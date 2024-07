A avaliação GOAL das principais transferências do mercado da bola na Europa

Durante toda a janela, vamos atribuir notas para as maiores transações europeias

Para alguns fãs de futebol, a pré-temporada é uma das partes do calendário mais interessantes, pois isso só pode significar uma coisa: é hora das transferências! Nas próximas semanas, os maiores nomes do futebol mundial serão vinculados aos maiores clubes do futebol mundial. Especulações a todo vapor!

E a GOAL está aqui para garantir que você saiba quem se saiu melhor em cada grande negociação - antes mesmo do contrato assinado. Durante toda a janela deste meio de ano, avaliaremos cada grande transferência fechada em tempo real, permitindo que você acompanhe os grandes vencedores - e perdedores - do mercado.

Não se esqueça de opinar, abaixo, nos comentários!

