Bellingham em perigo... Como o jovem prodígio tirou o tapete debaixo dos pés dos astros do Real Madrid?

De acordo com o jornal espanhol “AS”, Pitarch é atualmente a personificação do ditado “a juventude é um tesouro inestimável”, já que o jogador, cuja estreia pela equipe ocorreu há apenas 50 dias — mais precisamente no último dia 17 de fevereiro, no estádio “Da Luz” —, tornou-se uma peça indispensável, algo que ninguém imaginava naquela época, mas essa integração entre o jogador e o Bernabéu mudou todo o panorama e deu ao time uma dose de “adrenalina” em um momento decisivo da temporada, levando o clube às quartas de final depois de tudo o que passou.

O Real Madrid iniciará seu confronto contra o gigante bávaro com base no princípio da merecência, já que os números comprovam que a equipe se torna melhor com a presença de Thiago, assim como o próprio jogador evolui ao lado do grupo.

O técnico Arbeloa tomou uma decisão lógica na partida anterior contra o “Son Moix”, poupando os astros da equipe, entre eles Thiago e Vinícius Júnior, para garantir sua máxima preparação física para o confronto desta noite, o que confirma que a dupla estará na equipe titular contra o Bayern de Munique.