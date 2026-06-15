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England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Bielsa rebate críticas sobre Arrascaeta e garante: "Tudo foi feito em consenso"

M. Bielsa
G. De Arrascaeta
Uruguai
Flamengo
Copa do Mundo

Treinador se defende sobre lesão do meia, enquanto o Flamengo segue na bronca acerca de condução da seleção uruguaia

O Uruguai estreia na Copa do Mundo nesta segunda-feira, às 19h (de Brasília), diante da Arábia Saudita, mas ainda não poderá contar com Arrascaeta. O meia do Flamengo segue em recuperação de uma lesão na panturrilha direita e acabou se tornando o centro de uma polêmica que envolve a seleção uruguaia e o clube carioca.

A contusão ocorreu justamente durante o período em que o jogador estava concentrado com a Celeste, enquanto se recuperava de uma fratura na clavícula. Pela primeira vez desde o episódio, Marcelo Bielsa comentou publicamente o caso e respondeu às críticas feitas pelo Flamengo sobre a condução do processo.

Segundo o treinador, todas as etapas da recuperação foram acompanhadas por um profissional ligado ao jogador e ao próprio clube carioca, e nenhuma decisão teria sido tomada de forma unilateral.

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  • FBL-WC-2026-URU-PRESSERAFP

    Bielsa se defende sobre críticas

    Ao abordar o assunto, Bielsa afirmou que a preparação física de Arrascaeta foi construída em conjunto entre seleção, atleta e representantes do Flamengo. O treinador garantiu que todas as cargas de trabalho foram previamente discutidas e aprovadas.

    "De Arrascaeta se incorporou à seleção e foi acompanhado desde o primeiro momento por uma pessoa que o acompanha (do Flamengo) em toda a carreira. Não se fez nada sem consenso com essa pessoa. Assumimos essa responsabilidade (pela lesão). Cada sessão, cada carga que recebeu, foi em consenso com a pessoa que o acompanha, que representava o corpo médico do Flamengo, e conosco."

    "Na recuperação e preparação, (se isso ocorre) deve representar como um erro. A respeito de não tomarmos todas as medidas para isso ser evitado, tomamos absolutamente todas as medidas", disse Bielsa.

    A situação gerou preocupação imediata no Flamengo, que passou a acompanhar ainda mais de perto a recuperação do camisa 10. O clube autorizou o fisioterapeuta Laniyan Neves a integrar temporariamente a comissão uruguaia para monitorar o tratamento e manter uma comunicação constante entre as partes.

    A presença do profissional permite que o departamento médico rubro-negro tenha acesso detalhado às informações do processo de recuperação e alinhe procedimentos para o retorno do atleta ao Rio de Janeiro.

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  • Fluminense v Flamengo - Campeonato Carioca 2026 FinalGetty Images Sport

    Flamengo na bronca com situação do jogador

    Se Bielsa adotou um discurso conciliador, o Flamengo mantém uma visão bastante diferente sobre o episódio.

    O presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, responsabilizou diretamente a comissão técnica uruguaia pela nova lesão sofrida por Arrascaeta e demonstrou forte insatisfação com o que considera uma quebra de acordo previamente estabelecido entre as partes.

    Segundo o mandatário rubro-negro, o planejamento elaborado pelo clube previa um retorno gradual do jogador após o problema na clavícula. O entendimento interno é que a antecipação da volta aos trabalhos em campo acabou contribuindo para a lesão muscular.

    "Como ele estava com problema na clavícula nós estávamos acompanhando e a comissão técnica da seleção uruguaia solicitou que ele se apresentasse mais cedo. Conversamos com a equipe médica deles, com quem temos ótima relação. Expusemos o caso e a preparação que estávamos fazendo para o retorno e o segundo semestre levando em conta que ele estava indo muito bem. A área médica concordou com o programa, garantiu que ele seguiria à risca e não voltaria a campo antes de 15 dias. O técnico mandou ele voltar antes, forçou a mão e o atleta acabou se contundindo. O cara vai e não cumpre o combinado, esculhamba o atleta", afirmou Bap, em entrevista ao Charla Podcast.

    "Isso gera uma indignação porque quem paga o salário dele é o Flamengo. Foi o cuidado que ele teve aqui que possibilitou o Uruguai contar com o talento ímpar do jogador", completou.

    Além de Arrascaeta, outros atletas do Flamengo também estão servindo suas seleções durante a Copa do Mundo. Pela Celeste, Varela e Nico de la Cruz integram a delegação uruguaia. Já pela Seleção Brasileira estão Léo Pereira, Alex Sandro e Lucas Paquetá, enquanto Carrascal representa a Colômbia e Gonzalo Plata defende o Equador.

    O Flamengo acompanhou de perto todo o processo de preparação dos seus atletas durante as Eliminatórias e amistosos pré-Copa, especialmente nos casos de Arrascaeta e De la Cruz, que já vinham sendo submetidos a um rígido controle de carga física.

    Quando liberou o camisa 10 para se apresentar antecipadamente ao Uruguai, o clube encaminhou à comissão médica da Celeste todo o cronograma previsto para a recuperação do jogador.

    Antes da lesão na panturrilha, Arrascaeta se recuperava de uma fratura na clavícula sofrida durante uma partida da Libertadores contra o Estudiantes. Na ocasião, o meia precisou ser substituído ainda no primeiro tempo após permanecer apenas 21 minutos em campo.

    Outro nome que preocupa a comissão uruguaia é Ronald Araújo. O zagueiro do Barcelona também apresenta problemas musculares na panturrilha e segue sob observação.

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    Observação e paciência

    Enquanto acompanha o caso à distância, o Flamengo mantém cautela em relação aos prazos de retorno de Arrascaeta. A expectativa da comissão técnica rubro-negra é contar novamente com o elenco completo após o término da Copa do Mundo, algo que não acontece há vários meses por conta da sequência de lesões.

    No Mundial, o Uruguai integra o Grupo H ao lado de Arábia Saudita, Cabo Verde e Espanha. Bicampeã mundial, a Celeste disputa sua 15ª participação em Copas do Mundo. O país conquistou seus títulos em 1930, quando sediou a competição, e em 1950, no histórico torneio realizado no Brasil.

    A preparação uruguaia para a estreia também enfrentou obstáculos fora de campo. Problemas relacionados à documentação da delegação atrasaram a chegada da equipe aos Estados Unidos. O grupo realizou a maior parte dos treinamentos em Playa del Carmen, no México, e desembarcou em território norte-americano apenas na véspera da partida contra os sauditas.

    Mesmo em meio às polêmicas envolvendo Arrascaeta, a seleção de Bielsa tenta virar a página e iniciar sua caminhada no Mundial com o pé direito.

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