Bernardo Silva publica uma declaração emocionante ao confirmar sua saída do Manchester City

Além dos troféus que conquistou no Etihad, entre os quais seis títulos da Premier League, a Liga dos Campeões, duas Copas da Inglaterra, cinco Copas da Liga e um Mundial de Clubes, Silva destacou a ligação pessoal que construiu com a cidade. Ele reconheceu Manchester como o lugar onde sua vida pessoal floresceu a par de seu sucesso profissional, agradecendo especialmente à esposa e à filha.

A declaração de Silva continuou: “Daqui a alguns meses, será hora de dizer adeus à cidade onde não só conquistamos tantos títulos como clube de futebol, mas também onde comecei meu casamento e minha família. Do fundo do meu coração, Inês e Carlota, muito obrigado! Aos torcedores, o apoio incondicional de vocês ao longo dos anos é algo que nunca esquecerei. Meu principal objetivo como jogador era sempre jogar com paixão para que vocês pudessem se sentir orgulhosos e bem representados em campo. Espero que tenham sentido isso em cada jogo. Cheguei como jogador do Man City, vou embora como mais um de vocês, um torcedor do Man City para sempre. Continuem apoiando este jovem time e tenho certeza de que eles vão trazer muitas novas lembranças fantásticas para vocês no futuro.”



