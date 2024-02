Como o Atlético-MG vai usar os R$ 200 milhões aportados por novo investidor

Conselho Deliberativo aprovou, na última segunda-feira (26), aporte de R$ 200 milhões; saiba como o Galo pretende utilizá-lo

O Conselho Deliberativo do Atlético-MG aprovou o aporte de R$ 200 milhões de um novo investidor na última segunda-feira (26). Como o clube pretende utilizar o valor? A GOAL apurou que cerca a diretoria já definiu o destino do dinheiro após o recebimento integral do montante.

De acordo com duas fontes ligadas ao clube, a cúpula vai usar R$ 150 milhões para quitar pendências financeiras do passado — a dívida do clube se aproximou de R$ 2 bilhões em 2023, especialmente por causa da construção da Arena MRV.

O restante do valor — R$ 50 milhões — será utilizado no dia a dia do futebol, o que inclui folha salarial, contratações de atletas, direitos de imagem, luvas e comissões de empresários. O Galo entende que este montante será fundamental para a manutenção de um elenco forte em 2024.

