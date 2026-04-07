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Brazil v France - International FriendlyGetty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Os bastidores do acordo de Carlo Ancelotti com a seleção brasileira até 2030

Brasil
C. Ancelotti
Copa do Mundo

Italiano está perto de garantir permanência até 2030 e pode comandar o Brasil em duas Copas do Mundo

Carlo Ancelotti está muito próximo de estender seu vínculo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e seguir no comando da Seleção Brasileira até a Copa do Mundo de 2030. O acordo já foi alinhado entre as partes e depende apenas da assinatura formal do treinador para ser oficializado nos próximos dias.

De acordo com informações divulgadas pela ESPN, a renovação já foi discutida e acertada verbalmente tanto pela entidade quanto pelo técnico italiano, cujo contrato atual é válido até julho deste ano.

A CBF finalizou os detalhes do novo vínculo no início da semana e enviou as minutas para análise. A assinatura é tratada internamente como uma etapa protocolar.

A expectativa é de que o anúncio oficial aconteça em breve, já que todos os pontos foram definidos em reuniões recentes, inclusive durante a última Data Fifa, quando Ancelotti deu o aval final ao novo acordo.

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    Visão da CBF

    O presidente da entidade, Samir Xaud, já havia indicado que a renovação estava encaminhada. Em entrevista recente, ele destacou que havia um entendimento prévio entre as partes para estender o contrato após os compromissos internacionais.

    O próprio Ancelotti também reforçou o desejo de continuidade no cargo, destacando o alinhamento com a CBF e a ausência de entraves nas negociações.

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    Novo contrato

    O novo acordo será estruturado em duas etapas: um vínculo inicial de dois anos, com renovação automática por mais dois, garantindo a permanência até 2030.

    O treinador manterá os mesmos valores salariais acordados anteriormente, com ganhos próximos a 10 milhões de euros por ano, o equivalente a cerca de R$ 5 milhões mensais, o maior salário já pago a um técnico da seleção brasileira.

    A principal mudança no novo contrato envolve a comissão técnica. Atendendo a um pedido do italiano, os auxiliares Paul Clement e Francisco Mauri, além do preparador físico Mino Fulco e do analista Simone Montanaro, terão reajuste salarial.


  • FBL-SEN-BRA-FRIENDLYAFP

    Bastidores da assinatura

    A formalização do contrato deve acontecer de forma digital. Atualmente no Canadá com a família, Ancelotti deve assinar o novo vínculo remotamente, seguindo a prática comum em negociações internacionais.

    O treinador permanecerá em Vancouver até o fim de abril, onde também participará do congresso anual da FIFA. Antes disso, a CBF ainda tenta viabilizar sua presença em um evento nos Estados Unidos, ligado à preparação da seleção para a Copa do Mundo.

    Desde que assumiu o comando da Seleção Brasileira, em maio de 2025, Ancelotti soma dez partidas, com cinco vitórias, dois empates e três derrotas.

    O treinador construiu uma das carreiras mais vitoriosas do futebol mundial, com destaque para sua passagem pelo Real Madrid, onde conquistou três títulos da Liga dos Campeões. Ao todo, são cinco conquistas da competição, duas pelo Milan, além de títulos nas cinco principais ligas europeias.

    Com a renovação encaminhada, Ancelotti se prepara para liderar a Seleção Brasileira em mais um ciclo completo de Copa do Mundo, com foco na consolidação de um projeto de longo prazo.