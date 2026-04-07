Os bastidores do acordo de Carlo Ancelotti com a seleção brasileira até 2030

Carlo Ancelotti está muito próximo de estender seu vínculo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e seguir no comando da Seleção Brasileira até a Copa do Mundo de 2030. O acordo já foi alinhado entre as partes e depende apenas da assinatura formal do treinador para ser oficializado nos próximos dias.

De acordo com informações divulgadas pela ESPN, a renovação já foi discutida e acertada verbalmente tanto pela entidade quanto pelo técnico italiano, cujo contrato atual é válido até julho deste ano.

A CBF finalizou os detalhes do novo vínculo no início da semana e enviou as minutas para análise. A assinatura é tratada internamente como uma etapa protocolar.

A expectativa é de que o anúncio oficial aconteça em breve, já que todos os pontos foram definidos em reuniões recentes, inclusive durante a última Data Fifa, quando Ancelotti deu o aval final ao novo acordo.