Atlético-MG vai à final da Sul-Americana e ganha chance de salvar a temporada

O Atlético Mineiro venceu o Independiente del Valle nesta terça-feira (28), em Belo Horizonte, e agora está na final da Copa Sul‑Americana 2025. Em um Mineirão pulsante, o Galo comandou o ritmo, impôs seu jogo e recolocou a esperança entre os torcedores, cansados de uma temporada conturbada. A vitória crava a participação da equipe em duas finais internacionais em anos consecutivos, já que o clube havia sido finalista da Libertadores no ano passado.

Com o placar final de 3 a 1 e gols de Guilherme Arana (36'), Bernard (44') e Hulk (73'), enquanto Claudio Spinelli (64') diminuiu para os equatorianos, o Galo chega na sua primeira final da Copa Sul-Americana na história. No primeiro jogo do confronto, disputado no Equador, o Atlético arrancou um empate por 1 a 1: o Independiente del Valle abriu o placar de pênalti com Sornoza logo no início, e nos acréscimos do segundo tempo Dudu empatou. Esse resultado levou o duelo para BH com um empate, favorecendo o mando de campo e a mobilização da torcida alvinegra.

E o Atlético não desperdiçou a vantagem de decidir diante da sua torcida, assumindo o protagonismo e garantindo um resultado que entrou para a história. A equipe teve um início bom, agressivo, criando boas chances no ataque e com paciência para construir. Ainda que tenha sofrido algum sufoco, com a falha de Éverson no gol dos adversários como um dos únicos pontos negativos da atuação atleticana, a equipe está garantida na final do dia 22 de novembro, em Assunção, no Paraguai.