Atlético-MG reduz dívida em mais de meio bilhão de reais após transformação em SAF

Associação repassou débito todo para a Sociedade Anônima do Futebol no fim do ano passado; dívida teve redução de cerca de 33%

O Atlético-MG reduziu a dívida em mais de R$ 500 milhões ao se tornar Sociedade Anônima do Futebol (SAF), como soube a GOAL. No balanço financeiro do ano passado, o clube registrou R$ 1,571 bilhão de débito. A reportagem apurou que houve redução do valor, e a dívida é de cerca de R$ 1 bilhão neste momento.

Os investidores da SAF atleticana trabalham para zerar a dívida do clube até 2026. O projeto é ousado e tratado internamente, mas há otimismo em relação à melhoria das finanças para as próximas temporadas.

No fim do ano passado, ao se transformar em SAF, a dívida foi toda repassada para a empresa, deixando a associação livre de débitos. Os novos sócios do clube têm a obrigação de quitar as pendências financeiras.

