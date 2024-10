Bola de Ouro 2025 Power Ranking: Vinícius Junior em clima de revanche, Raphinha brilhando e os favoritos ao prêmio da revista France Football

Africa Cup of Nations

C. Palmer

A corrida pelo maior prêmio individual do futebol de 2025 já começou - mas quem são os maiores favoritos?

Se você achava que os dias da Bola de Ouro gerando manchetes tinham terminado com o fim da era de domínio de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, então achou errado. Após uma das corridas mais acirradas dos últimos anos, Rodri saiu vitorioso em 2024, superando Vinícius Júnior na disputa pela premiação, em meio a um boicote dramático do Real Madrid, que não compareceu à cerimônia em Paris, argumentando ter sido 'desrespeitado' pela preterência ao brasileiro.

Infelizmente para Rodri, ele dificilmente poderá defender o prêmio em 2025, pois ficará um bom tempo fora dos gramados, se recuperando de uma grave lesão no joelho que o afastará até o fim da temporada. Assim, a disputa pela Bola de Ouro está aberta...

Diferente das duas últimas campanhas, a temporada 2024/25 não conta com a Eurocopa, a Copa América ou a Copa do Mundo, então o destino da Bola de Ouro será decidido exclusivamente pelas atuações em clubes. Isso abre espaço para jogadores que talvez não tenham o mesmo sucesso em suas seleções - e atrai os holofotes para o novo Mundial de Clubes, que estará dentro do período contemplado pelo prêmio.

Mas quem são os favoritos ao prêmio individual mais prestigiado do futebol? Como sempre, a GOAL acompanhará cada etapa com seu Power Ranking da Bola de Ouro. E a corrida já começou...