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Frenkie de JongGetty Images

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Barcelona aguarda o aval de De Jong a uma decisão difícil

La Liga
Barcelona
F. de Jong
Países Baixos
Espanha
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O Barcelona vai começar a nova temporada sem o seu craque holandês Frenkie de Jong, mas o clube ainda precisa de determinar a gravidade da lesão no joelho e a duração prevista da sua ausência. 

O clube catalão aguarda o regresso do jogador holandês das suas férias para chegar ao diagnóstico final, mas os indícios atuais não parecem tranquilizadores.

O jornal "Sport" referiu que, caso se confirme a gravidade da lesão, a intenção do Barcelona será inscrever o jogador na lista de baixas de longa duração, de forma a libertar mais espaço no teto salarial da equipa principal, um procedimento que deve ser feito com o consentimento do próprio jogador. 

Existe um clima de descontentamento dentro do Barcelona devido à forma como este dossiê foi gerido pela seleção holandesa e pelo jogador, e o clube pretende resolver a questão de forma definitiva ainda esta semana.

  • Frenkie de JongGetty

    O período de ausência de De Jong pode ultrapassar os 4 meses

    De Jong regressou do Mundial a sofrer de uma forte lesão no joelho, depois de ter sido obrigado, segundo os relatos, a forçar-se e a participar nos últimos jogos da sua seleção. 

    Durante o seu período de férias, o médio decidiu deslocar-se à cidade desportiva do clube, onde foi submetido a exames minuciosos e completos por parte do departamento médico para confirmar a natureza da lesão.

    Os exames já foram realizados, e as estimativas iniciais apontam para que o seu período de ausência possa ultrapassar os 4 meses.

    Neste cenário, o Barcelona irá optar por ativar a opção de ausência de longa duração, caso se confirme que o jogador não estará apto, no mínimo, antes do próximo mês de dezembro. 

    O clube catalão receberá uma compensação da FIFA que poderá ultrapassar os dois milhões de euros devido à lesão, e poderá ainda beneficiar da parte proporcional do salário do jogador até ao seu regresso à lista da equipa.

    • Publicidade
  • barcelona-frenkie-de-jong(C)Getty Images

    Barcelona pretende contratar um novo meio-campista?

    O salário de De Jong está entre os mais elevados do plantel, o que permitirá ao clube libertar uma verba importante que poderá ser aproveitada para inscrever outros jogadores.

    Espera-se que De Jong regresse aos treinos da equipa ao longo desta semana, mas não participará nos treinos coletivos de forma normal, além de não viajar para o estágio da equipa em Inglaterra. 

    O Barcelona precisa de anunciar a duração da sua ausência e o método da sua recuperação, numa situação que representa um duro golpe para o novo projeto do treinador Hansi Flick.

    Flick considera que a ausência do internacional neerlandês é um grande revés, uma vez que se trata de um dos elementos fundamentais do seu onze.

    Por outro lado, o Barcelona não pretende contratar um novo médio, já que a direção entende que esta posição está bem coberta, e prefere dar oportunidade aos jogadores capazes de desempenhar o papel de trinco à frente da linha defensiva.

    Marc Bernal destaca-se como a principal alternativa disponível, e esta poderá ser a verdadeira afirmação do jovem jogador, que recebeu grande confiança de Flick desde a sua chegada ao clube. 

    Já a lesão de De Jong não afetará a situação de Marc Casadó, uma vez que o clube continua a estudar as propostas apresentadas pelo jogador da academia com o objetivo de chegar a uma transferência adequada para todas as partes.

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