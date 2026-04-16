Getty Images Sport
Traduzido por
Bernardo Silva publica uma declaração emocionante ao confirmar sua saída do Manchester City
Uma lenda se despede do Etihad
Silva confirmou oficialmente sua saída iminente do Manchester City, encerrando uma trajetória notável de nove anos que o transformou em um dos jogadores mais condecorados da história do clube. O jogador de 31 anos, que chegou do Mônaco em 2017, deixará o campeão da Premier League quando seu contrato atual expirar, no final da temporada.
Ao compartilhar sua decisão nas redes sociais, Silva escreveu: “Cityzens, quando cheguei há 9 anos, eu estava perseguindo o sonho de um menino, querendo ter sucesso na vida, querendo conquistar grandes coisas. Esta cidade e este clube me deram muito mais do que isso, muito mais do que eu jamais esperei. O que conquistamos e alcançamos juntos é um legado que será para sempre guardado no meu coração. Os Centurions, o quadruplo nacional, o triplo, os quatro títulos consecutivos e muito mais… Não foi nada mal.”
- AFP
Família e lembranças em Manchester
Além dos troféus que conquistou no Etihad, entre os quais seis títulos da Premier League, a Liga dos Campeões, duas Copas da Inglaterra, cinco Copas da Liga e um Mundial de Clubes, Silva destacou a ligação pessoal que construiu com a cidade. Ele reconheceu Manchester como o lugar onde sua vida pessoal floresceu a par de seu sucesso profissional, agradecendo especialmente à esposa e à filha.
A declaração de Silva continuou: “Daqui a alguns meses, será hora de dizer adeus à cidade onde não só conquistamos tantos títulos como clube de futebol, mas também onde comecei meu casamento e minha família. Do fundo do meu coração, Inês e Carlota, muito obrigado! Aos torcedores, o apoio incondicional de vocês ao longo dos anos é algo que nunca esquecerei. Meu principal objetivo como jogador era sempre jogar com paixão para que vocês pudessem se sentir orgulhosos e bem representados em campo. Espero que tenham sentido isso em cada jogo. Cheguei como jogador do Man City, vou embora como mais um de vocês, um torcedor do Man City para sempre. Continuem apoiando este jovem time e tenho certeza de que eles vão trazer muitas novas lembranças fantásticas para vocês no futuro.”
Guardiola e a comissão técnica
O meio-campista também aproveitou para agradecer a Pep Guardiola e à comissão técnica, que ajudaram a construir a era de domínio absoluto do City. Tendo sido um pilar do time titular ao longo de várias evoluções táticas, Silva refletiu sobre o ambiente diário na City Football Academy, que tornou possível sua longa permanência no clube.
Ele acrescentou: “Ao clube, ao Pep, à comissão técnica e a todos os meus companheiros de equipe desses nove anos, obrigado por todas as lembranças e por me deixarem fazer parte dessa jornada por tanto tempo. A atmosfera que criávamos todos os dias no campo de treinamento me fez sentir em casa e parte de uma grande família. Vamos aproveitar juntos essas últimas semanas e lutar pelo que esta temporada ainda nos reserva.”
- AFP
Uma figura fundamental na busca do City por mais títulos
Silva tem sido mais uma vez uma figura fundamental para o Manchester City nesta temporada, somando 44 partidas em todas as competições, além de ter marcado três gols e dado cinco assistências. Tendo já conquistado o título da Carabao Cup, Silva e seus companheiros de equipe agora almejam um possível triplo nacional. O meia português deve entrar em campo na semifinal da FA Cup contra o Southampton, e com o City atualmente em segundo lugar na Premier League — apenas seis pontos atrás do Arsenal, com um jogo a menos —, a disputa pelo título da liga continua acirrada, com as duas equipes se enfrentando em um confronto de grande destaque neste fim de semana.