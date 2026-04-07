Tiago Beitar se prepara para liderar a equipe titular do Real Madrid no confronto contra o Bayern de Munique, nesta terça-feira à noite, pelas quartas de final da Liga dos Campeões, já que o jovem de 18 anos se tornou uma peça incontornável nas planos do clube, a ponto de o slogan exibido no Bernabéu ser “Tiago e outros 10”.
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Bellingham em perigo... Como o jovem prodígio tirou o tapete debaixo dos pés dos astros do Real Madrid?
Um tesouro inestimável
De acordo com o jornal espanhol “AS”, Pitarch é atualmente a personificação do ditado “a juventude é um tesouro inestimável”, já que o jogador, cuja estreia pela equipe ocorreu há apenas 50 dias — mais precisamente no último dia 17 de fevereiro, no estádio “Da Luz” —, tornou-se uma peça indispensável, algo que ninguém imaginava naquela época, mas essa integração entre o jogador e o Bernabéu mudou todo o panorama e deu ao time uma dose de “adrenalina” em um momento decisivo da temporada, levando o clube às quartas de final depois de tudo o que passou.
O Real Madrid iniciará seu confronto contra o gigante bávaro com base no princípio da merecência, já que os números comprovam que a equipe se torna melhor com a presença de Thiago, assim como o próprio jogador evolui ao lado do grupo.
O técnico Arbeloa tomou uma decisão lógica na partida anterior contra o “Son Moix”, poupando os astros da equipe, entre eles Thiago e Vinícius Júnior, para garantir sua máxima preparação física para o confronto desta noite, o que confirma que a dupla estará na equipe titular contra o Bayern de Munique.
A marginalização de Bellingham
Tiago entra em uma nova fase ao disputar sua décima partida pela equipe principal, incluindo cinco jogos na Liga dos Campeões, competição na qual apenas os melhores participam. Esta será a sétima vez que ele entra como titular, depois de ter conseguido superar nomes como Camavinga e Arda Güler, na verdade, a situação de Güler ficou ligada ao fato de esse “diamante” ficar no banco, mesmo quando Bellingham voltar em plena forma, sabendo-se que a equipe perdeu apenas uma vez com Tiago como titular, contra o Getafe.
A curta trajetória de Thiago contou com momentos marcantes, começando pela contribuição na vitória sobre o Balados, em uma noite em que apenas 14 jogadores do time principal foram convocados, seguida pela goleada sobre o Elche e pela vitória no “derby”, até a maior conquista: a eliminação do Manchester City, confronto que consolidou oficialmente sua posição depois de neutralizar o perigo do adversário e tirar Camavinga de sua posição, sem se abalar apesar dos olhos do mundo que aguardavam a derrota de Madrid, mas a equipe provou sua “eternidade” futebolística e derrotou o City em seu próprio território, um desempenho brilhante que levou o clube a tomar a decisão oficial de promovê-lo definitivamente para o time principal a partir da próxima temporada.
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Portas da Copa do Mundo
Desde então, o talento de Tiago não é mais questionável; ele é um jogador versátil que ajuda na saída de bola e possui uma habilidade excepcional para jogar em ritmo acelerado ou avançar, conforme as necessidades da partida, além de se destacar no passe final e no chute, e esse brilho chamou a atenção da seleção marroquina, que está envidando esforços intensos para convencê-lo a representar os “Leões do Atlas”. No entanto, a posição do jogador é clara e firme: ele deseja jogar pela seleção espanhola e não esconde isso de forma alguma.
A convocação de Thiago para a seleção principal da Espanha é apenas uma questão de tempo, seja na lista da Copa do Mundo ou depois dela, especialmente porque ele continua a progredir com sucesso nas categorias de base. e hoje os holofotes estarão voltados para ele no “Santiago Bernabéu” como titular, aproveitando também o fato de Jude Bellingham não estar 100% pronto, já que a comissão técnica prefere poupar Bellingham para a partida de volta em Munique, para que o Real Madrid entre no confronto contra o Bayern de Munique nas quartas de final com um único lema: o “garoto” Thiago é intocável.