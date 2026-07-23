O Barcelona vai começar a nova temporada sem o seu craque holandês Frenkie de Jong, mas o clube ainda precisa de determinar a gravidade da lesão no joelho e a duração prevista da sua ausência.

O clube catalão aguarda o regresso do jogador holandês das suas férias para chegar ao diagnóstico final, mas os indícios atuais não parecem tranquilizadores.

O jornal "Sport" referiu que, caso se confirme a gravidade da lesão, a intenção do Barcelona será inscrever o jogador na lista de baixas de longa duração, de forma a libertar mais espaço no teto salarial da equipa principal, um procedimento que deve ser feito com o consentimento do próprio jogador.

Existe um clima de descontentamento dentro do Barcelona devido à forma como este dossiê foi gerido pela seleção holandesa e pelo jogador, e o clube pretende resolver a questão de forma definitiva ainda esta semana.