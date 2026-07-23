Botafogo bate o pé, recusa oferta do Palmeiras e banca permanência de Danilo

Embora pessoas envolvidas na negociação afirmem que o Palmeiras aceitaria elevar a oferta para 30 milhões de euros, o clube carioca sequer sinalizou interesse em abrir uma nova rodada de conversas.

A diretoria do Botafogo trabalha com uma avaliação entre 35 e 40 milhões de euros para negociar o volante e, de preferência, pretende transferi-lo para o futebol europeu. A chegada da GDA, empresa que assumirá a gestão do clube, reforçou a estratégia de não negociar atletas abaixo do valor considerado ideal, principalmente com rivais do futebol brasileiro.

Em entrevista ao jornalista Jorge Nicola, o presidente do Botafogo social, João Paulo Magalhães Lins, reforçou que o meio-campista não está disponível no mercado: "O Danilo não está à venda. O Danilo é um superjogador, de Copa do Mundo. O Botafogo não precisa vender ninguém para nada. O Botafogo está organizado", afirmou o dirigente.