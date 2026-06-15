Bielsa rebate críticas sobre Arrascaeta e garante: "Tudo foi feito em consenso"

Se Bielsa adotou um discurso conciliador, o Flamengo mantém uma visão bastante diferente sobre o episódio.

O presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, responsabilizou diretamente a comissão técnica uruguaia pela nova lesão sofrida por Arrascaeta e demonstrou forte insatisfação com o que considera uma quebra de acordo previamente estabelecido entre as partes.

Segundo o mandatário rubro-negro, o planejamento elaborado pelo clube previa um retorno gradual do jogador após o problema na clavícula. O entendimento interno é que a antecipação da volta aos trabalhos em campo acabou contribuindo para a lesão muscular.

"Como ele estava com problema na clavícula nós estávamos acompanhando e a comissão técnica da seleção uruguaia solicitou que ele se apresentasse mais cedo. Conversamos com a equipe médica deles, com quem temos ótima relação. Expusemos o caso e a preparação que estávamos fazendo para o retorno e o segundo semestre levando em conta que ele estava indo muito bem. A área médica concordou com o programa, garantiu que ele seguiria à risca e não voltaria a campo antes de 15 dias. O técnico mandou ele voltar antes, forçou a mão e o atleta acabou se contundindo. O cara vai e não cumpre o combinado, esculhamba o atleta", afirmou Bap, em entrevista ao Charla Podcast.

"Isso gera uma indignação porque quem paga o salário dele é o Flamengo. Foi o cuidado que ele teve aqui que possibilitou o Uruguai contar com o talento ímpar do jogador", completou.

Além de Arrascaeta, outros atletas do Flamengo também estão servindo suas seleções durante a Copa do Mundo. Pela Celeste, Varela e Nico de la Cruz integram a delegação uruguaia. Já pela Seleção Brasileira estão Léo Pereira, Alex Sandro e Lucas Paquetá, enquanto Carrascal representa a Colômbia e Gonzalo Plata defende o Equador.

O Flamengo acompanhou de perto todo o processo de preparação dos seus atletas durante as Eliminatórias e amistosos pré-Copa, especialmente nos casos de Arrascaeta e De la Cruz, que já vinham sendo submetidos a um rígido controle de carga física.

Quando liberou o camisa 10 para se apresentar antecipadamente ao Uruguai, o clube encaminhou à comissão médica da Celeste todo o cronograma previsto para a recuperação do jogador.

Antes da lesão na panturrilha, Arrascaeta se recuperava de uma fratura na clavícula sofrida durante uma partida da Libertadores contra o Estudiantes. Na ocasião, o meia precisou ser substituído ainda no primeiro tempo após permanecer apenas 21 minutos em campo.

Outro nome que preocupa a comissão uruguaia é Ronald Araújo. O zagueiro do Barcelona também apresenta problemas musculares na panturrilha e segue sob observação.