes. Entrou na partida contra a França e foi titular no amistoso diante da Croácia, quando marcou um gol na vitória por 3 a 1.

A possível presença na Copa é tratada como fator decisivo para inflacionar ainda mais seu valor de mercado. O clube aposta no torneio como vitrine global.