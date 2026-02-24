Barcelona toma decisão final sobre a transferência definitiva de Marcus Rashford

Apesar do consenso esportivo, o United não está facilitando a vida para os gigantes catalães. De acordo com a reportagem, o Barça gostaria de negociar o valor de € 30 milhões para baixo, mas o time da Premier League está se mantendo firme. Eles afirmam que o preço foi acordado durante as negociações iniciais do empréstimo e que não há margem para mais negociações. A postura do United continua inflexível. O Barça deve pagar o valor estipulado ou o jogador retornará à Inglaterra, mesmo que o United esteja ciente do desejo firme de Rashford de permanecer na Espanha.

Falando recentemente sobre o impacto do atacante e seu compromisso com a causa blaugrana, Deco elogiou o jogador da seleção inglesa. “Estamos muito felizes com ele. Além disso, acho que não é fácil vir para cá. Ele é um jogador que atuou em um nível muito alto, com enorme demanda em um clube como o Manchester United. Depois disso, ele ficou seis meses no Aston Villa, onde fez um ótimo trabalho. Na verdade, o Aston Villa, se pudesse, teria ficado com ele; sei disso porque conversei com pessoas de lá. Mas ele só queria vir para o Barça, e isso é algo muito positivo. Conseguimos um empréstimo. O fato de ele ter vindo para cá reduzindo seu salário para que isso fosse possível é uma demonstração clara de que ele realmente queria vir, e estamos muito felizes com isso. Ele é um jogador que nos traz muitas coisas”, disse o diretor esportivo.