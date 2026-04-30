Botafogo espera valorizar Danilo com Copa do Mundo e sonha com venda milionária

Em meio a um cenário de instabilidade financeira e política sob a gestão de John Textor, o Botafogo enxerga em Danilo uma oportunidade estratégica para equilibrar as contas. Contratado em julho de 2025 por 22 milhões de euros (a maior aquisição da história do clube), o volante se tornou peça-chave dentro e fora de campo.
A diretoria trabalha com a expectativa de praticamente dobrar o valor investido. Internamente, a projeção gira entre 35 e 40 milhões de euros (cerca de R$ 205 a R$ 235 milhões na cotação atual), montante que transformaria o jogador em uma das maiores vendas da história do futebol brasileiro.