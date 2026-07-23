O Botafogo recusou a proposta de 28 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões) apresentada pelo Palmeiras por Danilo e decidiu manter o volante no elenco. A definição aconteceu após uma reunião entre representantes do jogador e dirigentes alvinegros na manhã desta quinta-feira (23), conforme divulgou o ge.
Botafogo bate o pé, recusa oferta do Palmeiras e banca permanência de Danilo
- Getty Images
Bastidores da negociação
Embora pessoas envolvidas na negociação afirmem que o Palmeiras aceitaria elevar a oferta para 30 milhões de euros, o clube carioca sequer sinalizou interesse em abrir uma nova rodada de conversas.
A diretoria do Botafogo trabalha com uma avaliação entre 35 e 40 milhões de euros para negociar o volante e, de preferência, pretende transferi-lo para o futebol europeu. A chegada da GDA, empresa que assumirá a gestão do clube, reforçou a estratégia de não negociar atletas abaixo do valor considerado ideal, principalmente com rivais do futebol brasileiro.
Em entrevista ao jornalista Jorge Nicola, o presidente do Botafogo social, João Paulo Magalhães Lins, reforçou que o meio-campista não está disponível no mercado: "O Danilo não está à venda. O Danilo é um superjogador, de Copa do Mundo. O Botafogo não precisa vender ninguém para nada. O Botafogo está organizado", afirmou o dirigente.
Zenit de olho
Enquanto isso, o Zenit, da Rússia, também demonstrou interesse no volante. No entanto, o destino não agrada ao jogador, que prioriza um projeto esportivo capaz de mantê-lo em evidência para seguir no radar da seleção brasileira visando a Copa do Mundo de 2030.
Danilo foi relacionado para a partida contra o Vitória, nesta quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. Caso entre em campo, completará 13 jogos na competição e ficará impedido de defender outra equipe na atual edição do torneio, o que torna o duelo decisivo para qualquer possibilidade de transferência ao Palmeiras nesta janela.
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