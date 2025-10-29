+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
FBL-SUDAMERICANA-MINEIRO-DELVALLEAFP
Joaquim Lira Viana

Atlético-MG vai à final da Sul-Americana e ganha chance de salvar a temporada

Galo leva a melhor por 3 a 1 sobre o Independiente del Valle, com direito a excelente atuação de Dudu e redenção de Hulk, e avança para sua primeira final da história na competição

O Atlético Mineiro venceu o Independiente del Valle nesta terça-feira (28), em Belo Horizonte, e agora está na final da Copa Sul‑Americana 2025. Em um Mineirão pulsante, o Galo comandou o ritmo, impôs seu jogo e recolocou a esperança entre os torcedores, cansados de uma temporada conturbada. A vitória crava a participação da equipe em duas finais internacionais em anos consecutivos, já que o clube havia sido finalista da Libertadores no ano passado. 

Com o placar final de 3 a 1 e gols de Guilherme Arana (36'), Bernard (44') e Hulk (73'), enquanto Claudio Spinelli (64') diminuiu para os equatorianos, o Galo chega na sua primeira final da Copa Sul-Americana na história. No primeiro jogo do confronto, disputado no Equador, o Atlético arrancou um empate por 1 a 1: o Independiente del Valle abriu o placar de pênalti com Sornoza logo no início, e nos acréscimos do segundo tempo Dudu empatou. Esse resultado levou o duelo para BH com um empate, favorecendo o mando de campo e a mobilização da torcida alvinegra. 

E o Atlético não desperdiçou a vantagem de decidir diante da sua torcida, assumindo o protagonismo e garantindo um resultado que entrou para a história. A equipe teve um início bom, agressivo, criando boas chances no ataque e com paciência para construir. Ainda que tenha sofrido algum sufoco, com a falha de Éverson no gol dos adversários como um dos únicos pontos negativos da atuação atleticana, a equipe está garantida na final do dia 22 de novembro, em Assunção, no Paraguai.

  • Atletico Mineiro v Independiente del Valle - Copa CONMEBOL Sudamericana 2025Getty Images Sport

    Destaques do jogo

    Com um início avassalador, em que marcou dois dos três gols no primeiro tempo, o Galo teve como seus melhores jogadores Dudu, que deu duas assistências e possivelmente fez seu melhor jogo da temporada no clube mineiro; Bernard, também muito importante para as criações ofensivas da equipe e que marcou o segundo gol, com uma bela cavadinha; e Hulk, que marcou após 15 jogos sem balançar as redes, e se tornou o maior artilheiro da história da Sul-Americana do Atlético-MG, com quatro gols, além deste ser o seu gol de número 499 na carreira. Em uma temporada de baixo desempenho em relação às suas últimas, o jogador de 39 anos entrou aos 58 minutos e marcou aos 73 minutos, se mostrando visivelmente emocionado, ajoelhando e botando as mãos no rosto, enquanto seus companheiros, titulares e reservas, o rodeavam, extasiados. O lateral Guilherme Arana foi outro que teve uma boa atuação defensiva e ofensivamente, já que abriu o placar do jogo após se posicionar bem na pequena área e empurrar para dentro, livre, após bom passe de Dudu.

  • Atletico Mineiro v Independiente del Valle - Copa CONMEBOL Sudamericana 2025Getty Images Sport

    O caminho do Atlético na Sul-Americana

    Em busca do título inédito, a campanha do Galo no mata-mata começou passando pelo Atlético Bucaramanga nos playoffs — com destaque para o goleiro Everson, que defendeu duas cobranças de pênalti e ainda converteu a última da série —; depois pelo Godoy Cruz, da Argentina, nas oitavas de final; pelo Bolívar, nas quartas; e pelo Independiente del Valle, na semifinal. 

  • Corinthians v Atletico Mineiro - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    A situação no Brasileirão

    Na semifinal, ao garantir a classificação para a final internacional, o clube reafirma que mesmo vivendo dificuldades no Campeonato Brasileiro, mantém fôlego para competições continentais. Internamente, porém, o cenário doméstico é mais delicado: no Brasileirão 2025 o Atlético contabiliza nove vitórias, nove empates e 11 derrotas em 29 jogos. Atualmente na 13ª colocação, o time vem oscilando muito na competição e está em estado de alerta, já que está a poucos pontos da zona de rebaixamento e não tem a permanência na Série A garantida. 

    A classificação para a final e a possibilidade de um título sul-americano, no entanto, é a chance de salvar uma temporada marcada por instabilidade e dificuldades.

  • Atletico Mineiro v Independiente del Valle - Copa CONMEBOL Sudamericana 2025Getty Images Sport

    O que vem por aí para o Galo?

    Agora, o Atlético-MG espera o resultado do confronto entre Lanús e Universidad de Chile, do outro lado da chave, para saber qual equipe eles enfrentarão na final da Sul-Americana, jogada em Assunção, no Paraguai, no dia 22 de novembro de 2025.

