Barcelona toma decisão final sobre a transferência definitiva de Marcus Rashford
O Barça analisa cuidadosamente a contratação de Rashford
Esta não foi uma decisão precipitada do Barcelona. A secretaria técnica, liderada pelo diretor esportivo Deco, passou meses avaliando meticulosamente as melhores opções para reforçar as pontas. Embora o clube inicialmente tenha cortejado jogadores como Nico Williams e Luis Diaz, acabou optando pela alternativa de baixo custo, mas de alto pedigree, de Rashford. Foi uma jogada totalmente endossada por Hansi Flick, que viu no inglês a peça perfeita para a rotação de alto nível, para apoiar os intocáveis Lamine Yamal e Raphinha.
Deco realiza reunião importante com o agente de Rashford
O Deco realizou uma reunião importante em Barcelona com o principal representante de Rashford, Arturo Canales, para planejar a transição de um empréstimo para um contrato permanente, conforme relatado pelo Sport. Os diretores estão encantados com seu impacto imediato, especialmente depois que ele foi colocado no time titular após uma lesão de Raphinha. Sua adaptação foi perfeita, provando que seus difíceis últimos meses em Manchester foram apenas um tropeço, e não um declínio permanente.
Rashford já acumulou impressionantes 10 gols e 13 assistências, recuperando a forma que muitos temiam que ele tivesse perdido em Old Trafford. Deco e sua equipe estavam inicialmente hesitantes em se comprometer com a cláusula de rescisão de € 30 milhões, preferindo ver como o jogador de 28 anos lidaria com a pressão do Camp Nou. No entanto, dado seu início positivo na Catalunha, o clube agora está pronto para avançar com a operação.
A posição firme da United
Apesar do consenso esportivo, o United não está facilitando a vida para os gigantes catalães. De acordo com a reportagem, o Barça gostaria de negociar o valor de € 30 milhões para baixo, mas o time da Premier League está se mantendo firme. Eles afirmam que o preço foi acordado durante as negociações iniciais do empréstimo e que não há margem para mais negociações. A postura do United continua inflexível. O Barça deve pagar o valor estipulado ou o jogador retornará à Inglaterra, mesmo que o United esteja ciente do desejo firme de Rashford de permanecer na Espanha.
Falando recentemente sobre o impacto do atacante e seu compromisso com a causa blaugrana, Deco elogiou o jogador da seleção inglesa. “Estamos muito felizes com ele. Além disso, acho que não é fácil vir para cá. Ele é um jogador que atuou em um nível muito alto, com enorme demanda em um clube como o Manchester United. Depois disso, ele ficou seis meses no Aston Villa, onde fez um ótimo trabalho. Na verdade, o Aston Villa, se pudesse, teria ficado com ele; sei disso porque conversei com pessoas de lá. Mas ele só queria vir para o Barça, e isso é algo muito positivo. Conseguimos um empréstimo. O fato de ele ter vindo para cá reduzindo seu salário para que isso fosse possível é uma demonstração clara de que ele realmente queria vir, e estamos muito felizes com isso. Ele é um jogador que nos traz muitas coisas”, disse o diretor esportivo.
Oposição presidencial e foco na La Masia
A mudança não está isenta de críticas, já que o Barça se aproxima das eleições presidenciais em 15 de março. O candidato Xavier Vilajoana questionou publicamente o futuro de Rashford no clube, sugerindo que a equipe deveria olhar para dentro, em vez de gastar quantias significativas em talentos externos.
Vilajoana disse recentemente à ESPN: “Sou alguém que acredita que você deve sempre olhar primeiro para dentro, como sempre disse, e depois olhar para fora, dependendo das características dos jogadores que você tem. Por exemplo, quero dar o exemplo de Jan Virgili, que atualmente joga pelo Mallorca. Ele é um ótimo ala. Eu talvez considerasse [exercer a cláusula para recontratá-lo] como uma opção, por exemplo, em vez de pagar a cláusula de Rashford. Dito isso, não é apenas o presidente que chega e toma a decisão. O presidente chega, coloca as coisas na mesa, alternativas são consideradas, é discutido e uma decisão é tomada. O que tenho claro é que, se [contratar Rashford] for considerado a melhor decisão do ponto de vista esportivo, o dinheiro estará disponível para que isso aconteça.”
